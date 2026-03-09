РУС
Командир 39-й бригады тактической авиации Александр Довгач погиб при выполнении боевого задания

Александр Довгач – командир 39-й бригады тактической авиации

9 марта 2026 года на восточном направлении погиб летчик и Герой Украины Александр Довгач, который был командиром 39 бригады тактической авиации.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Что известно?

"Сегодня днем, 9 марта 2026 года, на восточном направлении, в условиях значительного превосходства воздушного противника и мощного противодействия вражеских систем противовоздушной обороны, погиб полковник Александр Довгач – командир 39-й бригады тактической авиации, Герой Украины. Он в очередной раз выполнил боевую задачу, к сожалению, ценой собственной жизни...", - говорится в сообщении.

Больше о Герое Украины

  • Александр Довгач был не просто командиром. Он был настоящим лидером и боевым летчиком. С первых дней полномасштабного вторжения бригада под его командованием наносила врагу точные и болезненные удары.

Он совершил сотни боевых вылетов, поражая пункты управления, технику, средства связи врага. Неоднократно обеспечивал прикрытие ударной и бомбардировочной авиации, уничтожал вражеские дроны и ракеты. Он сражался за Киевскую, Харьковскую, Херсонскую области, остров Змеиный, рассказали в Воздушных силах.

"Первым шел в бой, брал на себя самые рискованные задачи и вдохновлял своих подчиненных на смелые и решительные действия. Обстоятельства устанавливаются", - добавило командование.

  • 30 сентября 2025 года Довгач получил звание Героя Украины "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу".
  • Согласно открытым данным, среди боевых самолетов 39 бригада тактической авиации, базирующейся на Житомирщине, имеет на вооружении только истребители Су-27.

авиация (528) потери (1562) Воздушные силы (2139) пилот (60) 39 бригада тактической авиации (1)
вічна пам'ять Герою
09.03.2026 16:26 Ответить
09.03.2026 16:26 Ответить
Вічного політу
09.03.2026 16:31 Ответить
09.03.2026 16:33 Ответить
Спочивай з Богом, Герою !
09.03.2026 16:33 Ответить
На жаль втрачаємо кращих ,в той час як в ворога утилізуєтся біосміття . Вічна память.
09.03.2026 16:34 Ответить
Комбриг??? Хєрасє…
Вічна Слава Козаку
09.03.2026 16:35 Ответить
Тримай небо, Янголе.
Біль.🥀🥀
09.03.2026 16:37 Ответить
 
 