Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець, фольклорист і митець Богдан Підгорний. ФОТО

Захищаючи Україну від російської агресії, загинув військовослужбовець, фольклорист і митець Богдан Підгорний.

Трагічну звістку в соцмережі фейсбук повідомив Український ПЕН, інформує Цензор.НЕТ.

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Більше про загиблого захисника

Богдан Підгорний закінчив факультет української філології та журналістики ПНПУ імені В. Г. Короленка.

Він був краєзнавцем і дослідником усної народної творчості. Фіксував фольклорні зразки, зокрема на території Новосанжарщини, записував пісні й свідчення по селах.

Як етнограф вивчав традиції вишивки та вибійки, виготовляв вибійкові дошки й фактично повертав у практику це давнє ремесло. Працював із деревом, різьбив, створював воскові свічки, займався бджолярством, грав на бубні.

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