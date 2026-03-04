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Новини Фото Втрати України
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Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець, фольклорист і митець Богдан Підгорний. ФОТО

Захищаючи Україну від російської агресії, загинув військовослужбовець, фольклорист і митець Богдан Підгорний.

Трагічну звістку в соцмережі фейсбук повідомив Український ПЕН, інформує Цензор.НЕТ.

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Більше про загиблого захисника

Богдан Підгорний закінчив факультет української філології та журналістики ПНПУ імені В. Г. Короленка.

загинув відомий фольклорист і військовослужбовець Богдан Підгорний

Він був краєзнавцем і дослідником усної народної творчості. Фіксував фольклорні зразки, зокрема на території Новосанжарщини, записував пісні й свідчення по селах.

Як етнограф вивчав традиції вишивки та вибійки, виготовляв вибійкові дошки й фактично повертав у практику це давнє ремесло. Працював із деревом, різьбив, створював воскові свічки, займався бджолярством, грав на бубні.

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Низький уклін воїнові. Вічна память. Не забудемо. Не пробачимо
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04.03.2026 21:58 Відповісти
Вічна память!
А в 95 кварталі "потєрь нєт"! Видно володіють якоюсь вищою військовою майстерністю!
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04.03.2026 22:05 Відповісти
Вічна память воїну світла ,на жаль гинуть кращі.
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04.03.2026 22:13 Відповісти
Вічна світла памʼять захиснику Герою.
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04.03.2026 22:14 Відповісти
Світла памʼять Герою Украіни 😪😪😪
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04.03.2026 22:29 Відповісти
Герою Воїну ,Творчої Душі та Красоти Богдану ,Слава !!! 🙏 🇺🇦 😢
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04.03.2026 22:44 Відповісти
Герою Слава !

співчуття рідним.
світла Людина пішла з життя

.
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04.03.2026 23:52 Відповісти
❤️✝
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05.03.2026 00:39 Відповісти
 
 