УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11088 відвідувачів онлайн
Новини 9 травня у Росії
3 399 8

В естонській Нарві вивісять портрет Путіна в образі Гітлера

В Естонії Путіна зобразять у вигляді Гітлера

В естонській Нарві, яка межує з Росією, 9 травня планують розмістити на стіні Нарвського замку плакат із зображенням російського диктатора Володимира Путіна в образі Гітлера.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише ERR.

Ініціатива реалізується Нарвським музеєм, який уже кілька років поспіль вивішує на своїх стінах плакат, де Путіна оголошено воєнним злочинцем.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Символічна акція на кордоні з Росією

За даними музею, плакат буде розміщений на флагштоку вежі Нарвського замку 9 травня. Таким чином організатори хочуть нагадати про війну Росії проти України та воєнні злочини, які інкримінують Путіну.

Директорка Нарвського музею Марія Сморжевських-Смірнова пояснила, що акція має інформаційний та символічний характер.

"Плакат буде розміщено на вежі Нарвського замку 9 травня як нагадування про війну, яка триває, та про воєнні злочини Росії проти українського народу", — зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія оголосила "перемир’я" на 8-9 травня та погрожує ударами по центру Києва у разі "провокацій"

Реакція Естонії та попередні акції

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна публічно підтримав ініціативу музею, назвавши її політичним сигналом у контексті російської агресії.

Він також нагадав, що подібні акції вже проводилися у попередні роки. Зокрема, у 2023 році на стінах музею з’являвся плакат із позначенням Путіна як воєнного злочинця, а в 2024 році використовували зображення, що поєднувало образи Путіна та Гітлера.

Раніше ми повідомляли, що в Естонії назвали можливий рік нової агресії Росії. За даними командувача Сил оборони Естонії Андруса Мерила, найближчим періодом потенційної загрози може стати 2027 рік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Естонія підтримала удари України по РФ, але закликала уникати інцидентів у своєму небі

Автор: 

путін володимир (25317) Естонія (1813)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
04.05.2026 22:28 Відповісти
Це були зєльоні мрії,але потужник підвів лохторат.Вже неактуально.
показати весь коментар
05.05.2026 00:34 Відповісти
Естонцям респект! тролять кацапів по чорному!
показати весь коментар
04.05.2026 22:31 Відповісти
+💯 👍🏿!

хоча б естонці замість обісраних ЗЄлєю українців пошлють буйла подалі

.
показати весь коментар
04.05.2026 23:53 Відповісти
Той плакат мав би вже давно там висіти, а не 9 травня.
Там ще можна фільми про Бучу показувати на стіні і т.п.
Але рузьгаму ваньке на том бєрєгу не дійде нічого, як не старайся.
Там тільки груба сила допоможе...
показати весь коментар
04.05.2026 22:32 Відповісти
"... подібні акції вже проводилися у попередні роки. Зокрема, у 2023 році на стінах музею з'являвся плакат із позначенням Путіна як воєнного злочинця, а в 2024 році використовували зображення, що поєднувало образи Путіна та Гітлера."
показати весь коментар
04.05.2026 23:38 Відповісти
Ось чому не треба приймати кожну маленьку країну в НАТО. Особливо сусідів парашки.
показати весь коментар
04.05.2026 23:35 Відповісти
ти о чьом, болєзний ?

в цієї маленької країни яйці побільше ніж у Францій-Італій разом взятих

.
показати весь коментар
04.05.2026 23:50 Відповісти
 
 