З окупації повернули 15 дітей: їх змушували слухати пропаганду та готували до війни

З тимчасово окупованих територій вдалося повернути ще 15 українських дітей і підлітків, які перебували під тиском окупаційної влади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує благодійна організація Save Ukraine.

Що пережили діти

В організації зазначають, що всі врятовані жили в умовах постійного страху та загрози.

Дітей змушували слухати пропаганду, а також готували до участі у війні.

Наразі вони перебувають у безпеці та проходять реабілітацію в центрах "Надії та відновлення".

14-річна Аліна таємно навчалася в українській школі, попри обстріли. Через відмову родини отримувати російські документи їй не надавали медичну допомогу.

18-річний Іван розповів, що в коледжі студентів змушували слухати пропаганду, а військові навчали їх поводженню зі зброєю. Після постановки на військовий облік він вирішив виїхати.

Ще один підліток, Дем’ян, повідомив про прямі погрози. У його місті військові знущалися з місцевих, а під час занять могли вдиратися до класів.

17-річна Євгенія розповіла, що у школі дітей примусово записували до "кадетів" і щодня нав’язували мілітаристську ідеологію.

Масштаб проблеми

У Save Ukraine наголошують, що тисячі українських дітей досі залишаються на окупованих територіях.

Там їх піддають русифікації та готують до участі у війні.

За даними організації, загалом від початку роботи вдалося повернути понад 1300 дітей.

