Россия уже ведет гибридную войну против Польши, - польский генерал Кроль
Кремль уже ведет против Польши гибридную кампанию, направленную на подрыв стабильности и безопасности в регионе.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times, об этом заявил генерал-лейтенант польской армии Кшиштоф Кроль.
"Они нас испытывают. Они дали понять: мол, мы уже ведем против вас войну", - сказал Кроль.
По его словам, речь идет не только о военной угрозе, но и об атаках на инфраструктуру, киберпространство и общество в целом.
Гибридная война охватывает все общество
"Вы пытаетесь сдержать нас военным путем. Но мы можем нанести удар по вам в любое время - по всему обществу, в глубине ваших территорий", - подчеркнул генерал.
Он напомнил о попытке саботажа польской железной дороги, которая могла привести к масштабной трагедии.
"Эта атака не привела к жертвам. Но если бы она удалась, погибли бы сотни людей. Была бы это тогда достаточная причина для активации статьи 5?" - отметил Кроль.
НАТО призывают к более жесткому ответу
Генерал также призвал НАТО действовать жестче в ответ на действия России.
"Если мы не будем реагировать, в долгосрочной перспективе можем потерпеть поражение", - подчеркнул он.
По словам Кроля, Альянс должен рассмотреть возможность зеркального ответа на гибридные атаки.
Польша усиливает оборону
Он также подчеркнул, что Польша активно готовится к возможным угрозам - увеличивает численность армии, инвестирует в вооружение и развивает направление беспилотников.
"При условии подготовки НАТО Россию можно победить", - подытожил генерал.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
