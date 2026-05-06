Кремль стягивает на парад в Москву ПВО. Это открывает путь для дальнобойных санкций Украины, - Зеленский
По данным украинской разведки, Кремль перебрасывает из других регионов РФ средства противовоздушной обороны в Москву, где 9 мая планируется военный парад. Украина может применить новые "дальнобойные санкции".
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в Telegram по итогам доклада руководителя ГУР Олега Иващенко, передает Цензор.НЕТ.
Ответ Украины
По данным разведки, российское руководство не готовится к прекращению огня накануне 9 мая, несмотря на свои предыдущие заявления.
Как сообщает президент, вокруг Москвы увеличиваются кольца противовоздушной обороны за счет масштабного перемещения ПВО из российских регионов.
"Это свидетельствует о том, что российское руководство не готовится к прекращению огня, о котором было сделано столько заявлений, и переживает за свой парад в Москве больше, чем за всю остальную Россию. В то же время фиксируем, что это открывает дополнительные возможности для наших дальнобойных санкций. Будут определены соответствующие наши приоритеты", - отметил Зеленский.
- Он подчеркнул, что Украина уже неоднократно предлагала России перейти к реальной дипломатии и обеспечить прекращением огня необходимое доверие к дипломатическому процессу и условия для достижения результата.
"Украинские предложения на столе, и я благодарен партнерам Украины за поддержку нашей дипломатии и готовность действовать зеркально. Россия должна предпринимать шаги для завершения своей войны и для достижения реального мира. Мир нужен", - отметил он.
Планы РФ на ВОТ
По его словам, на временно оккупированном юге Украины Россия якобы планирует "фактически такие же процессы грабежа и деиндустриализации, которые провела на территории захваченного Донбасса".
Зеленский со ссылкой на разведку утверждает, что россияне проведут геологическую разведку, быструю добычу и вывезут ценное сырье как минимум из 18 месторождений. Речь идет о запасах титана, лития, тантала, ниобия, циркона, молибдена и графита.
"Кроме того, оккупанты планируют и дальнейшие меры по захвату и вывозу урожая зерна этого года. Готовимся противодействовать", — отметил он.
Также, как добавил Зеленский, объемы прямых убытков в результате ударов Сил обороны вглубь России продолжают расти. По его словам, особенно негативный эффект "дальнобойные санкции" оказывают на состояние бюджетов российских регионов.
все було обговорено в приснопамятному Омані в січні 2020 р. з патрушевим
ти будеш сирлом для українців !
це безпрецендентно з часу взяття мацкви ханом ханом Девлетом I Ґераєм 1571 року
і має на це причини, тупорила ти ішачіна. Бо якби ти замість ******* уїбав по тому параду - то моцквачі ще б рік воняли на весь чєбурнет і ніхто би їх не затикнув як отих сутулих туапсін.
Але ж ти обісрався як як і передбачив - і тепер чешеш зеленим лохам як ти потужно спалиш їм ще півтори наливайки у відповідь на масовані обстріли українських міст.
"Вся савєцкая зємля
Начінаєтся с крем-***..."
а єпєня хай горять ясним пламєнєм
Обсерешся, Вова. Ніякої атаки на парад рашистів ти не зробиш.
вчора тільки одну показали, а їх овердохеріща.
зе!шмаркля особисто ляпав помелом.
і пашинський.
Стратєх хрипатий!🤬
Вже минулого року зганьбився на весь світ.🤭