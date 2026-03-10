Захищаючи Україну, загинув військовий і медійник Володимир Фоміченко-Закуцький. ФОТО
Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув колишній директор з маркетингу "Заборона Медіа" Володимир Фоміченко-Закуцький.
Про це Інституту масової інформації повідомила керівниця Фундації 2402 (Daily Humanity) Катерина Сергацкова, яка була співзасновницею "Заборона Медіа", інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За словами Катерини, офіційно про загибель Володимира повідомили сьогодні, 10 березня. Відомо, що він загинув 26 лютого 2026 року в Покровську (Донеччина) під час виконання бойового завдання.
- Як розповіла ІМІ Катерина Сергацкова, Володимир працював директором з маркетингу "Заборона Медіа" з 2021 року, був активно включений до розбудови бізнес-моделі й побудови аудиторії. До цього він працював у маркетингу Film.ua і взагалі в кіноіндустрії був більшу частину життя.
Допомога журналістам
Також він відіграв важливу роль у запуску фонду 2402 Foundation (у перші місяці повномасштабного вторгнення був волонтером, допомагав організовувати тренінги з безпеки для журналістів, поширював інформацію про заходи безпеки й допомагав з пошуком спеціалістів).
Відомо, що Володимир пішов на фронт наприкінці 2022 року.
"Він казав, що не може більше лишатися цивільним, бо в нього є обовʼязок захищати країну і всіх нас. Був простим солдатом, але багато вчився і швидко навчився керувати дронами й наводити дронами більші, складніші системи, зокрема іноземні", - розповіла Катерина.
- За даними Інституту масової інформації, Володимир Фоміченко-Закуцький став 126-м серед медійників, які загинули внаслідок агресії РФ проти України.
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