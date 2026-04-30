Новости Угроза агрессии рф для Европы
2 366 7

Великобритания и 9 стран Европы создают морской оборонный альянс против России

Великобритания вместе с девятью европейскими странами создает новый военно-морской союз для укрепления безопасности и сдерживания российских угроз в северных морях.

Глава Королевского военно-морского флота Великобритании генерал Гвин Дженкинс сообщил, что 10 стран-членов Объединенных экспедиционных сил (JEF) подписали заявление о намерении создать "многонациональные морские силы", которые будут действовать в качестве "дополнения к НАТО". В состав нового альянса войдут:

  • Великобритания;
  • Нидерланды;
  • Дания;
  • Финляндия;
  • Исландия, Норвегия;
  • Швеция;
  • Латвия;
  • Литва;
  • Эстония.

Канада также рассматривает возможность присоединиться.

РФ остается угрозой

Дженкинс отметил, что, несмотря на кризис, продолжающийся на Ближнем Востоке, где Ормузский пролив остается закрытым из-за американо-израильской войны против Ирана, "Россия остается самой серьезной угрозой для нашей безопасности".

"За последние два года количество российских вторжений в наши воды выросло почти на треть", - сказал командующий британским флотом, добавив, что, по его мнению, у Великобритании есть "открытая морская граница с Россией на севере".

Новыми военно-морскими силами "при необходимости будут командовать" из британского военного штаба в Нортвуде (на северо-западе Лондона). Они будут "созданы для немедленного вступления в бой в случае необходимости, имея реальные возможности, реальные военные планы и реальную интеграцию", - отметил Дженкинс.

В то же время источники издания в военно-морских силах отмечают, что британский флот испытывает кризис с наличием кораблей из-за недостатка предыдущих инвестиций. Для повышения боеспособности Дженкинс анонсировал, что "беспилотные корабли сопровождения" – крупные морские дроны – будут ходить рядом с британскими военными кораблями в ближайшие два года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания обсуждает создание оборонного банка для союзников по НАТО

Як патужно... і що вони мають на меті зробити? Потопити весь рашкін флот?
30.04.2026 06:52 Ответить
Интересно) А в рамках НАТО не было структур контролирующих это направление ? Или все думали, что америка боНбой ударит и порешает все вопросы?
30.04.2026 07:00 Ответить
Chio ti tam kukarekaiesh ?
30.04.2026 10:08 Ответить
А у Литвы есть вообще СВОЙ флот? Насколько я знаю,все те 6-7 корабликов принадлежат другим странам. Эстонмя,Латвия... У них хотт и свои,но это тоже 5-6 единиц разных тральщиков... Норвегия вроде норм на фоне всех остальных,но и всего вместе будет мало для какого-то контроля,не говоря о более серьезных действиях. Пыль кому-то в глаза
30.04.2026 10:08 Ответить
 
 