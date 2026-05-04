Європа готується до можливого нападу РФ упродовж 2 років, - Politico

Європа побоюється нового нападу Росії

Кремль може використати "вікно можливостей" для потенційної атаки на країни Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Politico з посиланням на низку європейських чиновників.

Зазначається, що у Європі побоюються, що Володимир Путін може розглядати найближчі рік-два як "вікно можливостей" - період, коли Дональд Трамп перебуває в Білому домі, а ЄС ще не встиг суттєво посилити свій військовий потенціал.

"Незабаром може статися щось важливе – у Росії є вікно можливостей. США йдуть з Європи, трансатлантичні відносини перебувають у жалюгідному стані, і ЄС ще не повністю готовий взяти на себе відповідальність", – сказав фінський депутат Європейського парламенту Міка Аалтола.

Повномасштабний наземний наступ Росії на одну з країн НАТО малоймовірний

Водночас чиновники та політики вважають, що повномасштабний наземний наступ Росії на країну НАТО малоймовірний через значне виснаження її ресурсів у війні проти України. Натомість більш імовірним сценарієм називають обмежену або "сіру" операцію, спрямовану на створення невизначеності та розколу в Альянсі - зокрема щодо того, чи підпадають такі дії під статтю 5 про колективну оборону, зазначив Аалтола.

"Путін може "розгорнути ескалацію конфлікту в бік іншого сусіда, намагаючись уникнути принизливих переговорів з Україною", – заявив колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Він також попереджає про "вікно можливостей" Путіна.

Нова війна може стати "козирем" для Росії

Попри те, що Росія нині ослаблена, а Україна продовжує проривати її оборонні лінії та завдавати ударів углиб території РФ, це може зробити Володимира Путіна ще більш небезпечним для Європи в короткостроковій перспективі, заявив Аалтола.

За його словами, "ескалація [українського] конфлікту на інші театри бойових дій може дати Росії козир у рукаві". Він наголосив, що війна виснажує ресурси Кремля, тому Москва може шукати вихід не через переговори, а через розширення конфлікту.

Водночас, як зазначає Аалтола, у Путіна є широкий вибір потенційних вразливих цілей, і можливі дії можуть мати різні форми. Він вважає малоймовірним пряме вторгнення туди, де НАТО має сильні позиції, наприклад у районі польського кордону.

"Це може бути операція з використанням безпілотників, це може бути операція в Балтійському морі… Це може бути щось в Арктиці, спрямоване на невеликі острови. У них є тіньовий флот, який уже частково мілітаризований… Для атак безпілотниками не потрібні війська і не потрібно перетинати кордон", - сказав він.

На думку Аалтоли, Путін також намагатиметься чинити тиск на європейських союзників України, уникаючи при цьому прямої реакції з боку США.

"Якщо не буде атаки через кордон, США можуть заявити, що це не є достатньо стратегічно важливим. У них обмежені ресурси в Ірані, тому, можливо, вони порадять почати переговори з Росією", - додав він.

У Європі применшують рівень загрози

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що Росія наразі надто залучена у війну проти України, щоб мати достатньо ресурсів для одночасного ведення бойових дій проти країн Балтії.

"Росія дуже зайнята в Україні. Я не думаю, що в неї є достатньо можливостей, щоб намагатися вести війну і проти країн Балтії", — сказав він.

Водночас один із дипломатів НАТО зауважив, що "самогубна тенденція Путіна має свої межі", особливо якщо немає очевидної та негайної вигоди від ескалації.

Ще один європейський чиновник підкреслив, що стратегія "війни на два фронти" є надзвичайно ризикованою для Кремля.

Попри це, президент Естонії наголосив, що повністю виключати жоден сценарій не можна:

"Ми пильні. Ми готові. Ми тримаємо очі відкритими".

+13
Поки Україна успішно стримує російську армію, Європа може почуватися в безпеці, сказав голова Мюнхенської конференції Вольфґанґ Ішинґер в https://www.dw.com/uk/golova-munhenskoi-konferencii-poki-ukraina-voue-evropa-v-bezpeci/a-75140345 інтерв'ю DW.

От і все, що треба знати про Європу.
+7
ДУРНЯ! Ні на яку Європу Старий Кремлівський Щур вже не полізе , але буде ще роками сидіти в мишоловці війни в Україні, куди цей ЩУР вскочив , як Найбільший Всесвітній Політичний ЛОХ **********, в 2022 році .

А Вільна Європа і надалі буде все робити, щоб цей Кремлівський ЩУР не вискочив з цієї мишоловки війни, використовуючи свого віртуоза-піаніста по грі на піаніно без рук, який 7 років ЦАРЮЄ в Україні!
+4
У Росії немає вікна можливостей. путін навіть нову мобілізацію не проводить (боїться бунту), а ще більше путін боїться кремлівського перевороту(війна вже остогидла більшості росіян).
Ятуттопав кажи прямо, на країни Балтії. Через Україну, не пройде.
Точно.
Скоріше б воно здохло
Як все таки добре, що наше сонце нації нікого і нічого не боїться
Ах це політіко - знову "сенсація" висмоктана з пальця.
5 лет буй пинали и вот за 2 года нужно подготовится. ) У него конечно ресурсов нет, но новую войну он начнет, потому что нет ресурсов. В новой войне на второй фронт они конечно сразу появляться. Очевидно же.) очень похоже что Европа просто готовиться укреплять постепенно оборонку и учится жить без США. Это они уже осознают потихоньку. Теперь им нужно объяснить своим левакам, что лафа закончилась и пришло время срезать жирок в пользу военки. А чтобы лохторат не возмущался, его надо напугать. Пусть не до смерти, но чтобы инстинкт тоже выработался.
А вот если вдруг нарисуеться какой-то договорняк по Украине, вот тогда да. Ресурсы сразу появятся. Там уже будут варианты. Поэтому вывод у европейцев очевиден. Выскочить из этого капкана ***** не дадут ещё долго. Тем более что стоит это для них пока что гораздо дешевле чем будет стоить собственная война, к которой они ещё и не готовы.
Про який напад Московії на Європу може йти мова? Вона назавжди застрягла в Україні. Краще нічого не купуйте в московитів і побільше їм санкцій.
Особисто я вважаю, що ніякої відкритої гарячої агресії проти будь якої країни ЄС чи НАТО з боку пуйла не буде. Натомість він посилить свої дії у дискредитації дем. налаштованих політиків, підкуп нейтральних та науковців, що працюють у галузях розробки військов. техніки, диверсії на ключових підприємствах по виробництву та зберіганню зброї та б/п. "Гарні" результати по брекзіту та перевибори трампакса на другий термін--відмінні результати (для пуйла) продовжувати таку політику й надалі.
Не уявляю за яких обставин ****** нападе на НАТО ...
якщо тільки цей виродок не хоче повної руйнації московії , а таке може бути безумовно
Диктаторы непредсказуемы и часто действую помимо логики. Например, Гитлер одновременно напал на Англию, Францию, залез в Африку, напал на туже Польшу и после чего напал на СССР. Поэтому заявлять, что Путин застрял в Украине и поэтому временно не нападет на Европу, очень звучит не убедительно. На фоне неудач в Украине, катастрофической потери своих вояк, потери доверия тех же россиян к себе, вероятность нападения на одну из стран НАТО сильно увеличивается. Вспомним того же Гитлера, который нещадно бомбил Англию. Путин тоже может для начала начать нарушать воздушное пространство одной из стран НАТО, а потом бомбить ее и в конце концов напасть на нее
Гітлер не нападав би на совок якби совок не готував напад на Третій Райх який мав відбутися за лічені тижні після початку Барбаросси. У нього просто не лишалось іншого вибору.
