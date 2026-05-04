Европа готовится к возможному нападению РФ в течение 2 лет, - Politico

Кремль может воспользоваться "окном возможностей" для потенциальной атаки на страны Европы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на ряд европейских чиновников.

Отмечается, что в Европе опасаются, что Владимир Путин может рассматривать ближайшие год-два как "окно возможностей" - период, когда Дональд Трамп находится в Белом доме, а ЕС еще не успел существенно усилить свой военный потенциал.

"Вскоре может произойти что-то важное - у России есть окно возможностей. США уходят из Европы, трансатлантические отношения находятся в плачевном состоянии, а ЕС еще не полностью готов взять на себя ответственность", - сказал финский депутат Европейского парламента Мика Аалтола.

Полномасштабное наземное наступление России на одну из стран НАТО маловероятно

В то же время чиновники и политики считают, что полномасштабное наземное наступление России на страну НАТО маловероятно из-за значительного истощения ее ресурсов в войне против Украины. Вместо этого более вероятным сценарием называют ограниченную или "серую" операцию, направленную на создание неопределенности и раскола в Альянсе - в частности, относительно того, подпадают ли такие действия под статью 5 о коллективной обороне, отметил Аалтола.

"Путин может "развернуть эскалацию конфликта в сторону другого соседа, пытаясь избежать унизительных переговоров с Украиной", - заявил бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Он также предупреждает о "окне возможностей" Путина.

Новая война может стать "козырем" для России

Несмотря на то, что Россия сейчас ослаблена, а Украина продолжает прорывать ее оборонительные линии и наносить удары вглубь территории РФ, это может сделать Владимира Путина еще более опасным для Европы в краткосрочной перспективе, заявил Аалтола.

По его словам, "эскалация [украинского] конфликта на другие театры боевых действий может дать России козырь в рукаве". Он подчеркнул, что война истощает ресурсы Кремля, поэтому Москва может искать выход не через переговоры, а через расширение конфликта.

В то же время, как отмечает Аалтола, у Путина есть широкий выбор потенциальных уязвимых целей, и возможные действия могут принимать различные формы. Он считает маловероятным прямое вторжение туда, где у НАТО сильные позиции, например в районе польской границы.

"Это может быть операция с использованием беспилотников, это может быть операция в Балтийском море… Это может быть что-то в Арктике, направленное на небольшие острова. У них есть теневой флот, который уже частично милитаризован… Для атак беспилотниками не нужны войска и не нужно пересекать границу", - сказал он.

По мнению Аалтолы, Путин также будет пытаться оказывать давление на европейских союзников Украины, избегая при этом прямой реакции со стороны США.

"Если не будет атаки через границу, США могут заявить, что это не является достаточно стратегически важным. У них ограниченные ресурсы в Иране, поэтому, возможно, они посоветуют начать переговоры с Россией", - добавил он.

В Европе преуменьшают уровень угрозы

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Россия в настоящее время слишком вовлечена в войну против Украины, чтобы иметь достаточно ресурсов для одновременного ведения боевых действий против стран Балтии.

"Россия очень занята в Украине. Я не думаю, что у нее есть достаточно возможностей, чтобы пытаться вести войну и против стран Балтии", - сказал он.

В то же время один из дипломатов НАТО заметил, что "самоубийственная тенденция Путина имеет свои пределы", особенно если нет очевидной и немедленной выгоды от эскалации.

Еще один европейский чиновник подчеркнул, что стратегия "войны на два фронта" чрезвычайно рискованна для Кремля.

Несмотря на это, президент Эстонии подчеркнул, что полностью исключать ни один сценарий нельзя:

"Мы бдительны. Мы готовы. Мы держим глаза открытыми".

