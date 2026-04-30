Великобритания и 9 стран Европы создают морской оборонный альянс против России

Великобритания вместе с девятью европейскими странами создает новый военно-морской союз для укрепления безопасности и сдерживания российских угроз в северных морях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

Глава Королевского военно-морского флота Великобритании генерал Гвин Дженкинс сообщил, что 10 стран-членов Объединенных экспедиционных сил (JEF) подписали заявление о намерении создать "многонациональные морские силы", которые будут действовать в качестве "дополнения к НАТО". В состав нового альянса войдут:

Великобритания;

Нидерланды;

Дания;

Финляндия;

Исландия, Норвегия;

Швеция;

Латвия;

Литва;

Эстония.

Канада также рассматривает возможность присоединиться.

РФ остается угрозой

Дженкинс отметил, что, несмотря на кризис, продолжающийся на Ближнем Востоке, где Ормузский пролив остается закрытым из-за американо-израильской войны против Ирана, "Россия остается самой серьезной угрозой для нашей безопасности".

"За последние два года количество российских вторжений в наши воды выросло почти на треть", - сказал командующий британским флотом, добавив, что, по его мнению, у Великобритании есть "открытая морская граница с Россией на севере".

Новыми военно-морскими силами "при необходимости будут командовать" из британского военного штаба в Нортвуде (на северо-западе Лондона). Они будут "созданы для немедленного вступления в бой в случае необходимости, имея реальные возможности, реальные военные планы и реальную интеграцию", - отметил Дженкинс.

В то же время источники издания в военно-морских силах отмечают, что британский флот испытывает кризис с наличием кораблей из-за недостатка предыдущих инвестиций. Для повышения боеспособности Дженкинс анонсировал, что "беспилотные корабли сопровождения" – крупные морские дроны – будут ходить рядом с британскими военными кораблями в ближайшие два года.

