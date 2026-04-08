З початку вторгнення загинули 147 медійників, 28 журналістів у полоні, – НСЖУ
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 147 медійників, щонайменше 21 із них – під час виконання професійних обов’язків. Ще 28 українських журналістів досі перебувають у полоні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради заявив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.
Масштаби втрат
За його словами, лише у 2025 році зафіксовано 160 атак і погроз проти медійників.
Із них:
– 70 випадків – це фізичне знищення майна редакцій та журналістів.
Водночас ці дані не є остаточними, оскільки повна інформація про всі випадки переслідування досі відсутня.
Журналісти як мішень
Томіленко наголосив, що російські окупанти сприймають незалежні медіа як пряму загрозу.
За його словами, навіть позначка "Преса" може зробити журналіста ціллю.
У зв’язку з цим медійників закликають під час роботи на фронті не використовувати такі ідентифікаційні знаки на бронежилетах і спорядженні.
Дискусія з міжнародними партнерами
Це питання також обговорювалося з представниками ОБСЄ.
З одного боку, міжнародні норми передбачають, що журналіст має ідентифікувати себе як представник медіа.
З іншого – в українських реаліях це може становити смертельну небезпеку.
"Питання ідентифікації означає смерть", – підкреслив Томіленко.
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