Защищая Украину, погиб военнослужащий, фольклорист и художник Богдан Подгорный. ФОТО

Защищая Украину от российской агрессии, погиб военнослужащий, фольклорист и художник Богдан Подгорный.

Трагическую новость в соцсети Facebook сообщил Украинский ПЕН, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробнее о погибшем защитнике

Богдан Подгорный окончил факультет украинской филологии и журналистики ПНПУ имени В.Г. Короленко.

Он был краеведом и исследователем устного народного творчества. Фиксировал фольклорные образцы, в частности на территории Новосанжарщины, записывал песни и свидетельства по селам.

Как этнограф изучал традиции вышивки и выбивки, изготавливал выбивные доски и фактически возвращал в практику это древнее ремесло. Работал с деревом, резал, создавал восковые свечи, занимался пчеловодством, играл на бубне.

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