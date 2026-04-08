З початку вторгнення загинули 147 медійників, 28 журналістів у полоні, – НСЖУ

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 147 медійників, щонайменше 21 із них – під час виконання професійних обов’язків. Ще 28 українських журналістів досі перебувають у полоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради заявив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

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Масштаби втрат

За його словами, лише у 2025 році зафіксовано 160 атак і погроз проти медійників.

Із них:

– 70 випадків – це фізичне знищення майна редакцій та журналістів.

Водночас ці дані не є остаточними, оскільки повна інформація про всі випадки переслідування досі відсутня.

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Журналісти як мішень

Томіленко наголосив, що російські окупанти сприймають незалежні медіа як пряму загрозу.

За його словами, навіть позначка "Преса" може зробити журналіста ціллю.

У зв’язку з цим медійників закликають під час роботи на фронті не використовувати такі ідентифікаційні знаки на бронежилетах і спорядженні.

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Дискусія з міжнародними партнерами

Це питання також обговорювалося з представниками ОБСЄ.

З одного боку, міжнародні норми передбачають, що журналіст має ідентифікувати себе як представник медіа.

З іншого – в українських реаліях це може становити смертельну небезпеку.

"Питання ідентифікації означає смерть", – підкреслив Томіленко.

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