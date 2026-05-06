Украина не видит смысла соблюдать прекращение огня 8-9 мая после нарушения со стороны РФ, - СМИ

Украина отвергает предложение России о перемирии на "День Победы" 9 мая после нарушения Москвой договоренностей о прекращении огня со стороны Киева.

Об этом пишет Kyiv Independent со ссылкой на украинского высокопоставленного чиновника, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Мы просто не видим смысла (соблюдать его) ради парада", — сказал чиновник, высказавшийся на условиях анонимности.

Этот комментарий прозвучал после того, как президент Владимир Зеленский заявил, что Россия нарушила предложенное Украиной перемирие 1 820 раз до 10 часов утра.

Перемирия, которые часто предлагала Москва во время религиозных праздников в ходе войны, никогда не соблюдались. По данным Генерального штаба Украины, в апреле, во время православной Пасхи, Россия нарушила предыдущее перемирие 10 721 раз в течение 32 часов.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко подчеркнул, что Киев "действительно заинтересован" в безоговорочном перемирии, а не в "временном, единственной целью которого является обеспечение Путину возможности провести военный парад", после чего Россия продолжит атаки на гражданское население.

Мережко предположил, что единственной целью Путина при предложении перемирия 8-9 мая является избежание "унизительного срыва" военного парада 9 мая в Москве.

Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.

Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.

Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.

В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.

4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".

В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.

В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.

