Захищаючи Україну, загинув військовий і медійник Володимир Фоміченко-Закуцький. ФОТО

Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув колишній директор з маркетингу "Заборона Медіа" Володимир Фоміченко-Закуцький.

Про це Інституту масової інформації повідомила керівниця Фундації 2402 (Daily Humanity) Катерина Сергацкова, яка була співзасновницею "Заборона Медіа", інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За словами Катерини, офіційно про загибель Володимира повідомили сьогодні, 10 березня. Відомо, що він загинув 26 лютого 2026 року в Покровську (Донеччина) під час виконання бойового завдання.

Як розповіла ІМІ Катерина Сергацкова, Володимир працював директором з маркетингу "Заборона Медіа" з 2021 року, був активно включений до розбудови бізнес-моделі й побудови аудиторії. До цього він працював у маркетингу Film.ua і взагалі в кіноіндустрії був більшу частину життя.

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Допомога журналістам

Також він відіграв важливу роль у запуску фонду 2402 Foundation (у перші місяці повномасштабного вторгнення був волонтером, допомагав організовувати тренінги з безпеки для журналістів, поширював інформацію про заходи безпеки й допомагав з пошуком спеціалістів).

Відомо, що Володимир пішов на фронт наприкінці 2022 року.

"Він казав, що не може більше лишатися цивільним, бо в нього є обовʼязок захищати країну і всіх нас. Був простим солдатом, але багато вчився і швидко навчився керувати дронами й наводити дронами більші, складніші системи, зокрема іноземні", - розповіла Катерина.

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