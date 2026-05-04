Естонія підтримала удари України по РФ, але закликала уникати інцидентів у своєму небі
Прем’єр Естонії Крістен Міхал схвалив атаки України по російській інфраструктурі, водночас закликав не допускати потрапляння дронів у повітряний простір країни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.
Міхал поклав відповідальність за ситуацію на Кремль, зазначивши, що Росія атакує українські цивільні об’єкти, які не є військовими цілями.
"Для нас цілком зрозуміло, що Україна захищає себе і знищує російську машину для заробляння грошей, включаючи різні портові об’єкти, з метою самооборони", - заявив він.
Заклик уникати наслідків війни в повітряному просторі
Водночас прем’єр Естонії наголосив, що "уламки війни" не повинні потрапляти в повітряний простір країни, визнавши складність контролю за ситуацією.
Він також зазначив, що держави, які межують із Росією та Україною, стикаються з технологічними викликами у виявленні та перехопленні безпілотників, що перетинають кордони.
За словами Міхала, Естонія вже інвестує в посилення оборонних можливостей: закуповує нові радіолокаційні системи та має на озброєнні системи протиповітряної оборони.
Що передувало?
Вранці 3 травня жителів кількох регіонів Латвії та Естонії попереджали про можливу загрозу безпілотників через російську агресію проти України.
Того ж дня невідомий безпілотник порушив повітряний простір Фінляндії поблизу кордону з Росією. Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив про неприпустимість порушення повітряного простору країни безпілотниками.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А естонію та інших балтійців зневажаю за їх позицію - "нехай українці вмирають, ніякого миру інакше рашка прийде по нас".
Но справедливости ради скажу
Финансовая помощь Эстонии нам
Самая большая в процентном отношении к ВВП страны / 3,54%/
Украинцы в Эстонии получают временное жилье
Помощь социальную
А можете привести пример такой же помощи от Украины
Какой- либо воюющей стране
Ну очень интересно !!!!
Мы даже беженцев из воюющих стран никогда не принимали в таком количестве
Мы своих людей из разрушенных Бахмута и десятков городов
Не обеспечили всем необходимым
Зато критиковать других мы умеем великолепно
А еще умеем плевать в колодец ,из которого пьем
В этом нам вообще равных нет
В Эстонии - я уверена - полицейские не кинут раненых на улице
А воевать за нас никто из эстонцев не должен
Они не заключали с нами подобного соглашения
Все ,что они делают - это их добрая воля
Научитесь это ценить
Научитесь говорить : СПАСИБО
Вести себя как наш неблагодарный гопник Зеленский -- это дело последнее
А Україна без українців мені не треба, бо це вже не Україна.