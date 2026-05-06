Новости 9 мая в России
Кремль стягивает на парад в Москву ПВО. Это открывает путь для дальнобойных санкций Украины, - Зеленский

По данным украинской разведки, Кремль перебрасывает из других регионов РФ средства противовоздушной обороны в Москву, где 9 мая планируется военный парад. Украина может применить новые "дальнобойные санкции".

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в Telegram по итогам доклада руководителя ГУР Олега Иващенко, передает Цензор.НЕТ.

Ответ Украины

По данным разведки, российское руководство не готовится к прекращению огня накануне 9 мая, несмотря на свои предыдущие заявления.

Как сообщает президент, вокруг Москвы увеличиваются кольца противовоздушной обороны за счет масштабного перемещения ПВО из российских регионов.

"Это свидетельствует о том, что российское руководство не готовится к прекращению огня, о котором было сделано столько заявлений, и переживает за свой парад в Москве больше, чем за всю остальную Россию. В то же время фиксируем, что это открывает дополнительные возможности для наших дальнобойных санкций. Будут определены соответствующие наши приоритеты", - отметил Зеленский.

  • Он подчеркнул, что Украина уже неоднократно предлагала России перейти к реальной дипломатии и обеспечить прекращением огня необходимое доверие к дипломатическому процессу и условия для достижения результата.

"Украинские предложения на столе, и я благодарен партнерам Украины за поддержку нашей дипломатии и готовность действовать зеркально. Россия должна предпринимать шаги для завершения своей войны и для достижения реального мира. Мир нужен", - отметил он.

Планы РФ на ВОТ

По его словам, на временно оккупированном юге Украины Россия якобы планирует "фактически такие же процессы грабежа и деиндустриализации, которые провела на территории захваченного Донбасса".

Зеленский со ссылкой на разведку утверждает, что россияне проведут геологическую разведку, быструю добычу и вывезут ценное сырье как минимум из 18 месторождений. Речь идет о запасах титана, лития, тантала, ниобия, циркона, молибдена и графита.

"Кроме того, оккупанты планируют и дальнейшие меры по захвату и вывозу урожая зерна этого года. Готовимся противодействовать", — отметил он.

Также, как добавил Зеленский, объемы прямых убытков в результате ударов Сил обороны вглубь России продолжают расти. По его словам, особенно негативный эффект "дальнобойные санкции" оказывают на состояние бюджетов российских регионов.

Зеленский Владимир (24169) москва (3042) парад (659) прекращения огня (430)
Топ комментарии
+23
Ну хоть щось мае в Москву полетіти. Навіть холостий дрон, щоб суету навести.
06.05.2026 17:39 Ответить
+17
Є шанс знищити все рашистське ПВО оптом щоб не ловити його по всій країні. Або запускати по моцкві самі дешеві дрони щоб рашисти з переляку витратили всі ракети і далі сиділи голі. Впевнений, що масове примінення рашистами пво наробить більше шкоди моцкві чим наші дрони
06.05.2026 17:49 Ответить
+13
"і переживає за свій парад у Москві більше, ніж за всю іншу Росію"

і має на це причини, тупорила ти ішачіна. Бо якби ти замість ******* уїбав по тому параду - то моцквачі ще б рік воняли на весь чєбурнет і ніхто би їх не затикнув як отих сутулих туапсін.
Але ж ти обісрався як як і передбачив - і тепер чешеш зеленим лохам як ти потужно спалиш їм ще півтори наливайки у відповідь на масовані обстріли українських міст.
06.05.2026 17:45 Ответить
Ну хоть щось мае в Москву полетіти. Навіть холостий дрон, щоб суету навести.
06.05.2026 17:39 Ответить
Санкции полетят. Зегевара по ним мастер.
06.05.2026 17:41 Ответить
У зелі москва не пріорітет. Він же про це і балаболить
06.05.2026 17:53 Ответить
нічого НЕ полетить !

все було обговорено в приснопамятному Омані в січні 2020 р. з патрушевим

.
06.05.2026 19:49 Ответить
ЗЄлячка, жоден палаючий баняк з нафтою в Мухосранськє НЕ затьмарить відсутність українських дронів в мацкві !

ти будеш сирлом для українців !

.

.
06.05.2026 19:53 Ответить
… Судіть інших згідно з їхніми вчинками, а не балачками. Бо по ділах їх і пізнаєте їх ...(С) КабМіндічі з іванющенком, глибоко зтурбовані…
06.05.2026 17:40 Ответить
москвичи ще від блекауту не відійшли, а тут парад зіпсований. Так же ❓🤔 ну він же буде зіпсований ❓😿
06.05.2026 17:43 Ответить
❗️Путін настільки збочений власною безпекою, що в Москві 9 травня людям заборонять виходити на балкони, а бінокль у вікні вважатиметься снайперським прицілом і туди стрілятимуть - розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак
06.05.2026 17:43 Ответить
це вже пропаганда рівня геббельса-соловйова чи ще ні?
06.05.2026 17:47 Ответить
Якщо чесно, я не здивуюся якщо це правда. Параноїк з великою владою можуть і не таке вчудити .
06.05.2026 18:04 Ответить
одні пулємьотно-снайпєрськіє гньозда проти бпла на баштах крємля чого варті !!!!

це безпрецендентно з часу взяття мацкви ханом ханом Девлетом I Ґераєм 1571 року

.
06.05.2026 19:58 Ответить
бо його парад це й є його рассєя, утім, як для всіх рассєянінов, бо, як відомо,

"Вся савєцкая зємля
Начінаєтся с крем-***..."

а єпєня хай горять ясним пламєнєм

.
06.05.2026 20:01 Ответить
Є шанс знищити все рашистське ПВО оптом щоб не ловити його по всій країні. Або запускати по моцкві самі дешеві дрони щоб рашисти з переляку витратили всі ракети і далі сиділи голі. Впевнений, що масове примінення рашистами пво наробить більше шкоди моцкві чим наші дрони
06.05.2026 17:49 Ответить
але ж ти розумієш що зелений пиздунокомандувач не для того вже зачісує своїм лохам про голу-босу решту території? Ні по якій москві це чучело бити й не збиралось.
06.05.2026 17:59 Ответить
Нажаль так і є. Зеля знову обісрався і замість обіцяної отвєтки по моцкві поб'є вікна на якомусь заводі в Сизрані
06.05.2026 18:04 Ответить
Я вам шоу покажу, тільки не шатайте плівками Міндіча.
Обсерешся, Вова. Ніякої атаки на парад рашистів ти не зробиш.
06.05.2026 17:50 Ответить
Ссит зеля. Пріорітети крім москви шукає, щуреня
06.05.2026 17:51 Ответить
От для чого ці понти? можна ж спочатку щось рознести на московії а потім вже потужнічати
06.05.2026 17:53 Ответить
запустіть хтось там з хакерів в динаміки на всрасной площаді фонограмму роботи движків крилатих ракєт! такий собі "політ валькірій")) то там і не тільки *****, на трибуні, а й валодька крупський в мавзолєї обосруться! один не в чемоданчик, а другий - не в саркофаг! )) в штани! обоє двоє! ))
06.05.2026 17:53 Ответить
"двбойоба ми обрали, двбойоба..."
06.05.2026 17:58 Ответить
ну в цій фразі весь лідор - ще нічого не зробив, а шоу почалось...
06.05.2026 17:58 Ответить
Для чого лупити по москві де повно ппо , краще влупити туда звідки те саме ппо забрали . А парадні москалі нікуда не дінуться .
06.05.2026 18:03 Ответить
невже у нас фламінгов невистачає?
вчора тільки одну показали, а їх овердохеріща.
зе!шмаркля особисто ляпав помелом.
і пашинський.
06.05.2026 18:21 Ответить
Дохрена ти киздиш щось
06.05.2026 18:07 Ответить
нехай кацапня ганяє ППО туди сюди
06.05.2026 18:15 Ответить
Будем бити далеко - красна площа нехай видихає - Зеля
06.05.2026 18:12 Ответить
Коротше буде черговий удар по якійсь бочці в 2000 км від москви. Але спустять методички про потужне ураження.
06.05.2026 18:24 Ответить
Тобто тисячі фламіндичів на красную площадь нє???
06.05.2026 18:25 Ответить
Сча фуфломинги как набросяца, все сразу штук пять, кошмар потужный устроят на параше. Попасть не попадут, но шуму будет...
06.05.2026 18:25 Ответить
Вот откуда пво сняли, туда и лупить смело, а на параде пусть гарцуют, там уже и по кацапии смех с тех парадов пошёл и стёб. Тем более шоу убогое будет явно, гостей приличных не будет, может только председатель радгоспу ,рыгорыч, приползти, и то врядли. Ели уже дыбает мамонт перезрелый! Ржака оперетка с тем парадом! Смех убивает тоже.
06.05.2026 18:31 Ответить
***,ну закриєш ти коли-небудь рота свого чи ні?((Що ж ти,курво,***** вічно рятуєш?((Де якась несподіванка для ворога?((Зрозуміло,що ти можеш блефувати,але ,як на мене,краще б мовчав(((
06.05.2026 18:35 Ответить
там Афіпський та Ільський НПЗ прогулюють вже два і чотири місяці відповідно. А зараз посівна, а експорт збіжжя - це третя по розміру експортна стаття доходу після експорту енергоносіїв та експорту металопродукції. Та і мільйону мешканців Краснодару теж треба подивитись на двіжуху, не тільки ж одним туапсам показувати барвисті фаєршоу.
06.05.2026 18:45 Ответить
Мовчав би краще!
Стратєх хрипатий!🤬
Вже минулого року зганьбився на весь світ.🤭
06.05.2026 18:46 Ответить
Сурпрізів на кривавій площі не буде, кацапи можуть спокійно репетувати "уряя!". Ну хоч в інших місцях санкції може здивують пуйла.
06.05.2026 18:47 Ответить
як можна бути президентом воюючої країни і молоти своїм дурнуватим язиком отаку ***** ---- ну ***** помовчи може за розумного приймуть . ну ти ще скажи в ..мудафоні.. куди будуть удари і по яких об.єктах --- ой вей фофа коли ж ти ***** порозумнішаєш
06.05.2026 19:53 Ответить
Головне почати бомбити рашу під час параду
06.05.2026 19:53 Ответить
 
 