Врятував чотирьох побратимів: на фронті загинув військовий, фотограф і кінооператор Вадим Тихоновський. ФОТО
На фронті загинув військовослужбовець, фотограф і кінооператор Вадим Тихоновський. Сьогодні, 2 березня, захисника провели в останню путь.
Про це в соцмережі фейсбук повідомляє Навчально-науковий інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, інформує Цензор.НЕТ.
Творчий шлях
В інституті розповіли, що Вадим народився 21 листопада 1996 року в Києві. Він був фотографом та кінооператором.
У 2019 році брав участь у "Кіноко" – конкурсі короткометражних документальних фільмів, де представив стрічку "Створення".
Фото - Навчально-науковий інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка
Працював із театрами Києва, створював репортажі театральних вистав і художніх подій, зокрема Бієнале сценографії.
"Його портретні роботи вирізнялися глибоким психологізмом, гострим баченням і сміливою композицією – так формувався його власний мистецький почерк. Викладачі та однокурсники згадують Вадима як натхненного митця, мрійника, світлу і щиру людину",- розповіли в інституті.
У лавах ЗСУ від початку повномасштабної війни
З початком повномасштабної війни був призваний до лав ЗСУ. Служив у 78 ОДШП, згодом був прикомандирований до 225 ОШП. Отримав кваліфікацію оператора БПЛА.
22 липня 2025 року Вадим зник безвісти в районі села Кіндратівка на Сумщині під час атаки на ворога.
Нещодавно його загибель була офіційно підтверджена. Також стало відомо, що Вадим загинув як Герой, врятувавши чотирьох побратимів.
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Але зеленський, ще і допомагає їм ухилятися від Захисту України, як рецедивіст, з 3014-15 року!!! Такі зміни у нього і в РНБОУ до Закону України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію»!!
ЧЕСТЬ!