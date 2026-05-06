Кремль стягує на парад у Москву ППО. Це відкриває шлях для далекобійних санкцій України, - Зеленський

За даними української розвідки, Кремль перекидає з інших регіонів РФ засоби протиповітряної оборони в Москву, де 9 травня планується військовий парад. Україна може застосувати нові "далекобійні санкції".

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Телеграмі за підсумком доповіді керівника ГУР Олега Іващенка, передає Цензор.НЕТ.

Відповідь України

За даними розвідки, російське керівництво не готується до припинення вогню напередодні 9 травня, попри свої попередні заяви.

Як повідомляє президент, навколо Москви збільшуються кільця протиповітряної оборони за рахунок масштабного переміщення ППО з російських регіонів.

"Це свідчить, що російське керівництво не готується до припинення вогню, про яке було зроблено стільки заяв, і переживає за свій парад у Москві більше, ніж за всю іншу Росію. Водночас фіксуємо, що це відкриває додаткові можливості для наших далекобійних санкцій. Будуть визначені відповідні наші пріоритети", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Україна вже неодноразово пропонувала Росії перейти до реальної дипломатії та забезпечити припиненням вогню необхідну довіру до дипломатичного процесу та умови для досягнення результату.

"Українські пропозиції на столі, і я вдячний партнерам України за підтримку нашої дипломатії та готовності діяти дзеркально. Росія має робити кроки для завершення своєї війни й для досягнення реального миру. Мир потрібен", - зауважив він.

Плани РФ на ТОТ

За його словами, на тимчасово окупованому півдні України Росія нібито планує "фактично такі ж процеси грабунку й деіндустріалізації, які провела на території захопленого Донбасу".

Зеленський з посиланням на розвідку стверджує, що росіяни здійснять геологічну розвідку, швидкий видобуток і вивезуть цінну сировину із щонайменше 18 родовищ. Ідеться про запаси титану, літію, танталу, ніобію, циркону, молібдену та графіту.

"Крім того, окупанти планують і подальші заходи щодо захоплення та вивезення цьогорічного врожаю зерна. Готуємося протидіяти", - зазначив він.

Також, як додав Зеленський, обсяги прямих збитків унаслідок ударів Сил оборони углиб Росії продовжують зростати. За його словами, особливо негативний ефект "далекобійні санкції" мають для стану бюджетів російських регіонів.