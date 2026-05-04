Європа готується до можливого нападу РФ упродовж 2 років, - Politico

Кремль може використати "вікно можливостей" для потенційної атаки на країни Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico з посиланням на низку європейських чиновників.

Зазначається, що у Європі побоюються, що Володимир Путін може розглядати найближчі рік-два як "вікно можливостей" - період, коли Дональд Трамп перебуває в Білому домі, а ЄС ще не встиг суттєво посилити свій військовий потенціал.

"Незабаром може статися щось важливе – у Росії є вікно можливостей. США йдуть з Європи, трансатлантичні відносини перебувають у жалюгідному стані, і ЄС ще не повністю готовий взяти на себе відповідальність", – сказав фінський депутат Європейського парламенту Міка Аалтола.

Повномасштабний наземний наступ Росії на одну з країн НАТО малоймовірний

Водночас чиновники та політики вважають, що повномасштабний наземний наступ Росії на країну НАТО малоймовірний через значне виснаження її ресурсів у війні проти України. Натомість більш імовірним сценарієм називають обмежену або "сіру" операцію, спрямовану на створення невизначеності та розколу в Альянсі - зокрема щодо того, чи підпадають такі дії під статтю 5 про колективну оборону, зазначив Аалтола.

"Путін може "розгорнути ескалацію конфлікту в бік іншого сусіда, намагаючись уникнути принизливих переговорів з Україною", – заявив колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Він також попереджає про "вікно можливостей" Путіна.

Нова війна може стати "козирем" для Росії

Попри те, що Росія нині ослаблена, а Україна продовжує проривати її оборонні лінії та завдавати ударів углиб території РФ, це може зробити Володимира Путіна ще більш небезпечним для Європи в короткостроковій перспективі, заявив Аалтола.

За його словами, "ескалація [українського] конфлікту на інші театри бойових дій може дати Росії козир у рукаві". Він наголосив, що війна виснажує ресурси Кремля, тому Москва може шукати вихід не через переговори, а через розширення конфлікту.

Водночас, як зазначає Аалтола, у Путіна є широкий вибір потенційних вразливих цілей, і можливі дії можуть мати різні форми. Він вважає малоймовірним пряме вторгнення туди, де НАТО має сильні позиції, наприклад у районі польського кордону.

"Це може бути операція з використанням безпілотників, це може бути операція в Балтійському морі… Це може бути щось в Арктиці, спрямоване на невеликі острови. У них є тіньовий флот, який уже частково мілітаризований… Для атак безпілотниками не потрібні війська і не потрібно перетинати кордон", - сказав він.

На думку Аалтоли, Путін також намагатиметься чинити тиск на європейських союзників України, уникаючи при цьому прямої реакції з боку США.

"Якщо не буде атаки через кордон, США можуть заявити, що це не є достатньо стратегічно важливим. У них обмежені ресурси в Ірані, тому, можливо, вони порадять почати переговори з Росією", - додав він.

У Європі применшують рівень загрози

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що Росія наразі надто залучена у війну проти України, щоб мати достатньо ресурсів для одночасного ведення бойових дій проти країн Балтії.

"Росія дуже зайнята в Україні. Я не думаю, що в неї є достатньо можливостей, щоб намагатися вести війну і проти країн Балтії", — сказав він.

Водночас один із дипломатів НАТО зауважив, що "самогубна тенденція Путіна має свої межі", особливо якщо немає очевидної та негайної вигоди від ескалації.

Ще один європейський чиновник підкреслив, що стратегія "війни на два фронти" є надзвичайно ризикованою для Кремля.

Попри це, президент Естонії наголосив, що повністю виключати жоден сценарій не можна:

"Ми пильні. Ми готові. Ми тримаємо очі відкритими".

