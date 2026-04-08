С начала вторжения погибли 147 медийщиков, 28 журналистов находятся в плену, – НСЖУ

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 147 представителей СМИ, по меньшей мере 21 из них — при исполнении служебных обязанностей. Еще 28 украинских журналистов до сих пор находятся в плену.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады заявил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Масштабы потерь

По его словам, только в 2025 году зафиксировано 160 атак и угроз в адрес журналистов.

Из них:

– 70 случаев – это физическое уничтожение имущества редакций и журналистов.

В то же время эти данные не являются окончательными, поскольку полная информация обо всех случаях преследования до сих пор отсутствует.

Журналисты как мишень

Томиленко подчеркнул, что российские оккупанты воспринимают независимые СМИ как прямую угрозу.

По его словам, даже надпись "Пресса" может сделать журналиста мишенью.

В связи с этим медийщиков призывают во время работы на фронте не использовать такие идентификационные знаки на бронежилетах и снаряжении.

Дискуссия с международными партнерами

Этот вопрос также обсуждался с представителями ОБСЕ.

С одной стороны, международные нормы предусматривают, что журналист должен идентифицировать себя как представитель СМИ.

С другой – в украинских реалиях это может представлять смертельную опасность.

"Вопрос идентификации означает смерть", – подчеркнул Томиленко.

