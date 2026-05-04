Швеция запустила первый военный спутник для слежения за РФ

Швеция вывела на орбиту свой первый военный спутник, предназначенный для разведывательных задач и наблюдения за территорией России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале государственного вещателя Швеции SVT.

Новый космический аппарат стал первым элементом будущей спутниковой системы, которая должна существенно усилить оборонные возможности страны и ее союзников в Балтийском регионе.

Космос как новый инструмент обороны

Ранее шведские военные пользовались преимущественно данными коммерческих спутников или информацией партнеров по НАТО. Теперь страна переходит к собственной системе наблюдения с орбиты.

Первый спутник оснащен высокоточной оптикой и способен фиксировать движение военной техники на больших расстояниях. Его возможности позволяют получать оперативные данные о ситуации в регионе и потенциальных угрозах.

Запуск, изменивший подход к разведке

Старт состоялся с территории США с помощью ракеты компании SpaceX. Вывод на орбиту длился около десяти минут, после чего аппарат приступил к подготовке к выходу на рабочую траекторию.

В течение первого года спутник будет работать при поддержке компании Planet Labs, которая будет помогать с обработкой и передачей данных.

Начальник космического управления Вооруженных сил Швеции Андерс Сундеман отметил:
"У нас будет возможность контролировать и отдавать приоритет разведывательному датчику, который всегда работает и способен вести разведку на больших расстояниях. Это значительное повышение возможностей".

Планы по спутниковой сети и новые возможности

Швеция не ограничивается одним запуском и планирует создать полноценную сеть из десяти военных спутников в течение ближайших лет.

К проекту привлечены международные партнеры, в частности компании, специализирующиеся на оптическом и радарном наблюдении. Центр управления спутниками разместят в городе Уппсала, с возможностью его оперативного перемещения.

В Стокгольме подчеркивают, что спутники не будут иметь наступательного функционала и не предназначены для атак или подавления других космических аппаратов.

  Ранее мы писали, что Швеция усиливает собственную систему ПВО.

Швеція є однією з небагатьох країн світу з населенням близько 10 мільйонів осіб, яка здатна самостійно виробляти практично весь спектр ********* озброєння: від надзвукових винищувачів до підводних човнів.
Ця потужність стала результатом багаторічної політики нейтралітету, яка змушувала країну покладатися на власні сили у забезпеченні оборони.
04.05.2026 00:48 Ответить
Saab AB: Найвідоміший гігант. Виробляє багатоцільові винищувачі JAS 39 Gripen, системи радіолокаційного виявлення Erieye та протикорабельні ракети.
BAE Systems Bofors: Знамениті своїми артилерійськими системами, зокрема самохідною гаубицею Archer, яка вважається однією з найшвидших у світі, та зенітними гарматами.
Saab Barracuda: Світовий лідер у технологіях стелс-маскування та керування сигнатурами (захист техніки від виявлення радарами та тепловізорами).
Kockums (підрозділ Saab): Спеціалізується на будівництві одних із найтихіших у світі підводних човнів (клас Gotland) з повітронезалежними двигунами.
Піхотне озброєння: Легендарні гранатомети Carl Gustaf та протитанкові засоби AT4 (виробництва Saab), які стали золотим стандартом для армій НАТО.
04.05.2026 00:54 Ответить
Згадалися супутники Притули і Січ
04.05.2026 00:52 Ответить
Через тисячі років якась далека цивілізація обов'язково знайде цей супутник.
04.05.2026 02:05 Ответить
Дякуємо.
04.05.2026 01:02 Ответить
Що отак просто взяли і запустили справжній супутник???
Без Притули???
04.05.2026 02:04 Ответить
На фотознімку-радянський/російський космічний корабель '"Союз".
04.05.2026 10:09 Ответить
 
 