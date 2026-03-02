РУС
Спас четырех побратимов: на фронте погиб военный, фотограф и кинооператор Вадим Тихоновский. ФОТО

На фронте погиб военнослужащий, фотограф и кинооператор Вадим Тихоновский. Сегодня, 2 марта, защитника провели в последний путь.

Об этом в соцсети Facebook сообщает Учебно-научный институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

Творческий путь 

В институте рассказали, что Вадим родился 21 ноября 1996 года в Киеве. Он был фотографом и кинооператором. 

В 2019 году участвовал в "Кіноко" – конкурсе короткометражных документальных фильмов, где представил ленту "Створення".

Вадим Тихоновский.
Фото - Учебно-научный институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко

Работал с театрами Киева, создавал репортажи театральных представлений и художественных событий, в частности - Биеннале сценографии.

"Его портретные работы отличались глубоким психологизмом, острым видением и смелой композицией – так формировался его собственный художественный почерк. Преподаватели и однокурсники вспоминают Вадима как вдохновенного художника, мечтателя, светлого и искреннего человека", – рассказали в институте.

В рядах ВСУ - с начала полномасштабной войны

С началом полномасштабной войны был призван в ряды ВСУ. Служил в 78-й ОДШП, впоследствии был прикомандирован к 225-й ОШП. Получил квалификацию оператора БПЛА.

22 июля 2025 года Вадим пропал без вести в районе села Кондратовка Сумской области во время атаки на врага. 

Недавно его гибель была официально подтверждена. Также стало известно, что Вадим погиб как Герой, спас четырех побратимов.

смерть (826) потери (1556) война в Украине (7425)
+22
Вічна Шана Герою!!!
02.03.2026 19:10 Ответить
+16
Честь...
02.03.2026 19:08 Ответить
+16
Вічна слава тобі Герою! Смерть мацкалям!
02.03.2026 19:13 Ответить
Честь...
02.03.2026 19:08 Ответить
А лийтинанти запасу єрмак з бакановим, так і ховаються від міністра оборони та від захисту України, за спинами жінок і дітей України!
Але зеленський, ще і допомагає їм ухилятися від Захисту України, як рецедивіст, з 3014-15 року!!! Такі зміни у нього і в РНБОУ до Закону України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію»!!
03.03.2026 08:04 Ответить
Вічна Шана Герою!!!
02.03.2026 19:10 Ответить
Вічна слава тобі Герою! Смерть мацкалям!
02.03.2026 19:13 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ І ВІЧНА ПАМЯТЬ.
ЧЕСТЬ!
02.03.2026 19:14 Ответить
земля пухом земеле
02.03.2026 19:16 Ответить
Герою Воїну України Вадиму Слава !!!🙏🇺🇦
02.03.2026 19:32 Ответить
Слава! Честь!
02.03.2026 19:34 Ответить
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
02.03.2026 20:43 Ответить
02.03.2026 21:08 Ответить
❤️✝
02.03.2026 23:02 Ответить
Вічна пам'ять Воїну
03.03.2026 03:58 Ответить
 
 