Великобритания и 9 стран Европы создают морской оборонный альянс против России
Великобритания вместе с девятью европейскими странами создает новый военно-морской союз для укрепления безопасности и сдерживания российских угроз в северных морях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.
Глава Королевского военно-морского флота Великобритании генерал Гвин Дженкинс сообщил, что 10 стран-членов Объединенных экспедиционных сил (JEF) подписали заявление о намерении создать "многонациональные морские силы", которые будут действовать в качестве "дополнения к НАТО". В состав нового альянса войдут:
- Великобритания;
- Нидерланды;
- Дания;
- Финляндия;
- Исландия, Норвегия;
- Швеция;
- Латвия;
- Литва;
- Эстония.
Канада также рассматривает возможность присоединиться.
РФ остается угрозой
Дженкинс отметил, что, несмотря на кризис, продолжающийся на Ближнем Востоке, где Ормузский пролив остается закрытым из-за американо-израильской войны против Ирана, "Россия остается самой серьезной угрозой для нашей безопасности".
"За последние два года количество российских вторжений в наши воды выросло почти на треть", - сказал командующий британским флотом, добавив, что, по его мнению, у Великобритании есть "открытая морская граница с Россией на севере".
Новыми военно-морскими силами "при необходимости будут командовать" из британского военного штаба в Нортвуде (на северо-западе Лондона). Они будут "созданы для немедленного вступления в бой в случае необходимости, имея реальные возможности, реальные военные планы и реальную интеграцию", - отметил Дженкинс.
В то же время источники издания в военно-морских силах отмечают, что британский флот испытывает кризис с наличием кораблей из-за недостатка предыдущих инвестиций. Для повышения боеспособности Дженкинс анонсировал, что "беспилотные корабли сопровождения" – крупные морские дроны – будут ходить рядом с британскими военными кораблями в ближайшие два года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль