РФ сделала свободу информации своей мишенью, - МИД Франции
Во Всемирный день свободы прессы, который отмечается 3 мая, Франция почтила память французского фотожурналиста Антони Лалликана, погибшего в Украине в результате удара российского дрона.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Министерства Европы и иностранных дел Франции Паскаля Конфавру.
Нападения на представителей СМИ
"В этот Всемирный день свободы прессы Франция осуждает нападения и насилие, совершенные против журналистов и работников СМИ. Она отдает дань уважения тем, слишком многочисленным жертвам этого года, которые были убиты при исполнении своих профессиональных обязанностей по всему миру - в Палестине, в Украине, Судане и других местах", - отметили в МИД Франции.
Свобода информации
Также в МИД добавили, что чтят память Антони Лалликана, французского фотожурналиста, убитого 3 октября 2025 года в результате удара российского дрона.
Россия сделала свободу информации своей мишенью", - подчеркнули в министерстве.
Кроме того, в заявлении говорится об угрозе свободе слова и свободе прессы во многих странах мира, распространении ложной информации и все более масштабных манипуляциях информацией.
"Франция напоминает, что свобода информировать и быть информированным имеет существенное значение для осуществления демократии. Освобождение журналистов и работников СМИ, произвольно удерживаемых под стражей, является императивом", - отметили в ведомстве.
Международные инициативы
Также Франция заявила о дальнейшей поддержке международных инициатив в защиту независимых СМИ и добросовестного информационного пространства, в частности Партнерства за информацию и демократию, созданного совместно с "Репортерами без границ", Международного фонда для СМИ общественного интереса и Journalism Trust Initiative.
Что предшествовало
- Напомним, в начале октября 2025 года сообщалось, что российские оккупанты убили французского фотожурналиста Антони Лалликана ударом FPV-дрона возле Дружковки Донецкой области.
- В ноябре того же года президент Владимир Зеленский наградил орденом (посмертно) французского журналиста Антони Лалликанапо случаю Дня работников радио, телевидения и связи.
- Также сообщалось, что французская прокуратура начала расследование гибели 37-летнего фотожурналиста Антони Лалликана от удара российского дрона в зоне боевых действий в Донецкой области как военного преступления.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль