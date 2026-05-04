Швеция запустила первый военный спутник для слежения за РФ
Швеция вывела на орбиту свой первый военный спутник, предназначенный для разведывательных задач и наблюдения за территорией России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале государственного вещателя Швеции SVT.
Новый космический аппарат стал первым элементом будущей спутниковой системы, которая должна существенно усилить оборонные возможности страны и ее союзников в Балтийском регионе.
Космос как новый инструмент обороны
Ранее шведские военные пользовались преимущественно данными коммерческих спутников или информацией партнеров по НАТО. Теперь страна переходит к собственной системе наблюдения с орбиты.
Первый спутник оснащен высокоточной оптикой и способен фиксировать движение военной техники на больших расстояниях. Его возможности позволяют получать оперативные данные о ситуации в регионе и потенциальных угрозах.
Запуск, изменивший подход к разведке
Старт состоялся с территории США с помощью ракеты компании SpaceX. Вывод на орбиту длился около десяти минут, после чего аппарат приступил к подготовке к выходу на рабочую траекторию.
В течение первого года спутник будет работать при поддержке компании Planet Labs, которая будет помогать с обработкой и передачей данных.
Начальник космического управления Вооруженных сил Швеции Андерс Сундеман отметил:
"У нас будет возможность контролировать и отдавать приоритет разведывательному датчику, который всегда работает и способен вести разведку на больших расстояниях. Это значительное повышение возможностей".
Планы по спутниковой сети и новые возможности
Швеция не ограничивается одним запуском и планирует создать полноценную сеть из десяти военных спутников в течение ближайших лет.
К проекту привлечены международные партнеры, в частности компании, специализирующиеся на оптическом и радарном наблюдении. Центр управления спутниками разместят в городе Уппсала, с возможностью его оперативного перемещения.
В Стокгольме подчеркивают, что спутники не будут иметь наступательного функционала и не предназначены для атак или подавления других космических аппаратов.
