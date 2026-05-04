Естонія підтримала удари України по РФ, але закликала уникати інцидентів у своєму небі

Прем’єр Естонії Крістен Міхал схвалив атаки України по російській інфраструктурі, водночас закликав не допускати потрапляння дронів у повітряний простір країни.

Міхал поклав відповідальність за ситуацію на Кремль, зазначивши, що Росія атакує українські цивільні об’єкти, які не є військовими цілями.

"Для нас цілком зрозуміло, що Україна захищає себе і знищує російську машину для заробляння грошей, включаючи різні портові об’єкти, з метою самооборони", - заявив він.

Водночас прем’єр Естонії наголосив, що "уламки війни" не повинні потрапляти в повітряний простір країни, визнавши складність контролю за ситуацією.

Він також зазначив, що держави, які межують із Росією та Україною, стикаються з технологічними викликами у виявленні та перехопленні безпілотників, що перетинають кордони.

За словами Міхала, Естонія вже інвестує в посилення оборонних можливостей: закуповує нові радіолокаційні системи та має на озброєнні системи протиповітряної оборони.

Вранці 3 травня жителів кількох регіонів Латвії та Естонії попереджали про можливу загрозу безпілотників через російську агресію проти України.

Того ж дня невідомий безпілотник порушив повітряний простір Фінляндії поблизу кордону з Росією. Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив про неприпустимість порушення повітряного простору країни безпілотниками.

