Украина не видит смысла соблюдать прекращение огня 8-9 мая после нарушения со стороны РФ, - СМИ
Украина отвергает предложение России о перемирии на "День Победы" 9 мая после нарушения Москвой договоренностей о прекращении огня со стороны Киева.
Об этом пишет Kyiv Independent со ссылкой на украинского высокопоставленного чиновника, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Мы просто не видим смысла (соблюдать его) ради парада", — сказал чиновник, высказавшийся на условиях анонимности.
Этот комментарий прозвучал после того, как президент Владимир Зеленский заявил, что Россия нарушила предложенное Украиной перемирие 1 820 раз до 10 часов утра.
Перемирия, которые часто предлагала Москва во время религиозных праздников в ходе войны, никогда не соблюдались. По данным Генерального штаба Украины, в апреле, во время православной Пасхи, Россия нарушила предыдущее перемирие 10 721 раз в течение 32 часов.
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко подчеркнул, что Киев "действительно заинтересован" в безоговорочном перемирии, а не в "временном, единственной целью которого является обеспечение Путину возможности провести военный парад", после чего Россия продолжит атаки на гражданское население.
Мережко предположил, что единственной целью Путина при предложении перемирия 8-9 мая является избежание "унизительного срыва" военного парада 9 мая в Москве.
Прекращение огня
- Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
- Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.
- Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
- 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
- В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
- В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні !!
жорстко сказав рішуче "НІ !"...
чиновник на умовах анонімності
#а прі чьом здєсь ЗЄлєнській ?
.
Та все варіант, показати свою потужність і не бити по москві. Влупимо на +100500 км. І все...😎
Єдине, що зрозуміло - засрашка зніме частку ППО звідкись і притягне на захист мацкви. От і все.
Тож СОУ, очевидно, намагатимуться використати цей "дарунок долі" (ну, вірніше "дарунок дебілів") - для ураження тих цілей з банку цілей, які відкладалися з-за "ну, там, навколо, занадто багато ППО".
І ніхто той парад чіпати не буде. І не тому, що передумали, а тому що рішення про такі удари Україна в 99% випадків приймає з міркувань доцільності в сенсі потенційних фізичних втрат ворога. Просто потренувати розрахунки ППО навколо мацкви півтисячею дронів? Нахєра? Щоби ***** сцявся? Так він і так сситься, очевидно.
Досить пригинатися перед терористами і нашими вбивцями 😡
Навпаки - зараз треба активізувати всю агентуру/супутникову розвідку - для виявлення в регіонах місць, з яких зняте ППО для захисту параду. І валити все, включаючи частину НЗ в незахищені об'єкти.
Засрашинці нехай хоч десять парадів поспіль проводять в своєму лігві. Вони давно проводяться не для пропагандистського ефекту, а для "потішити диктатора". Нехай витрачають час та гроші особового складу війська не цю херню, а не на справжню підготовку, навчання тощо. Це майже як Кузя - жере багацького грошей, а користі у військовому сенсі чи пропагандистському - нуль. Або навіть від'ємна величина.