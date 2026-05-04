В естонській Нарві вивісять портрет Путіна в образі Гітлера

В естонській Нарві, яка межує з Росією, 9 травня планують розмістити на стіні Нарвського замку плакат із зображенням російського диктатора Володимира Путіна в образі Гітлера.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише ERR.

Ініціатива реалізується Нарвським музеєм, який уже кілька років поспіль вивішує на своїх стінах плакат, де Путіна оголошено воєнним злочинцем.

Символічна акція на кордоні з Росією

За даними музею, плакат буде розміщений на флагштоку вежі Нарвського замку 9 травня. Таким чином організатори хочуть нагадати про війну Росії проти України та воєнні злочини, які інкримінують Путіну.

Директорка Нарвського музею Марія Сморжевських-Смірнова пояснила, що акція має інформаційний та символічний характер.

"Плакат буде розміщено на вежі Нарвського замку 9 травня як нагадування про війну, яка триває, та про воєнні злочини Росії проти українського народу", — зазначила вона.

Реакція Естонії та попередні акції

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна публічно підтримав ініціативу музею, назвавши її політичним сигналом у контексті російської агресії.

Він також нагадав, що подібні акції вже проводилися у попередні роки. Зокрема, у 2023 році на стінах музею з’являвся плакат із позначенням Путіна як воєнного злочинця, а в 2024 році використовували зображення, що поєднувало образи Путіна та Гітлера.

