Спас четырех побратимов: на фронте погиб военный, фотограф и кинооператор Вадим Тихоновский. ФОТО

На фронте погиб военнослужащий, фотограф и кинооператор Вадим Тихоновский. Сегодня, 2 марта, защитника провели в последний путь.

Об этом в соцсети Facebook сообщает Учебно-научный институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко.

Творческий путь

В институте рассказали, что Вадим родился 21 ноября 1996 года в Киеве. Он был фотографом и кинооператором.

В 2019 году участвовал в "Кіноко" – конкурсе короткометражных документальных фильмов, где представил ленту "Створення".



Фото - Учебно-научный институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко

Работал с театрами Киева, создавал репортажи театральных представлений и художественных событий, в частности - Биеннале сценографии.

"Его портретные работы отличались глубоким психологизмом, острым видением и смелой композицией – так формировался его собственный художественный почерк. Преподаватели и однокурсники вспоминают Вадима как вдохновенного художника, мечтателя, светлого и искреннего человека", – рассказали в институте.

В рядах ВСУ - с начала полномасштабной войны

С началом полномасштабной войны был призван в ряды ВСУ. Служил в 78-й ОДШП, впоследствии был прикомандирован к 225-й ОШП. Получил квалификацию оператора БПЛА.

22 июля 2025 года Вадим пропал без вести в районе села Кондратовка Сумской области во время атаки на врага.

Недавно его гибель была официально подтверждена. Также стало известно, что Вадим погиб как Герой, спас четырех побратимов.

