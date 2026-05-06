УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4950 відвідувачів онлайн
Новини 9 травня у Росії
3 697 38

Кремль стягує на парад у Москву ППО. Це відкриває шлях для далекобійних санкцій України, - Зеленський

зеленський

За даними української розвідки, Кремль перекидає з інших регіонів РФ засоби протиповітряної оборони в Москву, де 9 травня планується військовий парад. Україна може застосувати нові "далекобійні санкції".

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Телеграмі за підсумком доповіді керівника ГУР Олега Іващенка, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Відповідь України

За даними розвідки, російське керівництво не готується до припинення вогню напередодні 9 травня, попри свої попередні заяви.

Як повідомляє президент, навколо Москви збільшуються кільця протиповітряної оборони за рахунок масштабного переміщення ППО з російських регіонів.

"Це свідчить, що російське керівництво не готується до припинення вогню, про яке було зроблено стільки заяв, і переживає за свій парад у Москві більше, ніж за всю іншу Росію. Водночас фіксуємо, що це відкриває додаткові можливості для наших далекобійних санкцій. Будуть визначені відповідні наші пріоритети", - зазначив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не бачить сенсу дотримуватися припинення вогню 8-9 травня після порушення з боку РФ, - ЗМІ

  • Він наголосив, що Україна вже неодноразово пропонувала Росії перейти до реальної дипломатії та забезпечити припиненням вогню необхідну довіру до дипломатичного процесу та умови для досягнення результату.

"Українські пропозиції на столі, і я вдячний партнерам України за підтримку нашої дипломатії та готовності діяти дзеркально. Росія має робити кроки для завершення своєї війни й для досягнення реального миру. Мир потрібен", - зауважив він.

Плани РФ на ТОТ

За його словами, на тимчасово окупованому півдні України Росія нібито планує "фактично такі ж процеси грабунку й деіндустріалізації, які провела на території захопленого Донбасу".

Зеленський з посиланням на розвідку стверджує, що росіяни здійснять геологічну розвідку, швидкий видобуток і вивезуть цінну сировину із щонайменше 18 родовищ. Ідеться про запаси титану, літію, танталу, ніобію, циркону, молібдену та графіту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В естонській Нарві вивісять портрет Путіна в образі Гітлера

"Крім того, окупанти планують і подальші заходи щодо захоплення та вивезення цьогорічного врожаю зерна. Готуємося протидіяти", - зазначив він.

Також, як додав Зеленський, обсяги прямих збитків унаслідок ударів Сил оборони углиб Росії продовжують зростати. За його словами, особливо негативний ефект "далекобійні санкції" мають для стану бюджетів російських регіонів.

Автор: 

Зеленський Володимир (27688) москва (1292) парад (407) припинення вогню (433)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
Ну хоть щось мае в Москву полетіти. Навіть холостий дрон, щоб суету навести.
показати весь коментар
06.05.2026 17:39 Відповісти
+17
Є шанс знищити все рашистське ПВО оптом щоб не ловити його по всій країні. Або запускати по моцкві самі дешеві дрони щоб рашисти з переляку витратили всі ракети і далі сиділи голі. Впевнений, що масове примінення рашистами пво наробить більше шкоди моцкві чим наші дрони
показати весь коментар
06.05.2026 17:49 Відповісти
+13
"і переживає за свій парад у Москві більше, ніж за всю іншу Росію"

і має на це причини, тупорила ти ішачіна. Бо якби ти замість ******* уїбав по тому параду - то моцквачі ще б рік воняли на весь чєбурнет і ніхто би їх не затикнув як отих сутулих туапсін.
Але ж ти обісрався як як і передбачив - і тепер чешеш зеленим лохам як ти потужно спалиш їм ще півтори наливайки у відповідь на масовані обстріли українських міст.
показати весь коментар
06.05.2026 17:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну хоть щось мае в Москву полетіти. Навіть холостий дрон, щоб суету навести.
показати весь коментар
06.05.2026 17:39 Відповісти
Санкции полетят. Зегевара по ним мастер.
показати весь коментар
06.05.2026 17:41 Відповісти
У зелі москва не пріорітет. Він же про це і балаболить
показати весь коментар
06.05.2026 17:53 Відповісти
нічого НЕ полетить !

все було обговорено в приснопамятному Омані в січні 2020 р. з патрушевим

.
показати весь коментар
06.05.2026 19:49 Відповісти
ЗЄлячка, жоден палаючий баняк з нафтою в Мухосранськє НЕ затьмарить відсутність українських дронів в мацкві !

ти будеш сирлом для українців !

.

.
показати весь коментар
06.05.2026 19:53 Відповісти
… Судіть інших згідно з їхніми вчинками, а не балачками. Бо по ділах їх і пізнаєте їх ...(С) КабМіндічі з іванющенком, глибоко зтурбовані…
показати весь коментар
06.05.2026 17:40 Відповісти
москвичи ще від блекауту не відійшли, а тут парад зіпсований. Так же ❓🤔 ну він же буде зіпсований ❓😿
показати весь коментар
06.05.2026 17:43 Відповісти
❗️Путін настільки збочений власною безпекою, що в Москві 9 травня людям заборонять виходити на балкони, а бінокль у вікні вважатиметься снайперським прицілом і туди стрілятимуть - розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак
показати весь коментар
06.05.2026 17:43 Відповісти
це вже пропаганда рівня геббельса-соловйова чи ще ні?
показати весь коментар
06.05.2026 17:47 Відповісти
Якщо чесно, я не здивуюся якщо це правда. Параноїк з великою владою можуть і не таке вчудити .
показати весь коментар
06.05.2026 18:04 Відповісти
одні пулємьотно-снайпєрськіє гньозда проти бпла на баштах крємля чого варті !!!!

це безпрецендентно з часу взяття мацкви ханом ханом Девлетом I Ґераєм 1571 року

.
показати весь коментар
06.05.2026 19:58 Відповісти
"і переживає за свій парад у Москві більше, ніж за всю іншу Росію"

і має на це причини, тупорила ти ішачіна. Бо якби ти замість ******* уїбав по тому параду - то моцквачі ще б рік воняли на весь чєбурнет і ніхто би їх не затикнув як отих сутулих туапсін.
Але ж ти обісрався як як і передбачив - і тепер чешеш зеленим лохам як ти потужно спалиш їм ще півтори наливайки у відповідь на масовані обстріли українських міст.
показати весь коментар
06.05.2026 17:45 Відповісти
бо його парад це й є його рассєя, утім, як для всіх рассєянінов, бо, як відомо,

"Вся савєцкая зємля
Начінаєтся с крем-***..."

а єпєня хай горять ясним пламєнєм

.
показати весь коментар
06.05.2026 20:01 Відповісти
Є шанс знищити все рашистське ПВО оптом щоб не ловити його по всій країні. Або запускати по моцкві самі дешеві дрони щоб рашисти з переляку витратили всі ракети і далі сиділи голі. Впевнений, що масове примінення рашистами пво наробить більше шкоди моцкві чим наші дрони
показати весь коментар
06.05.2026 17:49 Відповісти
але ж ти розумієш що зелений пиздунокомандувач не для того вже зачісує своїм лохам про голу-босу решту території? Ні по якій москві це чучело бити й не збиралось.
показати весь коментар
06.05.2026 17:59 Відповісти
Нажаль так і є. Зеля знову обісрався і замість обіцяної отвєтки по моцкві поб'є вікна на якомусь заводі в Сизрані
показати весь коментар
06.05.2026 18:04 Відповісти
Я вам шоу покажу, тільки не шатайте плівками Міндіча.
Обсерешся, Вова. Ніякої атаки на парад рашистів ти не зробиш.
показати весь коментар
06.05.2026 17:50 Відповісти
Ссит зеля. Пріорітети крім москви шукає, щуреня
показати весь коментар
06.05.2026 17:51 Відповісти
От для чого ці понти? можна ж спочатку щось рознести на московії а потім вже потужнічати
показати весь коментар
06.05.2026 17:53 Відповісти
запустіть хтось там з хакерів в динаміки на всрасной площаді фонограмму роботи движків крилатих ракєт! такий собі "політ валькірій")) то там і не тільки *****, на трибуні, а й валодька крупський в мавзолєї обосруться! один не в чемоданчик, а другий - не в саркофаг! )) в штани! обоє двоє! ))
показати весь коментар
06.05.2026 17:53 Відповісти
"двбойоба ми обрали, двбойоба..."
показати весь коментар
06.05.2026 17:58 Відповісти
ну в цій фразі весь лідор - ще нічого не зробив, а шоу почалось...
показати весь коментар
06.05.2026 17:58 Відповісти
Для чого лупити по москві де повно ппо , краще влупити туда звідки те саме ппо забрали . А парадні москалі нікуда не дінуться .
показати весь коментар
06.05.2026 18:03 Відповісти
невже у нас фламінгов невистачає?
вчора тільки одну показали, а їх овердохеріща.
зе!шмаркля особисто ляпав помелом.
і пашинський.
показати весь коментар
06.05.2026 18:21 Відповісти
Дохрена ти киздиш щось
показати весь коментар
06.05.2026 18:07 Відповісти
нехай кацапня ганяє ППО туди сюди
показати весь коментар
06.05.2026 18:15 Відповісти
Будем бити далеко - красна площа нехай видихає - Зеля
показати весь коментар
06.05.2026 18:12 Відповісти
Коротше буде черговий удар по якійсь бочці в 2000 км від москви. Але спустять методички про потужне ураження.
показати весь коментар
06.05.2026 18:24 Відповісти
Тобто тисячі фламіндичів на красную площадь нє???
показати весь коментар
06.05.2026 18:25 Відповісти
Сча фуфломинги как набросяца, все сразу штук пять, кошмар потужный устроят на параше. Попасть не попадут, но шуму будет...
показати весь коментар
06.05.2026 18:25 Відповісти
Вот откуда пво сняли, туда и лупить смело, а на параде пусть гарцуют, там уже и по кацапии смех с тех парадов пошёл и стёб. Тем более шоу убогое будет явно, гостей приличных не будет, может только председатель радгоспу ,рыгорыч, приползти, и то врядли. Ели уже дыбает мамонт перезрелый! Ржака оперетка с тем парадом! Смех убивает тоже.
показати весь коментар
06.05.2026 18:31 Відповісти
***,ну закриєш ти коли-небудь рота свого чи ні?((Що ж ти,курво,***** вічно рятуєш?((Де якась несподіванка для ворога?((Зрозуміло,що ти можеш блефувати,але ,як на мене,краще б мовчав(((
показати весь коментар
06.05.2026 18:35 Відповісти
там Афіпський та Ільський НПЗ прогулюють вже два і чотири місяці відповідно. А зараз посівна, а експорт збіжжя - це третя по розміру експортна стаття доходу після експорту енергоносіїв та експорту металопродукції. Та і мільйону мешканців Краснодару теж треба подивитись на двіжуху, не тільки ж одним туапсам показувати барвисті фаєршоу.
показати весь коментар
06.05.2026 18:45 Відповісти
Мовчав би краще!
Стратєх хрипатий!🤬
Вже минулого року зганьбився на весь світ.🤭
показати весь коментар
06.05.2026 18:46 Відповісти
Сурпрізів на кривавій площі не буде, кацапи можуть спокійно репетувати "уряя!". Ну хоч в інших місцях санкції може здивують пуйла.
показати весь коментар
06.05.2026 18:47 Відповісти
як можна бути президентом воюючої країни і молоти своїм дурнуватим язиком отаку ***** ---- ну ***** помовчи може за розумного приймуть . ну ти ще скажи в ..мудафоні.. куди будуть удари і по яких об.єктах --- ой вей фофа коли ж ти ***** порозумнішаєш
показати весь коментар
06.05.2026 19:53 Відповісти
Головне почати бомбити рашу під час параду
показати весь коментар
06.05.2026 19:53 Відповісти
 
 