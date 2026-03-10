Защищая Украину, погиб военный и медийщик Владимир Фомиченко-Закуцкий. ФОТО

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб бывший директор по маркетингу "Заборона Медиа" Владимир Фомиченко-Закуцкий.

Об этом Институту массовой информации сообщила руководительница Фонда 2402 (Daily Humanity) Екатерина Сергацкова, которая была соучредителем "Заборона Медиа", информирует Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По словам Екатерины, официально о гибели Владимира сообщили сегодня, 10 марта. Известно, что он погиб 26 февраля 2026 года в Покровске (Донецкая область) во время выполнения боевого задания.

Как рассказала ИМИ Екатерина Сергацкова, Владимир работал директором по маркетингу "Заборона Медиа" с 2021 года, был активно включен в развитие бизнес-модели и построение аудитории. До этого он работал в маркетинге Film.ua и вообще в киноиндустрии был большую часть жизни.

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Помощь журналистам

Также он сыграл важную роль в запуске фонда 2402 Foundation (в первые месяцы полномасштабного вторжения был волонтером, помогал организовывать тренинги по безопасности для журналистов, распространял информацию о мерах безопасности и помогал с поиском специалистов).

Известно, что Владимир ушел на фронт в конце 2022 года.

"Он говорил, что не может больше оставаться гражданским, потому что у него есть обязанность защищать страну и всех нас. Был простым солдатом, но много учился и быстро научился управлять дронами и наводить дронами более крупные, сложные системы, в том числе иностранные", - рассказала Екатерина.

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