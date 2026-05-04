Швеція запустила перший військовий супутник для стеження за РФ

Швеція вивела на орбіту свій перший військовий супутник, призначений для розвідувальних завдань і спостереження за територією Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей йдеться у матеріалі державного мовника Швеції SVT.

Новий космічний апарат став першим елементом майбутньої супутникової системи, яка має суттєво підсилити оборонні можливості країни та її союзників у Балтійському регіоні.

Космос як новий інструмент оборони

Раніше шведські військові користувалися переважно даними комерційних супутників або інформацією партнерів по НАТО. Тепер країна переходить до власної системи спостереження з орбіти.

Перший супутник оснащений високоточною оптикою та здатен фіксувати рух військової техніки на великих відстанях. Його можливості дозволяють отримувати оперативні дані про ситуацію в регіоні та потенційні загрози.

Запуск, що змінив підхід до розвідки

Старт відбувся з території США за допомогою ракети компанії SpaceX. Виведення на орбіту тривало близько десяти хвилин, після чого апарат розпочав підготовку до виходу на робочу траєкторію.

Протягом першого року супутник працюватиме за підтримки компанії Planet Labs, яка допомагатиме з обробкою та передачею даних.

Начальник космічного управління Збройних сил Швеції Андерс Сундеман зазначив:
"У нас буде можливість контролювати та надавати пріоритет розвідувальному сенсору, який завжди працює та має здатність розвідувати на великих відстанях. Це значне підвищення можливостей".

Плани на супутникову мережу та нові можливості

Швеція не обмежується одним запуском і планує створити повноцінну мережу з десяти військових супутників протягом найближчих років.

До проєкту залучені міжнародні партнери, зокрема компанії, що спеціалізуються на оптичному та радарному спостереженні. Центр управління супутниками розмістять у місті Уппсала, з можливістю його оперативного переміщення.

У Стокгольмі наголошують, що супутники не матимуть наступального функціоналу і не призначені для атак чи глушіння інших космічних апаратів.

Швеція є однією з небагатьох країн світу з населенням близько 10 мільйонів осіб, яка здатна самостійно виробляти практично весь спектр ********* озброєння: від надзвукових винищувачів до підводних човнів.
Ця потужність стала результатом багаторічної політики нейтралітету, яка змушувала країну покладатися на власні сили у забезпеченні оборони.
04.05.2026 00:48 Відповісти
Saab AB: Найвідоміший гігант. Виробляє багатоцільові винищувачі JAS 39 Gripen, системи радіолокаційного виявлення Erieye та протикорабельні ракети.
BAE Systems Bofors: Знамениті своїми артилерійськими системами, зокрема самохідною гаубицею Archer, яка вважається однією з найшвидших у світі, та зенітними гарматами.
Saab Barracuda: Світовий лідер у технологіях стелс-маскування та керування сигнатурами (захист техніки від виявлення радарами та тепловізорами).
Kockums (підрозділ Saab): Спеціалізується на будівництві одних із найтихіших у світі підводних човнів (клас Gotland) з повітронезалежними двигунами.
Піхотне озброєння: Легендарні гранатомети Carl Gustaf та протитанкові засоби AT4 (виробництва Saab), які стали золотим стандартом для армій НАТО.
04.05.2026 00:54 Відповісти
04.05.2026 00:52
04.05.2026 02:05
04.05.2026 01:02
04.05.2026 02:04
