Россия уже ведет гибридную войну против Польши, - польский генерал Кроль

Кремль уже ведет против Польши гибридную кампанию, направленную на подрыв стабильности и безопасности в регионе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times, об этом заявил генерал-лейтенант польской армии Кшиштоф Кроль.

"Они нас испытывают. Они дали понять: мол, мы уже ведем против вас войну", - сказал Кроль.

По его словам, речь идет не только о военной угрозе, но и об атаках на инфраструктуру, киберпространство и общество в целом.

Гибридная война охватывает все общество

"Вы пытаетесь сдержать нас военным путем. Но мы можем нанести удар по вам в любое время - по всему обществу, в глубине ваших территорий", - подчеркнул генерал.

Он напомнил о попытке саботажа польской железной дороги, которая могла привести к масштабной трагедии.

"Эта атака не привела к жертвам. Но если бы она удалась, погибли бы сотни людей. Была бы это тогда достаточная причина для активации статьи 5?" - отметил Кроль.

НАТО призывают к более жесткому ответу

Генерал также призвал НАТО действовать жестче в ответ на действия России.

"Если мы не будем реагировать, в долгосрочной перспективе можем потерпеть поражение", - подчеркнул он.

По словам Кроля, Альянс должен рассмотреть возможность зеркального ответа на гибридные атаки.

Польша усиливает оборону

Он также подчеркнул, что Польша активно готовится к возможным угрозам - увеличивает численность армии, инвестирует в вооружение и развивает направление беспилотников.

"При условии подготовки НАТО Россию можно победить", - подытожил генерал.

