РФ зробила свободу інформування своєю мішенню, - МЗС Франції

У Всесвітній день свободи преси, який відзначають 3 травня, Франція вшанувала пам’ять французького фотожурналіста Антоні Лаллікана, який загинув в Україні внаслідок удару російського дрона.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у заяві речника Міністерства Європи та закордонних справ Франції Паскаля Конфавру.

Атаки на представників медіа

"У цей Всесвітній день свободи преси Франція засуджує напади та насильство, скоєні проти журналістів і працівників медіа. Вона віддає шану тим, надто численним жертвам цього року, які були вбиті під час виконання своєї роботи в усьому світі - у Палестині, в Україні, Судані та інших місцях", - зазначили в МЗС Франції.

Свобода інформування

Також у МЗС додали, що вшановують пам’ять Антоні Лаллікана, французького фотожурналіста, вбитого 3 жовтня 2025 року внаслідок удару російського дрона.

Росія зробила свободу інформування своєю мішенню", - наголосили у міністерстві.

Крім того, у заяві йдеться про загрозу свободі слова та свободі преси в багатьох країнах світу, поширення неправдивої інформації та дедалі масштабніші маніпуляції інформацією.

"Франція нагадує, що свобода інформувати й бути поінформованим є суттєвою для здійснення демократії. Звільнення журналістів і працівників медіа, свавільно утримуваних під вартою, є імперативом", - зазначили у відомстві.

Міжнародні ініціативи

Також Франція заявила про подальшу підтримку міжнародних ініціатив на захист незалежних медіа та доброчесного інформаційного простору, зокрема Партнерства за інформацію та демократію, започаткованого разом із "Репортерами без кордонів", Міжнародного фонду для медіа суспільного інтересу та Journalism Trust Initiative.

