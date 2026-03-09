Командир 39-ї бригади тактичної авіації Олександр Довгач загинув під час виконання бойового завдання

9 березня 2026 року на Східному напрямку загинув льотчик та Герой України Олександр Довгач, який був командиром 39 бригади тактичної авіації.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Сьогодні вдень, 9 березня 2026 року, на Східному напрямку, в умовах значної переваги повітряного противника та потужної протидії ворожих систем протиповітряної оборони, загинув полковник Олександр Довгач – командир 39-ї бригади тактичної авіації, Герой України. Він вкотре виконав бойове завдання, на жаль, ціною власного життя...", - йдеться у повідомленні.

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Олександр Довгач був не просто командиром. Він був справжнім лідером і бойовим льотчиком. Із перших днів повномасштабного вторгнення бригада під його командуванням завдавала ворогу точних і болючих ударів.

Він здійснив сотні бойових вильотів, уражаючи пункти управління, техніку, засоби зв’язку ворога. Неодноразово забезпечував прикриття ударної та бомбардувальної авіації, знищував ворожі дрони та ракети. Він бився за Київщину, Харківщину, Херсонщину, острів Зміїний, розповіли у Повітряних.

"Першим ішов у бій, брав на себе найризикованіші завдання та надихав своїх підлеглих на сміливі й рішучі дії. Обставини встановлюються", - додало командування.

30 вересня 2025 року Довгач отримав звання Героя України "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові".

Згідно з відкритими даними, серед бойових літаків 39 бригада тактичної авіації, яка базується на Житомирщині, має на озброєнні лише винищувачі Су-27.

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