Москва разрабатывает систему тотального контроля над интернетом

Министерство цифрового развития страны-агрессора России готовит новые механизмы усиления контроля над интернетом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По данным разведки, российские власти переходят от прямых блокировок к более сложной системе ограничений. Основной акцент делается на экономическом давлении и регуляторных барьерах, которые затруднят доступ к открытому интернету.

Читайте также: Российское правительство запретило ввоз в страну терминалов Starlink

Дорогой интернет как инструмент контроля

В России планируют ввести плату за использование международного интернет-трафика для мобильных абонентов. Речь идет примерно о 2 долларах за один гигабайт.

Такой подход направлен в первую очередь против пользователей VPN. Если сервис постоянно включен, весь трафик могут считать международным. В результате обычное пользование сетью станет значительно дороже.

Средний пользователь потребляет до 30 гигабайт в месяц. В новых условиях это может привести к существенному росту расходов и фактическому ограничению доступа к альтернативным источникам информации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне за год взяли рекордный объем микрокредитов под 250% годовых

Рынок провайдеров под жесткий контроль

Отдельно в РФ планируют изменить правила работы интернет-провайдеров. Количество типов лицензий хотят сократить с 17 до трех, но при этом существенно повысить финансовые требования.

Базовая лицензия потребует десятки тысяч долларов капитала, универсальная - сотни тысяч, а генеральная - более миллиона. Это резко повышает барьер для входа на рынок.

Такие изменения могут привести к исчезновению большинства небольших компаний. На рынке останутся только крупные игроки, которых государство сможет легко контролировать.

Кроме того, обсуждается запрет на работу для компаний, не установивших систему СОРМ. Она дает силовым органам прямой доступ к трафику и данным пользователей.

Читайте также: РФ сделала свободу информации своей мишенью, - МИД Франции

Ранее Россия уже усиливала контроль над интернетом