РФ зробила свободу інформування своєю мішенню, - МЗС Франції

РФ зробила свободу преси своєю мішенню

У Всесвітній день свободи преси, який відзначають 3 травня, Франція вшанувала пам’ять французького фотожурналіста Антоні Лаллікана, який загинув в Україні внаслідок удару російського дрона.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у заяві речника Міністерства Європи та закордонних справ Франції Паскаля Конфавру.

Атаки на представників медіа

"У цей Всесвітній день свободи преси Франція засуджує напади та насильство, скоєні проти журналістів і працівників медіа. Вона віддає шану тим, надто численним жертвам цього року, які були вбиті під час виконання своєї роботи в усьому світі - у Палестині, в Україні, Судані та інших місцях", - зазначили в МЗС Франції.

Свобода інформування

Також у МЗС додали, що вшановують пам’ять Антоні Лаллікана, французького фотожурналіста, вбитого 3 жовтня 2025 року внаслідок удару російського дрона.

Росія зробила свободу інформування своєю мішенню", - наголосили у міністерстві.

Крім того, у заяві йдеться про загрозу свободі слова та свободі преси в багатьох країнах світу, поширення неправдивої інформації та дедалі масштабніші маніпуляції інформацією.

"Франція нагадує, що свобода інформувати й бути поінформованим є суттєвою для здійснення демократії. Звільнення журналістів і працівників медіа, свавільно утримуваних під вартою, є імперативом", - зазначили у відомстві.

Міжнародні ініціативи

Також Франція заявила про подальшу підтримку міжнародних ініціатив на захист незалежних медіа та доброчесного інформаційного простору, зокрема Партнерства за інформацію та демократію, започаткованого разом із "Репортерами без кордонів", Міжнародного фонду для медіа суспільного інтересу та Journalism Trust Initiative.

Как говорил Наполеон из старого анекдота совдеповских времен: "Если бы у меня была одна газета ПРАВДА - никто бы во Франции и не узнал бы про Ватерлоо".
03.05.2026 16:02 Відповісти
Ну так кацапи і йдуть цим шляхом... Заборона Інтернет привела до спалаху покупок кнопочних телефонів, плейєрів. Промисловість розвертає виробництво "кухонних" мережевих радіоприймачів... (У цьому копіюють Геббельса - саме він наполіг, щоб у кожному німецькому домі була власна "радіоточка", через яку німцям розказували про "перемоги німецької зброї"...
03.05.2026 17:27 Відповісти
Ага, наше олигархичное кодло и нелох тоже
03.05.2026 18:52 Відповісти
Брешеш, як дихаєш. За "Петю" нікого ніхто не блокував, хіба що в фейсбуці, або тут в коментарях, якщо багато 3.14здів.
03.05.2026 20:18 Відповісти
 
 