Росія вже веде гібридну війну проти Польщі, - польський генерал Кроль
Кремль уже проводить проти Польщі гібридну кампанію, спрямовану на підрив стабільності та безпеки регіону.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times, про це заявив генерал-лейтенант польської армії Кшиштоф Кроль.
"Вони нас випробовують. Вони дали зрозуміти: мовляв, ми вже ведемо проти вас війну", – сказав Кроль.
За його словами, мова йде не лише про військову загрозу, а й про атаки на інфраструктуру, кіберпростір і суспільство в цілому.
Гібридна війна охоплює все суспільство
"Ви намагаєтеся стримати нас військово. Але ми можемо вдарити по вас коли завгодно – по всьому суспільству, в глибині ваших територій", – наголосив генерал.
Він нагадав про спробу саботажу польської залізниці, яка могла призвести до масштабної трагедії.
"Ця атака не призвела до жертв. Але якби вона вдалася, загинули б сотні людей. Чи була б це тоді достатня причина для активації статті 5?", – зазначив Кроль.
НАТО закликають до жорсткішої відповіді
Генерал також закликав НАТО діяти жорсткіше у відповідь на дії Росії.
"Якщо ми не будемо реагувати, у довгостроковій перспективі можемо зазнати поразки", – підкреслив він.
За словами Кроля, Альянс має розглянути можливість дзеркальної відповіді на гібридні атаки.
Польща посилює оборону
Він також наголосив, що Польща активно готується до можливих загроз – збільшує чисельність армії, інвестує в озброєння та розвиває напрямок безпілотників.
"За умови підготовленого НАТО Росію можна перемогти", – підсумував генерал.
