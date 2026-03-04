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Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець, фольклорист і митець Богдан Підгорний. ФОТО
Захищаючи Україну від російської агресії, загинув військовослужбовець, фольклорист і митець Богдан Підгорний.
Трагічну звістку в соцмережі фейсбук повідомив Український ПЕН, інформує Цензор.НЕТ.
Більше про загиблого захисника
Богдан Підгорний закінчив факультет української філології та журналістики ПНПУ імені В. Г. Короленка.
Він був краєзнавцем і дослідником усної народної творчості. Фіксував фольклорні зразки, зокрема на території Новосанжарщини, записував пісні й свідчення по селах.
Як етнограф вивчав традиції вишивки та вибійки, виготовляв вибійкові дошки й фактично повертав у практику це давнє ремесло. Працював із деревом, різьбив, створював воскові свічки, займався бджолярством, грав на бубні.
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А в 95 кварталі "потєрь нєт"! Видно володіють якоюсь вищою військовою майстерністю!
співчуття рідним.
світла Людина пішла з життя
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