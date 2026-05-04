Европа готовится к возможному нападению РФ в течение 2 лет, - Politico

Европа опасается нового нападения России

Кремль может воспользоваться "окном возможностей" для потенциальной атаки на страны Европы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на ряд европейских чиновников.

Отмечается, что в Европе опасаются, что Владимир Путин может рассматривать ближайшие год-два как "окно возможностей" - период, когда Дональд Трамп находится в Белом доме, а ЕС еще не успел существенно усилить свой военный потенциал.

"Вскоре может произойти что-то важное - у России есть окно возможностей. США уходят из Европы, трансатлантические отношения находятся в плачевном состоянии, а ЕС еще не полностью готов взять на себя ответственность", - сказал финский депутат Европейского парламента Мика Аалтола.

Полномасштабное наземное наступление России на одну из стран НАТО маловероятно

В то же время чиновники и политики считают, что полномасштабное наземное наступление России на страну НАТО маловероятно из-за значительного истощения ее ресурсов в войне против Украины. Вместо этого более вероятным сценарием называют ограниченную или "серую" операцию, направленную на создание неопределенности и раскола в Альянсе - в частности, относительно того, подпадают ли такие действия под статью 5 о коллективной обороне, отметил Аалтола.

"Путин может "развернуть эскалацию конфликта в сторону другого соседа, пытаясь избежать унизительных переговоров с Украиной", - заявил бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Он также предупреждает о "окне возможностей" Путина.

Новая война может стать "козырем" для России

Несмотря на то, что Россия сейчас ослаблена, а Украина продолжает прорывать ее оборонительные линии и наносить удары вглубь территории РФ, это может сделать Владимира Путина еще более опасным для Европы в краткосрочной перспективе, заявил Аалтола.

По его словам, "эскалация [украинского] конфликта на другие театры боевых действий может дать России козырь в рукаве". Он подчеркнул, что война истощает ресурсы Кремля, поэтому Москва может искать выход не через переговоры, а через расширение конфликта.

В то же время, как отмечает Аалтола, у Путина есть широкий выбор потенциальных уязвимых целей, и возможные действия могут принимать различные формы. Он считает маловероятным прямое вторжение туда, где у НАТО сильные позиции, например в районе польской границы.

"Это может быть операция с использованием беспилотников, это может быть операция в Балтийском море… Это может быть что-то в Арктике, направленное на небольшие острова. У них есть теневой флот, который уже частично милитаризован… Для атак беспилотниками не нужны войска и не нужно пересекать границу", - сказал он.

По мнению Аалтолы, Путин также будет пытаться оказывать давление на европейских союзников Украины, избегая при этом прямой реакции со стороны США.

"Если не будет атаки через границу, США могут заявить, что это не является достаточно стратегически важным. У них ограниченные ресурсы в Иране, поэтому, возможно, они посоветуют начать переговоры с Россией", - добавил он.

В Европе преуменьшают уровень угрозы

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Россия в настоящее время слишком вовлечена в войну против Украины, чтобы иметь достаточно ресурсов для одновременного ведения боевых действий против стран Балтии.

"Россия очень занята в Украине. Я не думаю, что у нее есть достаточно возможностей, чтобы пытаться вести войну и против стран Балтии", - сказал он.

В то же время один из дипломатов НАТО заметил, что "самоубийственная тенденция Путина имеет свои пределы", особенно если нет очевидной и немедленной выгоды от эскалации.

Еще один европейский чиновник подчеркнул, что стратегия "войны на два фронта" чрезвычайно рискованна для Кремля.

Несмотря на это, президент Эстонии подчеркнул, что полностью исключать ни один сценарий нельзя:

"Мы бдительны. Мы готовы. Мы держим глаза открытыми".

Топ комментарии
Поки Україна успішно стримує російську армію, Європа може почуватися в безпеці, сказав голова Мюнхенської конференції Вольфґанґ Ішинґер в https://www.dw.com/uk/golova-munhenskoi-konferencii-poki-ukraina-voue-evropa-v-bezpeci/a-75140345 інтерв'ю DW.

От і все, що треба знати про Європу.
ДУРНЯ! Ні на яку Європу Старий Кремлівський Щур вже не полізе , але буде ще роками сидіти в мишоловці війни в Україні, куди цей ЩУР вскочив , як Найбільший Всесвітній Політичний ЛОХ **********, в 2022 році .

А Вільна Європа і надалі буде все робити, щоб цей Кремлівський ЩУР не вискочив з цієї мишоловки війни, використовуючи свого віртуоза-піаніста по грі на піаніно без рук, який 7 років ЦАРЮЄ в Україні!
У Росії немає вікна можливостей. путін навіть нову мобілізацію не проводить (боїться бунту), а ще більше путін боїться кремлівського перевороту(війна вже остогидла більшості росіян).
Ятуттопав кажи прямо, на країни Балтії. Через Україну, не пройде гомосек і любітель дітей куйло.
У Росії немає вікна можливостей. путін навіть нову мобілізацію не проводить (боїться бунту), а ще більше путін боїться кремлівського перевороту(війна вже остогидла більшості росіян).
Скоріше б воно здохло
Як все таки добре, що наше сонце нації нікого і нічого не боїться
Ах це політіко - знову "сенсація" висмоктана з пальця.
5 лет буй пинали и вот за 2 года нужно подготовится. ) У него конечно ресурсов нет, но новую войну он начнет, потому что нет ресурсов. В новой войне на второй фронт они конечно сразу появляться. Очевидно же.) очень похоже что Европа просто готовиться укреплять постепенно оборонку и учится жить без США. Это они уже осознают потихоньку. Теперь им нужно объяснить своим левакам, что лафа закончилась и пришло время срезать жирок в пользу военки. А чтобы лохторат не возмущался, его надо напугать. Пусть не до смерти, но чтобы инстинкт тоже выработался.
А вот если вдруг нарисуеться какой-то договорняк по Украине, вот тогда да. Ресурсы сразу появятся. Там уже будут варианты. Поэтому вывод у европейцев очевиден. Выскочить из этого капкана ***** не дадут ещё долго. Тем более что стоит это для них пока что гораздо дешевле чем будет стоить собственная война, к которой они ещё и не готовы.
Про який напад Московії на Європу може йти мова? Вона назавжди застрягла в Україні. Краще нічого не купуйте в московитів і побільше їм санкцій.
Особисто я вважаю, що ніякої відкритої гарячої агресії проти будь якої країни ЄС чи НАТО з боку пуйла не буде. Натомість він посилить свої дії у дискредитації дем. налаштованих політиків, підкуп нейтральних та науковців, що працюють у галузях розробки військов. техніки, диверсії на ключових підприємствах по виробництву та зберіганню зброї та б/п. "Гарні" результати по брекзіту та перевибори трампакса на другий термін--відмінні результати (для пуйла) продовжувати таку політику й надалі.
Не уявляю за яких обставин ****** нападе на НАТО ...
якщо тільки цей виродок не хоче повної руйнації московії , а таке може бути безумовно
Диктаторы непредсказуемы и часто действую помимо логики. Например, Гитлер одновременно напал на Англию, Францию, залез в Африку, напал на туже Польшу и после чего напал на СССР. Поэтому заявлять, что Путин застрял в Украине и поэтому временно не нападет на Европу, очень звучит не убедительно. На фоне неудач в Украине, катастрофической потери своих вояк, потери доверия тех же россиян к себе, вероятность нападения на одну из стран НАТО сильно увеличивается. Вспомним того же Гитлера, который нещадно бомбил Англию. Путин тоже может для начала начать нарушать воздушное пространство одной из стран НАТО, а потом бомбить ее и в конце концов напасть на нее
Гітлер не нападав би на совок якби совок не готував напад на Третій Райх який мав відбутися за лічені тижні після початку Барбаросси. У нього просто не лишалось іншого вибору.
