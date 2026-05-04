Естонія підтримала удари України по РФ, але закликала уникати інцидентів у своєму небі

Естонія підтримала удари України по російських об’єктах

Прем’єр Естонії Крістен Міхал схвалив атаки України по російській інфраструктурі, водночас закликав не допускати потрапляння дронів у повітряний простір країни.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це пише Bloomberg.

Міхал поклав відповідальність за ситуацію на Кремль, зазначивши, що Росія атакує українські цивільні об’єкти, які не є військовими цілями.

"Для нас цілком зрозуміло, що Україна захищає себе і знищує російську машину для заробляння грошей, включаючи різні портові об’єкти, з метою самооборони", - заявив він.

Заклик уникати наслідків війни в повітряному просторі

Водночас прем’єр Естонії наголосив, що "уламки війни" не повинні потрапляти в повітряний простір країни, визнавши складність контролю за ситуацією.

Він також зазначив, що держави, які межують із Росією та Україною, стикаються з технологічними викликами у виявленні та перехопленні безпілотників, що перетинають кордони.

За словами Міхала, Естонія вже інвестує в посилення оборонних можливостей: закуповує нові радіолокаційні системи та має на озброєнні системи протиповітряної оборони.

Що передувало?

Вранці 3 травня жителів кількох регіонів Латвії та Естонії попереджали про можливу загрозу безпілотників через російську агресію проти України.

Того ж дня невідомий безпілотник порушив повітряний простір Фінляндії поблизу кордону з Росією. Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив про неприпустимість порушення повітряного простору країни безпілотниками.

Топ коментарі
Имеете право
Но справедливости ради скажу
Финансовая помощь Эстонии нам
Самая большая в процентном отношении к ВВП страны / 3,54%/
Украинцы в Эстонии получают временное жилье
Помощь социальную
А можете привести пример такой же помощи от Украины
Какой- либо воюющей стране
Ну очень интересно !!!!
Мы даже беженцев из воюющих стран никогда не принимали в таком количестве
Мы своих людей из разрушенных Бахмута и десятков городов
Не обеспечили всем необходимым
Зато критиковать других мы умеем великолепно
А еще умеем плевать в колодец ,из которого пьем
В этом нам вообще равных нет
В Эстонии - я уверена - полицейские не кинут раненых на улице
А воевать за нас никто из эстонцев не должен
Они не заключали с нами подобного соглашения
Все ,что они делают - это их добрая воля
Научитесь это ценить
Научитесь говорить : СПАСИБО
Вести себя как наш неблагодарный гопник Зеленский -- это дело последнее

04.05.2026 14:02 Відповісти
Ну ніяк не вийде просто дивитися...
04.05.2026 13:40 Відповісти
А я Україну.
А естонію та інших балтійців зневажаю за їх позицію - "нехай українці вмирають, ніякого миру інакше рашка прийде по нас".
04.05.2026 13:46 Відповісти
Люблю Эстонию!!!!!
04.05.2026 13:28 Відповісти
04.05.2026 13:46 Відповісти
04.05.2026 14:02 Відповісти
Плювати на фінансову та іншу допомогу, за гроші людей не воскресиш...
А Україна без українців мені не треба, бо це вже не Україна.
04.05.2026 14:31 Відповісти
Ну вот те украинцы которые получают там соц. помощь пусть и говорят спасибо.
04.05.2026 15:24 Відповісти
Спасибо за добрые и справедливые слова. Согласен с Вами
04.05.2026 16:51 Відповісти
а, на дєнь шашлика і ділдов на палкє, можна?
04.05.2026 13:32 Відповісти
такі вимоги для того щоб пдр курвославні в Кремлі менше пзд-и про те що Балтія дає добро на проліт територіями своїми
04.05.2026 13:32 Відповісти
Ну ніяк не вийде просто дивитися...
04.05.2026 13:40 Відповісти
Якщо Україна почне помилятися координатами то у росії виникне велика спокуса провести операцію під чужим прапором у небі Естонії, та и взагали зі всіх стратегічних цілі на усих болотах до уралу вибирати на кордоні з Естонією трохи дивно.
04.05.2026 15:18 Відповісти
 
 