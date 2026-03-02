Врятував чотирьох побратимів: на фронті загинув військовий, фотограф і кінооператор Вадим Тихоновський. ФОТО

На фронті загинув військовослужбовець, фотограф і кінооператор Вадим Тихоновський. Сьогодні, 2 березня, захисника провели в останню путь.

Про це в соцмережі фейсбук повідомляє Навчально-науковий інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Творчий шлях

В інституті розповіли, що Вадим народився 21 листопада 1996 року в Києві. Він був фотографом та кінооператором.

У 2019 році брав участь у "Кіноко" – конкурсі короткометражних документальних фільмів, де представив стрічку "Створення".



Фото - Навчально-науковий інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка

Працював із театрами Києва, створював репортажі театральних вистав і художніх подій, зокрема Бієнале сценографії.

"Його портретні роботи вирізнялися глибоким психологізмом, гострим баченням і сміливою композицією – так формувався його власний мистецький почерк. Викладачі та однокурсники згадують Вадима як натхненного митця, мрійника, світлу і щиру людину",- розповіли в інституті.

Дивіться також: Пам’яті Ярослава Шапочки: журналіста та добровольця. ФОТО

У лавах ЗСУ від початку повномасштабної війни

З початком повномасштабної війни був призваний до лав ЗСУ. Служив у 78 ОДШП, згодом був прикомандирований до 225 ОШП. Отримав кваліфікацію оператора БПЛА.

22 липня 2025 року Вадим зник безвісти в районі села Кіндратівка на Сумщині під час атаки на ворога.

Нещодавно його загибель була офіційно підтверджена. Також стало відомо, що Вадим загинув як Герой, врятувавши чотирьох побратимів.

Читайте також: На фронті загинув чемпіон світу з кікбоксингу Дмитро Русецький