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Новини Втрати України
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Командир 39-ї бригади тактичної авіації Олександр Довгач загинув під час виконання бойового завдання

Олександр Довгач – командир 39-ї бригади тактичної авіації

9 березня 2026 року на Східному напрямку загинув льотчик та Герой України Олександр Довгач, який був командиром 39 бригади тактичної авіації.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Сьогодні вдень, 9 березня 2026 року, на Східному напрямку, в умовах значної переваги повітряного противника та потужної протидії ворожих систем протиповітряної оборони, загинув полковник Олександр Довгач – командир 39-ї бригади тактичної авіації, Герой України. Він вкотре виконав бойове завдання, на жаль, ціною власного життя...", - йдеться у повідомленні.

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Більше про Героя України

  • Олександр Довгач був не просто командиром. Він був справжнім лідером і бойовим льотчиком. Із перших днів повномасштабного вторгнення бригада під його командуванням завдавала ворогу точних і болючих ударів.

Він здійснив сотні бойових вильотів, уражаючи пункти управління, техніку, засоби зв’язку ворога. Неодноразово забезпечував прикриття ударної та бомбардувальної авіації, знищував ворожі дрони та ракети. Він бився за Київщину, Харківщину, Херсонщину, острів Зміїний, розповіли у Повітряних.

"Першим ішов у бій, брав на себе найризикованіші завдання та надихав своїх підлеглих на сміливі й рішучі дії. Обставини встановлюються", - додало командування.

  • 30 вересня 2025 року Довгач отримав звання Героя України "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові".
  •  Згідно з відкритими даними, серед бойових літаків 39 бригада тактичної авіації, яка базується на Житомирщині, має на озброєнні лише винищувачі Су-27.

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Автор: 

авіація (4291) втрати (4695) Повітряні сили (3471) пілот (133) 39 бригада тактичної авіації (4)
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Топ коментарі
+71
вічна пам'ять Герою
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09.03.2026 16:26 Відповісти
+37
На жаль втрачаємо кращих ,в той час як в ворога утилізуєтся біосміття . Вічна память.
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09.03.2026 16:34 Відповісти
+36
Тримай небо, Янголе.
Біль.🥀🥀
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09.03.2026 16:37 Відповісти
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вічна пам'ять Герою
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09.03.2026 16:26 Відповісти
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09.03.2026 16:26 Відповісти
Вічного політу
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09.03.2026 16:31 Відповісти
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09.03.2026 16:33 Відповісти
Спочивай з Богом, Герою !
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09.03.2026 16:33 Відповісти
На жаль втрачаємо кращих ,в той час як в ворога утилізуєтся біосміття . Вічна память.
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09.03.2026 16:34 Відповісти
Комбриг??? Хєрасє…
Вічна Слава Козаку
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09.03.2026 16:35 Відповісти
Тримай небо, Янголе.
Біль.🥀🥀
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09.03.2026 16:37 Відповісти
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09.03.2026 16:58 Відповісти
Біда...
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09.03.2026 17:02 Відповісти
Памятаймо Українці якою ціною боронять Захисники Україну!!
Це не оте, біосміття з Урядового кварталу, з 2019 року!!!
Українці життям жертвують, поки зеленський з шоблою КабМіндічі з ********** з опу, на шлахбаумах гроші збирає з Українців для «двушечки» на московію ****** та ригоАНАЛАМ !!
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09.03.2026 17:04 Відповісти
Leon, читайте уважно, інформація від Повітряних сил України, відкрито у інтернеті. Цензор просто продублював.
Ви не тим претензію висловлюєте.
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09.03.2026 17:40 Відповісти
Герої не вмирають! 💔🙏🇺🇦
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09.03.2026 17:07 Відповісти
Гинуть кращі! Світла пам'ять!
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09.03.2026 17:08 Відповісти
Звісна дуже сумно коли йдуть кращі, вічна память і уклін загиблим воїнам які бестрашто обороняють країну перед підступним ворогом, але наш верховний голоовнокомандувач, маючі всю повноту влади про що свідчить беззаперечна зміна любого міністра на ще гіршого, чи командирів бригад по шостому колу що роботь Сирський, так і не спромігся за чотири роки війни знайти протиотруту від ворожої авіаціїї, яка скидує каби на передові позиції, тому наши льотчики вимушені працювати, ризикуючі в найскладних умовах ,щоб підтримати побратимів на землі. До сьогоняшнього часу не знайшли не ******** літаків, не ракет ПВО, щоб відігнати ворожу авіацію, а Україна кожен час втрачає, так може потрібно поміняти не виконавців а горе для нашої країни головнокомандувача на іншого, а якщо у іншого не буде виходити то і наступного, поки не буде нормального, слава Богу Україна має порядні кадри на відміну від Зеленського який не може їх знайти а має тільки Міндичив. Тому як казав сам Зеленський - гірше не буде і їде вже з Богом на пенсію, але якщо ні чого не міняти Україна взагалі залишиться не те що без кращих захисників а без українців і це нажаль не наклеп чи жарт а факт.
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09.03.2026 17:30 Відповісти
якби проти кабів не було протидії, ворог вже був би у Дніпрі.
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09.03.2026 18:10 Відповісти
Дай Бог ваші слава Богу в уши але на жаль це не зовсім так хоча звісно мабуть немає такого українця щоб цього не було.
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09.03.2026 19:19 Відповісти
на жаль вам треба було газети читати а не писати відсеб'ятину луб'янського розливу.
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09.03.2026 19:51 Відповісти
Які газети читати дай силку чи ти на пятому році тільки газети читаєш а не знаєш нічого - дурбецело ти ане лубянка нам лубянки не старшні коли такі патроти є.
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09.03.2026 23:18 Відповісти
Тобі з абетки починати треба
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09.03.2026 23:54 Відповісти
Я вже написав відносно газет.
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10.03.2026 01:11 Відповісти
і я написав що проти кабів є засоби, а ти кацапський іпсошник .
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10.03.2026 02:07 Відповісти
Великі сум та біль за відважним соколом! Почивай з миром, Герою!
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09.03.2026 17:34 Відповісти
Біль тм сум! І в цей час ми віддаємо пілотів протидіяти іранським шахедам... Тоді в нашому небі повинні бути пілоти НАТО із своїми літаками!
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09.03.2026 18:04 Відповісти
Це привід Київа загинув.
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09.03.2026 18:06 Відповісти
Ні..це підрозділ тактичних бомбардувальників, в них інші задачі
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09.03.2026 18:10 Відповісти
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09.03.2026 18:08 Відповісти
Страшна новина... Вічна пам'ять Лицарю неба
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09.03.2026 18:35 Відповісти
Знаходжуся зараз в Синельниківському районі. Коли чую нашу авіацію - радію що вона працює. Бо в небі над Харковом - її практично нема. На жаль, це все дістається дорогою ціною.....
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09.03.2026 18:46 Відповісти
Герою Захиснику, Українського Неба, Олександру Слава !!! 🙏 🇺🇦
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09.03.2026 18:53 Відповісти
Вічна пам'ять Герою
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09.03.2026 19:07 Відповісти
Як шкода... Такі сміливі люди. Вічна слава Герою!
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09.03.2026 20:38 Відповісти
Чому гинуть найкращі, майже кожного місяця, чому не гине ворог? Так не повинно бути....
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09.03.2026 22:47 Відповісти
 
 