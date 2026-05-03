РФ сделала свободу информации своей мишенью, - МИД Франции

Во Всемирный день свободы прессы, который отмечается 3 мая, Франция почтила память французского фотожурналиста Антони Лалликана, погибшего в Украине в результате удара российского дрона.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Министерства Европы и иностранных дел Франции Паскаля Конфавру.

"В этот Всемирный день свободы прессы Франция осуждает нападения и насилие, совершенные против журналистов и работников СМИ. Она отдает дань уважения тем, слишком многочисленным жертвам этого года, которые были убиты при исполнении своих профессиональных обязанностей по всему миру - в Палестине, в Украине, Судане и других местах", - отметили в МИД Франции.

Также в МИД добавили, что чтят память Антони Лалликана, французского фотожурналиста, убитого 3 октября 2025 года в результате удара российского дрона.

Россия сделала свободу информации своей мишенью", - подчеркнули в министерстве.

Кроме того, в заявлении говорится об угрозе свободе слова и свободе прессы во многих странах мира, распространении ложной информации и все более масштабных манипуляциях информацией.

"Франция напоминает, что свобода информировать и быть информированным имеет существенное значение для осуществления демократии. Освобождение журналистов и работников СМИ, произвольно удерживаемых под стражей, является императивом", - отметили в ведомстве.

Также Франция заявила о дальнейшей поддержке международных инициатив в защиту независимых СМИ и добросовестного информационного пространства, в частности Партнерства за информацию и демократию, созданного совместно с "Репортерами без границ", Международного фонда для СМИ общественного интереса и Journalism Trust Initiative.

