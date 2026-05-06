Україна не бачить сенсу дотримуватися припинення вогню 8-9 травня після порушення з боку РФ, - ЗМІ

Обстріл Запоріжжя

Україна відхиляє пропозицію Росії про перемир’я на "день перемоги" 9 травня після порушення Москвою домовленостей про припинення вогню з боку Києва.

Про це пише Kyiv Independent з посиланням на українського високопосадовця, передає Цензор.НЕТ.

 Що відомо?

"Ми просто не бачимо сенсу (дотримуватися його) заради параду", — сказав чиновник, який висловився на умовах анонімності.

Цей коментар пролунав після того, як президент Володимир Зеленський заявив, що Росія порушила запропоноване Україною перемир’я 1 820 разів до 10-ї години ранку. 

Перемир’я, які часто пропонувала Москва під час релігійних свят протягом війни, ніколи не дотримувалися. За даними Генерального штабу України, у квітні, під час православної Пасхи, Росія порушила попереднє перемир’я 10 721 раз протягом 32 годин.

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко наголосив, що Київ "справді зацікавлений" у беззастережному перемир’ї, а не в "тимчасовому, єдиною метою якого є гарантування Путіну проведення військового параду", після чого Росія продовжить атаки на цивільне населення.

Мережко припустив, що єдиною метою Путіна при пропозиції перемир'я 8-9 травня є уникнення "принизливого зриву" військового параду 9 травня в Москві.

Припинення вогню

  • Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
  • Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
  • Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
  • 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
  • Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
  • У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.

мацква на пабєдабєсіє жадає бути виїпаною з повітря так, щоб весь мавзолей був обісраний, як привокзальний сортир.
06.05.2026 17:07
06.05.2026 17:07 Відповісти
Зєлєнскій не хитрий. Він хитрожопий. Хитрість супутник мудрості і розуміння прихованого. Хитрожопість це інше - тупа віра що хтось дурніший за нього...
06.05.2026 17:13
06.05.2026 17:13 Відповісти
40 людей вбито за ніч лише дронами і ракетами в тилу. ПРО ШО НАФІГ МОВА ВОВА????
06.05.2026 17:03
06.05.2026 17:03 Відповісти
40 людей вбито за ніч лише дронами і ракетами в тилу. ПРО ШО НАФІГ МОВА ВОВА????
06.05.2026 17:03
06.05.2026 17:03 Відповісти
06.05.2026 17:06 Відповісти
****** і московські окупанти, ЩОРОКУ маніпулюють цим «припиненням вогню» в Україні, з 2014 року і ЩОРОКУ, це порушують!!
06.05.2026 17:27
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні !!
06.05.2026 17:27 Відповісти
Героям слава !!
06.05.2026 17:38 Відповісти
Ти почитай що тут писали позавчора."Мудрий нарід" скиглив про договорняк і що Зе дозволив кацапам парад.
06.05.2026 20:56
06.05.2026 20:56 Відповісти
А ти впевнений, що це не так? Дочекайся десятого, я вангую, що 9-го не буде наших атак в напрямку Москви.
07.05.2026 00:29
07.05.2026 00:29 Відповісти
Трамп назвав Зеленського "хитрим хлопцем"
06.05.2026 17:04
06.05.2026 17:04 Відповісти
Зєлєнскій не хитрий. Він хитрожопий. Хитрість супутник мудрості і розуміння прихованого. Хитрожопість це інше - тупа віра що хтось дурніший за нього...
06.05.2026 17:13
06.05.2026 17:13 Відповісти
хитрожопость чисто еврейское качество
06.05.2026 17:31
06.05.2026 17:31 Відповісти
Ні. Це універсальне, загальне явище у всіх людей. Є таке українське прислівя "кожен шукає дурніщого". Саме хитрожопі українці його й вигадали.
06.05.2026 20:22
06.05.2026 20:22 Відповісти
аплодую стоячи
06.05.2026 18:16 Відповісти
ще б пак !

жорстко сказав рішуче "НІ !"...
чиновник на умовах анонімності

#а прі чьом здєсь ЗЄлєнській ?

06.05.2026 17:38 Відповісти
мацква на пабєдабєсіє жадає бути виїпаною з повітря так, щоб весь мавзолей був обісраний, як привокзальний сортир.
06.05.2026 17:07
06.05.2026 17:07 Відповісти
кацапи надіються на трирівневий захист красної площі - будуть шпацірувати
06.05.2026 17:07
06.05.2026 17:07 Відповісти
Шпацерувати - це західноукраїнське діалектне слово, що означає гуляти, прогулюватися або влаштовувати променад. Походить від німецького spazieren.
06.05.2026 17:09
06.05.2026 17:09 Відповісти
От путлєр і буде вигулювати своїх свинособак
06.05.2026 17:12
06.05.2026 17:12 Відповісти
Навколо москви посилюють ППО, стягуючи системи з регіонів - у рф більше переживають за парад, ніж за всю країну - це відкриває додаткові можливості для наших далекобійних санкцій, - Зеленський

Та все варіант, показати свою потужність і не бити по москві. Влупимо на +100500 км. І все...😎
06.05.2026 17:09 Відповісти
Завтра забуде 😸
06.05.2026 17:14 Відповісти
РФ стягує на парад у Москву ППО: Зеленський дав окремі завдання ГУР
06.05.2026 17:14
06.05.2026 17:14 Відповісти
Завдання перед самісеньким початком парадобесія погодитись на переміріе?
06.05.2026 19:57
06.05.2026 19:57 Відповісти
Цим можна скористатись для ураження того чим кацапи ладні пожертувати ради понтів, тобто параду "побєдобєсія". "Нам своє робить", а шугати свинособак на красній площі дурне заняття. У нас інші пріоритети - склади, НПЗ, ВПК.
06.05.2026 20:29
06.05.2026 20:29 Відповісти
Поки що все рухається у правильному напрямку.
06.05.2026 17:12
06.05.2026 17:12 Відповісти
Це б таке сталось, якби в зелі були яйка. А так, надії мало.
06.05.2026 17:14
06.05.2026 17:14 Відповісти
на москву пошлють емітатори ,а по нафті
06.05.2026 17:19
06.05.2026 17:19 Відповісти
бойові
06.05.2026 17:21 Відповісти
Ну так кацапи скажуть " так ми ж домовлялись припинити вогонь 8 і 9 травня ,а не 6 і 7 травня " а щоб зеля домовився припинити вогонь 8 і 9 травня ,то одразу б було видно хто ті домовленості порушує .
06.05.2026 17:22
06.05.2026 17:22 Відповісти
Ніхто ні з ким ні про що не домовлявся. І засрашка, і Україна просто прокричали через ЗМІ просто щось. Ні делегацій, ні обговорювання, ні механізму контролю дотримання, ні підписів, ні спільних заяв, ні узгодження часту початку/закінчення.

Єдине, що зрозуміло - засрашка зніме частку ППО звідкись і притягне на захист мацкви. От і все.

Тож СОУ, очевидно, намагатимуться використати цей "дарунок долі" (ну, вірніше "дарунок дебілів") - для ураження тих цілей з банку цілей, які відкладалися з-за "ну, там, навколо, занадто багато ППО".

І ніхто той парад чіпати не буде. І не тому, що передумали, а тому що рішення про такі удари Україна в 99% випадків приймає з міркувань доцільності в сенсі потенційних фізичних втрат ворога. Просто потренувати розрахунки ППО навколо мацкви півтисячею дронів? Нахєра? Щоби ***** сцявся? Так він і так сситься, очевидно.
06.05.2026 18:48 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/shorts/H0zdvXDQkFo "От нічого в людей святого не залишилось! Взагалі." (0:52)
06.05.2026 17:25
06.05.2026 17:25 Відповісти
куди по копаному !
06.05.2026 17:30 Відповісти
Святкувати спокійно день перемоги (до якого рашка взагалі немає ніякого відношення) під час "перемир'я", надіємося на парад дронів з України.
06.05.2026 17:30
06.05.2026 17:30 Відповісти
06.05.2026 17:30 Відповісти
06.05.2026 17:35 Відповісти
Бити потрібно і по москві і по інших регіонах кацапстану !!
Досить пригинатися перед терористами і нашими вбивцями 😡
06.05.2026 17:41 Відповісти
А по мацкві нахєра, коли там подвійний/потрійний наряд ППО?

Навпаки - зараз треба активізувати всю агентуру/супутникову розвідку - для виявлення в регіонах місць, з яких зняте ППО для захисту параду. І валити все, включаючи частину НЗ в незахищені об'єкти.

Засрашинці нехай хоч десять парадів поспіль проводять в своєму лігві. Вони давно проводяться не для пропагандистського ефекту, а для "потішити диктатора". Нехай витрачають час та гроші особового складу війська не цю херню, а не на справжню підготовку, навчання тощо. Це майже як Кузя - жере багацького грошей, а користі у військовому сенсі чи пропагандистському - нуль. Або навіть від'ємна величина.
06.05.2026 18:53 Відповісти
"сказав (український) чиновник, який висловився на умовах анонімності" - це був сам Зе... І нащо йому так шифруватися?
06.05.2026 18:23
06.05.2026 18:23 Відповісти
Логічно і справедливо!
06.05.2026 18:37 Відповісти
Ну побачимо що буде , ЗЕскот говорить одне а на ділі інше
06.05.2026 19:07
06.05.2026 19:07 Відповісти
 
 