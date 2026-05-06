З окупації повернули 15 дітей: їх змушували слухати пропаганду та готували до війни
З тимчасово окупованих територій вдалося повернути ще 15 українських дітей і підлітків, які перебували під тиском окупаційної влади.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує благодійна організація Save Ukraine.
Що пережили діти
В організації зазначають, що всі врятовані жили в умовах постійного страху та загрози.
Дітей змушували слухати пропаганду, а також готували до участі у війні.
Наразі вони перебувають у безпеці та проходять реабілітацію в центрах "Надії та відновлення".
14-річна Аліна таємно навчалася в українській школі, попри обстріли. Через відмову родини отримувати російські документи їй не надавали медичну допомогу.
18-річний Іван розповів, що в коледжі студентів змушували слухати пропаганду, а військові навчали їх поводженню зі зброєю. Після постановки на військовий облік він вирішив виїхати.
Ще один підліток, Дем’ян, повідомив про прямі погрози. У його місті військові знущалися з місцевих, а під час занять могли вдиратися до класів.
17-річна Євгенія розповіла, що у школі дітей примусово записували до "кадетів" і щодня нав’язували мілітаристську ідеологію.
Масштаб проблеми
У Save Ukraine наголошують, що тисячі українських дітей досі залишаються на окупованих територіях.
Там їх піддають русифікації та готують до участі у війні.
За даними організації, загалом від початку роботи вдалося повернути понад 1300 дітей.
