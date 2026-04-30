УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15838 відвідувачів онлайн
Новини Загроза агресії РФ для Європи
2 368 7

Велика Британія та 9 країн Європи створюють морський оборонний альянс проти Росії

Велика Британія разом із дев’ятьма європейськими державами формує новий військово-морський союз для посилення безпеки та стримування російських загроз у північних морях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

Очільник Королівського військово-морського флоту Великої Британії генерал Гвін Дженкінс повідомив, що 10 країн-членів Об'єднаних експедиційних сил (JEF) підписали заяву про наміри створити "багатонаціональні морські сили", які діятимуть як "доповнення до НАТО".До складу нового альянсу увійдуть:

  • Велика Британія;
  • Нідерланди;
  • Данія;
  • Фінляндія;
  • Ісландія;
  • Норвегія;
  • Швеція;
  • Латвія;
  • Литва;
  • Естонія.

Канада також розглядає можливість приєднатися.

РФ залишається загрозою

Дженкінс зазначив, що попри кризу, яка триває на Близькому Сході, де Ормузька протока залишається закритою через американо-ізраїльську війну проти Ірану, "Росія залишається найсерйознішою загрозою для нашої безпеки".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія може напасти на одну з країн Європи, бо це вигідно Китаю, - ексголова військового комітету НАТО Бауер

"За останні два роки кількість російських вторгнень у наші води зросла майже на третину", – сказав командувач британського флоту, додавши, що, на його думку, Велика Британія має "відкритий морський кордон із Росією на півночі".

Новими військово-морськими силами "за необхідності командуватимуть" із британського військового штабу в Нортвуді (на північному заході Лондона). Вони будуть "створені для негайного вступу в бій у разі потреби, маючи реальні можливості, реальні військові плани та реальну інтеграцію", – зазначив Дженкінс.

Водночас джерела видання у військово-морських силах зазначають, що британський флот відчуває кризу з наявністю кораблів через брак попередніх інвестицій. Для підвищення боєздатності Дженкінс анонсував, що "безекіпажні кораблі супроводу" – великі морські дрони – ходитимуть поруч із британськими військовими кораблями у найближчі два роки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Британія обговорює створення оборонного банку для союзників НАТО

Автор: 

безпека (1029) Велика Британія (5939) Данія (910) росія (69763)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як патужно... і що вони мають на меті зробити? Потопити весь рашкін флот?
показати весь коментар
30.04.2026 06:52 Відповісти
Интересно) А в рамках НАТО не было структур контролирующих это направление ? Или все думали, что америка боНбой ударит и порешает все вопросы?
показати весь коментар
30.04.2026 07:00 Відповісти
Chio ti tam kukarekaiesh ?
показати весь коментар
30.04.2026 10:08 Відповісти
А у Литвы есть вообще СВОЙ флот? Насколько я знаю,все те 6-7 корабликов принадлежат другим странам. Эстонмя,Латвия... У них хотт и свои,но это тоже 5-6 единиц разных тральщиков... Норвегия вроде норм на фоне всех остальных,но и всего вместе будет мало для какого-то контроля,не говоря о более серьезных действиях. Пыль кому-то в глаза
показати весь коментар
30.04.2026 10:08 Відповісти
 
 