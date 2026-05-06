Украина не видит смысла соблюдать прекращение огня 8-9 мая после нарушения со стороны РФ, - СМИ

Украина отвергает предложение России о перемирии на "День Победы" 9 мая после нарушения Москвой договоренностей о прекращении огня со стороны Киева.

Об этом пишет Kyiv Independent со ссылкой на украинского высокопоставленного чиновника, передает Цензор.НЕТ.

 Что известно?

"Мы просто не видим смысла (соблюдать его) ради парада", — сказал чиновник, высказавшийся на условиях анонимности.

Этот комментарий прозвучал после того, как президент Владимир Зеленский заявил, что Россия нарушила предложенное Украиной перемирие 1 820 раз до 10 часов утра. 

Перемирия, которые часто предлагала Москва во время религиозных праздников в ходе войны, никогда не соблюдались. По данным Генерального штаба Украины, в апреле, во время православной Пасхи, Россия нарушила предыдущее перемирие 10 721 раз в течение 32 часов.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко подчеркнул, что Киев "действительно заинтересован" в безоговорочном перемирии, а не в "временном, единственной целью которого является обеспечение Путину возможности провести военный парад", после чего Россия продолжит атаки на гражданское население.

Мережко предположил, что единственной целью Путина при предложении перемирия 8-9 мая является избежание "унизительного срыва" военного парада 9 мая в Москве.

  • Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
  • Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.
  • Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
  • 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
  • В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
  • В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.

Топ комментарии
мацква на пабєдабєсіє жадає бути виїпаною з повітря так, щоб весь мавзолей був обісраний, як привокзальний сортир.
06.05.2026 17:07 Ответить
Зєлєнскій не хитрий. Він хитрожопий. Хитрість супутник мудрості і розуміння прихованого. Хитрожопість це інше - тупа віра що хтось дурніший за нього...
06.05.2026 17:13 Ответить
40 людей вбито за ніч лише дронами і ракетами в тилу. ПРО ШО НАФІГ МОВА ВОВА????
06.05.2026 17:03 Ответить
06.05.2026 17:03 Ответить
Перемир'я, які часто пропонувала Москва під час релігійних свят протягом війни, ніколи не дотримувалися.
06.05.2026 17:06 Ответить
****** і московські окупанти, ЩОРОКУ маніпулюють цим «припиненням вогню» в Україні, з 2014 року і ЩОРОКУ, це порушують!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні !!
06.05.2026 17:27 Ответить
Героям слава !!
06.05.2026 17:38 Ответить
Ти почитай що тут писали позавчора."Мудрий нарід" скиглив про договорняк і що Зе дозволив кацапам парад.
06.05.2026 20:56 Ответить
А ти впевнений, що це не так? Дочекайся десятого, я вангую, що 9-го не буде наших атак в напрямку Москви.
07.05.2026 00:29 Ответить
Трамп назвав Зеленського "хитрим хлопцем"
06.05.2026 17:04 Ответить
хитрожопость чисто еврейское качество
06.05.2026 17:31 Ответить
Ні. Це універсальне, загальне явище у всіх людей. Є таке українське прислівя "кожен шукає дурніщого". Саме хитрожопі українці його й вигадали.
06.05.2026 20:22 Ответить
аплодую стоячи
06.05.2026 18:16 Ответить
жорстко сказав рішуче "НІ !"...
чиновник на умовах анонімності

#а прі чьом здєсь ЗЄлєнській ?

.
06.05.2026 17:38 Ответить
кацапи надіються на трирівневий захист красної площі - будуть шпацірувати
06.05.2026 17:07 Ответить
Шпацерувати - це західноукраїнське діалектне слово, що означає гуляти, прогулюватися або влаштовувати променад. Походить від німецького spazieren.
06.05.2026 17:09 Ответить
От путлєр і буде вигулювати своїх свинособак
06.05.2026 17:12 Ответить
Навколо москви посилюють ППО, стягуючи системи з регіонів - у рф більше переживають за парад, ніж за всю країну - це відкриває додаткові можливості для наших далекобійних санкцій, - Зеленський

Та все варіант, показати свою потужність і не бити по москві. Влупимо на +100500 км. І все...😎
06.05.2026 17:09 Ответить
Завтра забуде 😸
06.05.2026 17:14 Ответить
РФ стягує на парад у Москву ППО: Зеленський дав окремі завдання ГУР
06.05.2026 17:14 Ответить
Завдання перед самісеньким початком парадобесія погодитись на переміріе?
06.05.2026 19:57 Ответить
Цим можна скористатись для ураження того чим кацапи ладні пожертувати ради понтів, тобто параду "побєдобєсія". "Нам своє робить", а шугати свинособак на красній площі дурне заняття. У нас інші пріоритети - склади, НПЗ, ВПК.
06.05.2026 20:29 Ответить
Поки що все рухається у правильному напрямку.
06.05.2026 17:12 Ответить
Це б таке сталось, якби в зелі були яйка. А так, надії мало.
06.05.2026 17:14 Ответить
на москву пошлють емітатори ,а по нафті
06.05.2026 17:19 Ответить
бойові
06.05.2026 17:21 Ответить
Ну так кацапи скажуть " так ми ж домовлялись припинити вогонь 8 і 9 травня ,а не 6 і 7 травня " а щоб зеля домовився припинити вогонь 8 і 9 травня ,то одразу б було видно хто ті домовленості порушує .
06.05.2026 17:22 Ответить
Ніхто ні з ким ні про що не домовлявся. І засрашка, і Україна просто прокричали через ЗМІ просто щось. Ні делегацій, ні обговорювання, ні механізму контролю дотримання, ні підписів, ні спільних заяв, ні узгодження часту початку/закінчення.

Єдине, що зрозуміло - засрашка зніме частку ППО звідкись і притягне на захист мацкви. От і все.

Тож СОУ, очевидно, намагатимуться використати цей "дарунок долі" (ну, вірніше "дарунок дебілів") - для ураження тих цілей з банку цілей, які відкладалися з-за "ну, там, навколо, занадто багато ППО".

І ніхто той парад чіпати не буде. І не тому, що передумали, а тому що рішення про такі удари Україна в 99% випадків приймає з міркувань доцільності в сенсі потенційних фізичних втрат ворога. Просто потренувати розрахунки ППО навколо мацкви півтисячею дронів? Нахєра? Щоби ***** сцявся? Так він і так сситься, очевидно.
06.05.2026 18:48 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/shorts/H0zdvXDQkFo "От нічого в людей святого не залишилось! Взагалі." (0:52)
06.05.2026 17:25 Ответить
куди по копаному !
06.05.2026 17:30 Ответить
Святкувати спокійно день перемоги (до якого рашка взагалі немає ніякого відношення) під час "перемир'я", надіємося на парад дронів з України.
06.05.2026 17:30 Ответить
06.05.2026 17:30 Ответить
06.05.2026 17:35 Ответить
Бити потрібно і по москві і по інших регіонах кацапстану !!
Досить пригинатися перед терористами і нашими вбивцями 😡
06.05.2026 17:41 Ответить
А по мацкві нахєра, коли там подвійний/потрійний наряд ППО?

Навпаки - зараз треба активізувати всю агентуру/супутникову розвідку - для виявлення в регіонах місць, з яких зняте ППО для захисту параду. І валити все, включаючи частину НЗ в незахищені об'єкти.

Засрашинці нехай хоч десять парадів поспіль проводять в своєму лігві. Вони давно проводяться не для пропагандистського ефекту, а для "потішити диктатора". Нехай витрачають час та гроші особового складу війська не цю херню, а не на справжню підготовку, навчання тощо. Це майже як Кузя - жере багацького грошей, а користі у військовому сенсі чи пропагандистському - нуль. Або навіть від'ємна величина.
06.05.2026 18:53 Ответить
💯
06.05.2026 18:00 Ответить
"сказав (український) чиновник, який висловився на умовах анонімності" - це був сам Зе... І нащо йому так шифруватися?
06.05.2026 18:23 Ответить
Логічно і справедливо!
06.05.2026 18:37 Ответить
Ну побачимо що буде , ЗЕскот говорить одне а на ділі інше
06.05.2026 19:07 Ответить
 
 