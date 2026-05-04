Швеція запустила перший військовий супутник для стеження за РФ

Швеція вивела на орбіту свій перший військовий супутник, призначений для розвідувальних завдань і спостереження за територією Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей йдеться у матеріалі державного мовника Швеції SVT.

Новий космічний апарат став першим елементом майбутньої супутникової системи, яка має суттєво підсилити оборонні можливості країни та її союзників у Балтійському регіоні.

Космос як новий інструмент оборони

Раніше шведські військові користувалися переважно даними комерційних супутників або інформацією партнерів по НАТО. Тепер країна переходить до власної системи спостереження з орбіти.

Перший супутник оснащений високоточною оптикою та здатен фіксувати рух військової техніки на великих відстанях. Його можливості дозволяють отримувати оперативні дані про ситуацію в регіоні та потенційні загрози.

Запуск, що змінив підхід до розвідки

Старт відбувся з території США за допомогою ракети компанії SpaceX. Виведення на орбіту тривало близько десяти хвилин, після чого апарат розпочав підготовку до виходу на робочу траєкторію.

Протягом першого року супутник працюватиме за підтримки компанії Planet Labs, яка допомагатиме з обробкою та передачею даних.

Начальник космічного управління Збройних сил Швеції Андерс Сундеман зазначив:

"У нас буде можливість контролювати та надавати пріоритет розвідувальному сенсору, який завжди працює та має здатність розвідувати на великих відстанях. Це значне підвищення можливостей".

Плани на супутникову мережу та нові можливості

Швеція не обмежується одним запуском і планує створити повноцінну мережу з десяти військових супутників протягом найближчих років.

До проєкту залучені міжнародні партнери, зокрема компанії, що спеціалізуються на оптичному та радарному спостереженні. Центр управління супутниками розмістять у місті Уппсала, з можливістю його оперативного переміщення.

У Стокгольмі наголошують, що супутники не матимуть наступального функціоналу і не призначені для атак чи глушіння інших космічних апаратів.