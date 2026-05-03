УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8815 відвідувачів онлайн
Новини РФ почала глушити мобільний інтернет
2 680 27

Москва розробляє систему тотального контролю інтернету

Росія хое контролювати інтернет

Міністерство цифрового розвитку країни-агресора Росії готує нові механізми посилення контролю над інтернетом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Служби зовнішньої розвідки України.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За даними розвідки, російська влада переходить від прямих блокувань до більш складної системи обмежень. Основний акцент робиться на економічному тиску та регуляторних бар’єрах, які ускладнять доступ до відкритого інтернету.

Також читайте: Російський уряд заборонив ввезення до країни терміналів Starlink

Дорогий інтернет як інструмент контролю

У Росії планують запровадити оплату за використання міжнародного інтернет-трафіку для мобільних абонентів. Йдеться приблизно про 2 долари за один гігабайт.

Такий підхід спрямований насамперед проти користувачів VPN. Якщо сервіс постійно увімкнений, увесь трафік можуть вважати міжнародним. У результаті звичайне користування мережею стане значно дорожчим.

Середній користувач споживає до 30 гігабайтів на місяць. У нових умовах це може призвести до суттєвого зростання витрат і фактичного обмеження доступу до альтернативних джерел інформації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни за рік набрали рекордний обсяг мікрокредитів під 250% річних

Ринок провайдерів під жорсткий контроль

Окремо у РФ планують змінити правила роботи інтернет-провайдерів. Кількість типів ліцензій хочуть скоротити з 17 до трьох, але водночас суттєво підвищити фінансові вимоги.

Базова ліцензія вимагатиме десятки тисяч доларів капіталу, універсальна — сотні тисяч, а генеральна — понад мільйон. Це різко підвищує бар’єр для входу на ринок.

Такі зміни можуть призвести до зникнення більшості невеликих компаній. На ринку залишаться лише великі гравці, які легко контролюватимуться державою.

Крім того, обговорюється заборона роботи для компаній, які не встановили систему СОРМ. Вона дає силовим органам прямий доступ до трафіку та даних користувачів.

Також читайте: РФ зробила свободу інформування своєю мішенню, - МЗС Франції

Раніше Росія вже посилювала контроль над інтернетом

  • У 2019 році набув чинності закон про суверенний інтернет, який дозволяє ізолювати російський сегмент мережі.
  • У 2025 році почалися перебої у роботі WhatsApp і Telegram, користувачі масово скаржилися на збої.
  • Влада РФ планувала запуск державного аналога месенджерів із цензурою та контролем.
  • Розвідка повідомляла про створення умов для ізоляції інтернет-простору країни.
  • За підсумками 2025 року Росія стала світовим лідером за кількістю вимкнень інтернету.

Автор: 

заборона (1490) інтернет (2118) росія (69791)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
у нас теж обмежують свободу слова законами проти "антисемітизму"
показати весь коментар
03.05.2026 19:25 Відповісти
+5
І нафуй нє нужон етат ваш інтернет (с)
показати весь коментар
03.05.2026 19:26 Відповісти
+3
ось зєля з єревану прийдёть і теж порядок наведёть! поставить рєзнікова старшим по трафіку! у того буде не менше $17!! за гіг!
показати весь коментар
03.05.2026 19:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Эх, харашо!
показати весь коментар
03.05.2026 19:14 Відповісти
нам теж треба обмежувати інтернет, соцмережі типу телеграма. кажуть (наші?) депутати
показати весь коментар
03.05.2026 19:15 Відповісти
І шо і ********* неможно?
показати весь коментар
03.05.2026 19:20 Відповісти
Прикрити помийку зеленої пропаганди і вербування телеграм.Депутати цього не пропонують.
показати весь коментар
03.05.2026 19:23 Відповісти
Ульо!! Показники за гарячу воду тільки через тєлєгу можна!! Навіть ті грьобані нулі, бо дарницьку тец розвалили..і так кожен місяць - ставлю тєлєгу-передаю нулі-зношу тєлєгу..
показати весь коментар
03.05.2026 20:23 Відповісти
https://ok.tec4.kiev.ua/login користуйтесь
показати весь коментар
03.05.2026 20:38 Відповісти
Користуйтесь самі. Я так передавала. Й судилась потім.
показати весь коментар
03.05.2026 21:07 Відповісти
дегенегата пуйла це не взятує, так само як і його заощадження
показати весь коментар
03.05.2026 19:24 Відповісти
у нас теж обмежують свободу слова законами проти "антисемітизму"
показати весь коментар
03.05.2026 19:25 Відповісти
І не кажіть.
За українофобію пропонують запровадити кримінальну відповідальність: у Раді зареєстрували законопроєкт
Маховик репресій розркучується.
Скоро не тільки єврея жьідом не можна буде назвати, а і "хохла" какєлом, скакуасом, кастрюлькой, саложопим, пятачком, свідомітом, а Україну - страной 404, УНДР, окраіной, уркаіной, цєгєйропой.
показати весь коментар
04.05.2026 05:59 Відповісти
В США (єдиній країні без цензури) якось нормально живуть без заборони американофобії, й там можна вільно розповідати про злочини сіоністів.
показати весь коментар
04.05.2026 10:21 Відповісти
Так а шо їм, у них бакс чи то падає, чи то ось ось рухне, там всі за будуть по 2 бакси за гіг платити, тіпа шара.
показати весь коментар
03.05.2026 19:26 Відповісти
І нафуй нє нужон етат ваш інтернет (с)
показати весь коментар
03.05.2026 19:26 Відповісти
ось зєля з єревану прийдёть і теж порядок наведёть! поставить рєзнікова старшим по трафіку! у того буде не менше $17!! за гіг!
показати весь коментар
03.05.2026 19:33 Відповісти
сцукк.. як ви заджовбали копійчані боти з під забороненого в вас впн... якаб новина не була.. хочь "там птиці сруть на дорогу"-але-накинути на зе і розвести срач... Справа не в зе-справа в вас, довбнях
показати весь коментар
03.05.2026 23:56 Відповісти
там птиці сруть на дорогу і накидали на зе купу свого розведеного срачу! ))) так нормально ? ))))))))))))))))
показати весь коментар
04.05.2026 00:20 Відповісти
не нормально... ви заїбали.. справа не в Зе, справа в тому що накид розганяється в будь яких новинах.. хочь за моськву, хочь за марсохід на марсі. І- це вже по факту я оцінюю як ворожу іпсо... незалежно від того що я особисто думаю про зе
показати весь коментар
04.05.2026 00:33 Відповісти
справа в тому що пташиний накид на зєлю розтікається по ньому в будь яких новинахЮ наче ворожа іпсо, згенерована ШІ! а так, пройде? ))))))))
показати весь коментар
04.05.2026 00:47 Відповісти
ти собі грошенята постами набиваєш?))) похер на зміст?))) ааа-баба пасла теля, трактор їхав-молоко -сметана опеньки?)))))
показати весь коментар
04.05.2026 00:50 Відповісти
от ви зєлічкини сраколизи які капризулі! вам з ним разом і набздиш не вгодиш і перднеш - розердиш! )))))
показати весь коментар
04.05.2026 00:58 Відповісти
Росіянам і вигадувати нічого не потрібно, скопіюють контроль над інтернетом у китайців.
показати весь коментар
03.05.2026 19:40 Відповісти
О! Тоді й смертну кару нехай скопіюють+кулеметників на кордоні)))
показати весь коментар
03.05.2026 20:24 Відповісти
Цей мiжнародний через Украiну iде в мосцкву? Викопати кабель негайно!
показати весь коментар
03.05.2026 20:10 Відповісти
Розробку системи внесено до реєстру роскомнагляду. Офіційна назва :Архіпелаг Мах
показати весь коментар
04.05.2026 06:50 Відповісти
 
 