Україна не бачить сенсу дотримуватися припинення вогню 8-9 травня після порушення з боку РФ, - ЗМІ
Україна відхиляє пропозицію Росії про перемир’я на "день перемоги" 9 травня після порушення Москвою домовленостей про припинення вогню з боку Києва.
Про це пише Kyiv Independent з посиланням на українського високопосадовця, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Ми просто не бачимо сенсу (дотримуватися його) заради параду", — сказав чиновник, який висловився на умовах анонімності.
Цей коментар пролунав після того, як президент Володимир Зеленський заявив, що Росія порушила запропоноване Україною перемир’я 1 820 разів до 10-ї години ранку.
Перемир’я, які часто пропонувала Москва під час релігійних свят протягом війни, ніколи не дотримувалися. За даними Генерального штабу України, у квітні, під час православної Пасхи, Росія порушила попереднє перемир’я 10 721 раз протягом 32 годин.
Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко наголосив, що Київ "справді зацікавлений" у беззастережному перемир’ї, а не в "тимчасовому, єдиною метою якого є гарантування Путіну проведення військового параду", після чого Росія продовжить атаки на цивільне населення.
Мережко припустив, що єдиною метою Путіна при пропозиції перемир'я 8-9 травня є уникнення "принизливого зриву" військового параду 9 травня в Москві.
Припинення вогню
- Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
- Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
- Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
- 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
- Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
- У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні !!
жорстко сказав рішуче "НІ !"...
чиновник на умовах анонімності
#а прі чьом здєсь ЗЄлєнській ?
Та все варіант, показати свою потужність і не бити по москві. Влупимо на +100500 км. І все...😎
Єдине, що зрозуміло - засрашка зніме частку ППО звідкись і притягне на захист мацкви. От і все.
Тож СОУ, очевидно, намагатимуться використати цей "дарунок долі" (ну, вірніше "дарунок дебілів") - для ураження тих цілей з банку цілей, які відкладалися з-за "ну, там, навколо, занадто багато ППО".
І ніхто той парад чіпати не буде. І не тому, що передумали, а тому що рішення про такі удари Україна в 99% випадків приймає з міркувань доцільності в сенсі потенційних фізичних втрат ворога. Просто потренувати розрахунки ППО навколо мацкви півтисячею дронів? Нахєра? Щоби ***** сцявся? Так він і так сситься, очевидно.
Досить пригинатися перед терористами і нашими вбивцями 😡
Навпаки - зараз треба активізувати всю агентуру/супутникову розвідку - для виявлення в регіонах місць, з яких зняте ППО для захисту параду. І валити все, включаючи частину НЗ в незахищені об'єкти.
Засрашинці нехай хоч десять парадів поспіль проводять в своєму лігві. Вони давно проводяться не для пропагандистського ефекту, а для "потішити диктатора". Нехай витрачають час та гроші особового складу війська не цю херню, а не на справжню підготовку, навчання тощо. Це майже як Кузя - жере багацького грошей, а користі у військовому сенсі чи пропагандистському - нуль. Або навіть від'ємна величина.