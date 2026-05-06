Україна не бачить сенсу дотримуватися припинення вогню 8-9 травня після порушення з боку РФ, - ЗМІ

Україна відхиляє пропозицію Росії про перемир’я на "день перемоги" 9 травня після порушення Москвою домовленостей про припинення вогню з боку Києва.

Про це пише Kyiv Independent з посиланням на українського високопосадовця, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Ми просто не бачимо сенсу (дотримуватися його) заради параду", — сказав чиновник, який висловився на умовах анонімності.

Цей коментар пролунав після того, як президент Володимир Зеленський заявив, що Росія порушила запропоноване Україною перемир’я 1 820 разів до 10-ї години ранку.

Перемир’я, які часто пропонувала Москва під час релігійних свят протягом війни, ніколи не дотримувалися. За даними Генерального штабу України, у квітні, під час православної Пасхи, Росія порушила попереднє перемир’я 10 721 раз протягом 32 годин.

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко наголосив, що Київ "справді зацікавлений" у беззастережному перемир’ї, а не в "тимчасовому, єдиною метою якого є гарантування Путіну проведення військового параду", після чого Росія продовжить атаки на цивільне населення.

Мережко припустив, що єдиною метою Путіна при пропозиції перемир'я 8-9 травня є уникнення "принизливого зриву" військового параду 9 травня в Москві.

Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.

Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.

Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.

4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.

У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.

