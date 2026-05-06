Кремль стягивает на парад в Москву ПВО. Это открывает путь для дальнобойных санкций Украины, - Зеленский

По данным украинской разведки, Кремль перебрасывает из других регионов РФ средства противовоздушной обороны в Москву, где 9 мая планируется военный парад. Украина может применить новые "дальнобойные санкции".

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в Telegram по итогам доклада руководителя ГУР Олега Иващенко, передает Цензор.НЕТ.

Ответ Украины

По данным разведки, российское руководство не готовится к прекращению огня накануне 9 мая, несмотря на свои предыдущие заявления.

Как сообщает президент, вокруг Москвы увеличиваются кольца противовоздушной обороны за счет масштабного перемещения ПВО из российских регионов.

"Это свидетельствует о том, что российское руководство не готовится к прекращению огня, о котором было сделано столько заявлений, и переживает за свой парад в Москве больше, чем за всю остальную Россию. В то же время фиксируем, что это открывает дополнительные возможности для наших дальнобойных санкций. Будут определены соответствующие наши приоритеты", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина уже неоднократно предлагала России перейти к реальной дипломатии и обеспечить прекращением огня необходимое доверие к дипломатическому процессу и условия для достижения результата.

"Украинские предложения на столе, и я благодарен партнерам Украины за поддержку нашей дипломатии и готовность действовать зеркально. Россия должна предпринимать шаги для завершения своей войны и для достижения реального мира. Мир нужен", - отметил он.

Планы РФ на ВОТ

По его словам, на временно оккупированном юге Украины Россия якобы планирует "фактически такие же процессы грабежа и деиндустриализации, которые провела на территории захваченного Донбасса".

Зеленский со ссылкой на разведку утверждает, что россияне проведут геологическую разведку, быструю добычу и вывезут ценное сырье как минимум из 18 месторождений. Речь идет о запасах титана, лития, тантала, ниобия, циркона, молибдена и графита.

"Кроме того, оккупанты планируют и дальнейшие меры по захвату и вывозу урожая зерна этого года. Готовимся противодействовать", — отметил он.

Также, как добавил Зеленский, объемы прямых убытков в результате ударов Сил обороны вглубь России продолжают расти. По его словам, особенно негативный эффект "дальнобойные санкции" оказывают на состояние бюджетов российских регионов.