Новости Рф начала глушить мобильный интернет
Москва разрабатывает систему тотального контроля над интернетом

Россия хочет контролировать интернет

Министерство цифрового развития страны-агрессора России готовит новые механизмы усиления контроля над интернетом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины.

По данным разведки, российские власти переходят от прямых блокировок к более сложной системе ограничений. Основной акцент делается на экономическом давлении и регуляторных барьерах, которые затруднят доступ к открытому интернету.

Дорогой интернет как инструмент контроля

В России планируют ввести плату за использование международного интернет-трафика для мобильных абонентов. Речь идет примерно о 2 долларах за один гигабайт.

Такой подход направлен в первую очередь против пользователей VPN. Если сервис постоянно включен, весь трафик могут считать международным. В результате обычное пользование сетью станет значительно дороже.

Средний пользователь потребляет до 30 гигабайт в месяц. В новых условиях это может привести к существенному росту расходов и фактическому ограничению доступа к альтернативным источникам информации.

Рынок провайдеров под жесткий контроль

Отдельно в РФ планируют изменить правила работы интернет-провайдеров. Количество типов лицензий хотят сократить с 17 до трех, но при этом существенно повысить финансовые требования.

Базовая лицензия потребует десятки тысяч долларов капитала, универсальная - сотни тысяч, а генеральная - более миллиона. Это резко повышает барьер для входа на рынок.

Такие изменения могут привести к исчезновению большинства небольших компаний. На рынке останутся только крупные игроки, которых государство сможет легко контролировать.

Кроме того, обсуждается запрет на работу для компаний, не установивших систему СОРМ. Она дает силовым органам прямой доступ к трафику и данным пользователей.

Ранее Россия уже усиливала контроль над интернетом

  • В 2019 году вступил в силу закон о суверенном интернете, который позволяет изолировать российский сегмент сети.
  • В 2025 году начались перебои в работе WhatsApp и Telegram, пользователи массово жаловались на сбои.
  • Власти РФ планировали запуск государственного аналога мессенджеров с цензурой и контролем.
  • Разведка сообщала о создании условий для изоляции интернет-пространства страны.
  • По итогам 2025 года Россия стала мировым лидером по количеству отключений интернета.

у нас теж обмежують свободу слова законами проти "антисемітизму"
03.05.2026 19:25
03.05.2026 19:25 Ответить
І нафуй нє нужон етат ваш інтернет (с)
03.05.2026 19:26
03.05.2026 19:26 Ответить
ось зєля з єревану прийдёть і теж порядок наведёть! поставить рєзнікова старшим по трафіку! у того буде не менше $17!! за гіг!
03.05.2026 19:33
03.05.2026 19:33 Ответить
Эх, харашо!
03.05.2026 19:14 Ответить
нам теж треба обмежувати інтернет, соцмережі типу телеграма. кажуть (наші?) депутати
03.05.2026 19:15
03.05.2026 19:15 Ответить
І шо і ********* неможно?
03.05.2026 19:20 Ответить
Прикрити помийку зеленої пропаганди і вербування телеграм.Депутати цього не пропонують.
03.05.2026 19:23
03.05.2026 19:23 Ответить
Ульо!! Показники за гарячу воду тільки через тєлєгу можна!! Навіть ті грьобані нулі, бо дарницьку тец розвалили..і так кожен місяць - ставлю тєлєгу-передаю нулі-зношу тєлєгу..
03.05.2026 20:23
03.05.2026 20:23 Ответить
https://ok.tec4.kiev.ua/login користуйтесь
03.05.2026 20:38
03.05.2026 20:38 Ответить
Користуйтесь самі. Я так передавала. Й судилась потім.
03.05.2026 21:07
03.05.2026 21:07 Ответить
дегенегата пуйла це не взятує, так само як і його заощадження
03.05.2026 19:24
03.05.2026 19:24 Ответить
Так а шо їм, у них бакс чи то падає, чи то ось ось рухне, там всі за будуть по 2 бакси за гіг платити, тіпа шара.
03.05.2026 19:26
03.05.2026 19:26 Ответить
сцукк.. як ви заджовбали копійчані боти з під забороненого в вас впн... якаб новина не була.. хочь "там птиці сруть на дорогу"-але-накинути на зе і розвести срач... Справа не в зе-справа в вас, довбнях
03.05.2026 23:56
03.05.2026 23:56 Ответить
там птиці сруть на дорогу і накидали на зе купу свого розведеного срачу! ))) так нормально ? ))))))))))))))))
04.05.2026 00:20
04.05.2026 00:20 Ответить
не нормально... ви заїбали.. справа не в Зе, справа в тому що накид розганяється в будь яких новинах.. хочь за моськву, хочь за марсохід на марсі. І- це вже по факту я оцінюю як ворожу іпсо... незалежно від того що я особисто думаю про зе
04.05.2026 00:33
04.05.2026 00:33 Ответить
справа в тому що пташиний накид на зєлю розтікається по ньому в будь яких новинахЮ наче ворожа іпсо, згенерована ШІ! а так, пройде? ))))))))
04.05.2026 00:47
04.05.2026 00:47 Ответить
ти собі грошенята постами набиваєш?))) похер на зміст?))) ааа-баба пасла теля, трактор їхав-молоко -сметана опеньки?)))))
04.05.2026 00:50
04.05.2026 00:50 Ответить
от ви зєлічкини сраколизи які капризулі! вам з ним разом і набздиш не вгодиш і перднеш - розердиш! )))))
04.05.2026 00:58
04.05.2026 00:58 Ответить
Росіянам і вигадувати нічого не потрібно, скопіюють контроль над інтернетом у китайців.
03.05.2026 19:40
03.05.2026 19:40 Ответить
О! Тоді й смертну кару нехай скопіюють+кулеметників на кордоні)))
03.05.2026 20:24
03.05.2026 20:24 Ответить
Цей мiжнародний через Украiну iде в мосцкву? Викопати кабель негайно!
03.05.2026 20:10
03.05.2026 20:10 Ответить
 
 