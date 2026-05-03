Москва розробляє систему тотального контролю інтернету
Міністерство цифрового розвитку країни-агресора Росії готує нові механізми посилення контролю над інтернетом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Служби зовнішньої розвідки України.
За даними розвідки, російська влада переходить від прямих блокувань до більш складної системи обмежень. Основний акцент робиться на економічному тиску та регуляторних бар’єрах, які ускладнять доступ до відкритого інтернету.
Дорогий інтернет як інструмент контролю
У Росії планують запровадити оплату за використання міжнародного інтернет-трафіку для мобільних абонентів. Йдеться приблизно про 2 долари за один гігабайт.
Такий підхід спрямований насамперед проти користувачів VPN. Якщо сервіс постійно увімкнений, увесь трафік можуть вважати міжнародним. У результаті звичайне користування мережею стане значно дорожчим.
Середній користувач споживає до 30 гігабайтів на місяць. У нових умовах це може призвести до суттєвого зростання витрат і фактичного обмеження доступу до альтернативних джерел інформації.
Ринок провайдерів під жорсткий контроль
Окремо у РФ планують змінити правила роботи інтернет-провайдерів. Кількість типів ліцензій хочуть скоротити з 17 до трьох, але водночас суттєво підвищити фінансові вимоги.
Базова ліцензія вимагатиме десятки тисяч доларів капіталу, універсальна — сотні тисяч, а генеральна — понад мільйон. Це різко підвищує бар’єр для входу на ринок.
Такі зміни можуть призвести до зникнення більшості невеликих компаній. На ринку залишаться лише великі гравці, які легко контролюватимуться державою.
Крім того, обговорюється заборона роботи для компаній, які не встановили систему СОРМ. Вона дає силовим органам прямий доступ до трафіку та даних користувачів.
Раніше Росія вже посилювала контроль над інтернетом
- У 2019 році набув чинності закон про суверенний інтернет, який дозволяє ізолювати російський сегмент мережі.
- У 2025 році почалися перебої у роботі WhatsApp і Telegram, користувачі масово скаржилися на збої.
- Влада РФ планувала запуск державного аналога месенджерів із цензурою та контролем.
- Розвідка повідомляла про створення умов для ізоляції інтернет-простору країни.
- За підсумками 2025 року Росія стала світовим лідером за кількістю вимкнень інтернету.
