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Новости Фото Потери Украины
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Защищая Украину, погиб военнослужащий, фольклорист и художник Богдан Подгорный. ФОТО

Защищая Украину от российской агрессии, погиб военнослужащий, фольклорист и художник Богдан Подгорный.

Трагическую новость в соцсети Facebook сообщил Украинский ПЕН, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробнее о погибшем защитнике

Богдан Подгорный окончил факультет украинской филологии и журналистики ПНПУ имени В.Г. Короленко.

погиб известный фольклорист и военнослужащий Богдан Подгорный

Он был краеведом и исследователем устного народного творчества. Фиксировал фольклорные образцы, в частности на территории Новосанжарщины, записывал песни и свидетельства по селам.

Как этнограф изучал традиции вышивки и выбивки, изготавливал выбивные доски и фактически возвращал в практику это древнее ремесло. Работал с деревом, резал, создавал восковые свечи, занимался пчеловодством, играл на бубне.

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Низький уклін воїнові. Вічна память. Не забудемо. Не пробачимо
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04.03.2026 21:58 Ответить
Вічна память!
А в 95 кварталі "потєрь нєт"! Видно володіють якоюсь вищою військовою майстерністю!
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04.03.2026 22:05 Ответить
Вічна память воїну світла ,на жаль гинуть кращі.
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04.03.2026 22:13 Ответить
Вічна світла памʼять захиснику Герою.
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04.03.2026 22:14 Ответить
Світла памʼять Герою Украіни 😪😪😪
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04.03.2026 22:29 Ответить
Герою Воїну ,Творчої Душі та Красоти Богдану ,Слава !!! 🙏 🇺🇦 😢
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04.03.2026 22:44 Ответить
Герою Слава !

співчуття рідним.
світла Людина пішла з життя

.
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04.03.2026 23:52 Ответить
❤️✝
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05.03.2026 00:39 Ответить
 
 