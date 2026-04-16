"Залізна завіса": На блокування інтернету в Росії виділили ще майже $160 мільйонів

Російська компанія "Градієнт", яка контролює ключового розробника засобів блокування рунету, отримала майже 12 млрд руб. ($158,94 млн) позикових коштів на блокування інтернету.

Як пише The Moscow Times, "Градієнт" володіє 100% компанії "РДП.РУ", яка є основним російським виробником рішень для глибокого аналізу трафіку для Роскомнагляду.

У пояснювальній записці до звітності "Градієнта" за 2025 рік ідеться, що з 12 млрд руб. близько 2 млрд руб. міг надати "Ростелеком", а ще 9,35 млрд руб. – неназвані учасники.

У "Ростелекомі" пояснили, що йдеться про внутрішньогрупову реструктуризацію, але подробиці розкривати не стали.

Обсяг залучених коштів дозволяє покривати великі проєкти, пов'язані із закупівлею серверів, ліцензуванням та розгортанням рішень в інфраструктурі операторів зв'язку та держорганів.

Компанія отримала гроші на тлі планів Мінцифри РФ щодо розширення фільтрації інтернет-трафіку. За даними джерел, через брак потужностей у системи фільтрації періодично виникали збої, а частина заблокованих ресурсів знову ставала доступною.

Відтак для вирішення цього було необхідне збільшення пропускної спроможності технічних засобів протидії загрозам.

Мінцифри планує до 2030 року збільшити пропускну спроможність технічних засобів протидії загрозам у 2,5 раза – до 954 Тбіт/с.

При цьому частка трафіку російського сегменту інтернету, який проходить через державні системи, вже до кінця 2026 року має зрости до 100%.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Блокування месенджерів

10 квітня рівень "аномалій" при заході в Telegram у Росії сягнув 95%. Це максимальна частка з початку нового посилення обмеження роботи месенджера в Росії 20 березня. Ці показники можуть свідчити про те, що месенджер Павла Дурова вже блокується сильніше, ніж WhatsApp і Signal.

На початку лютого Роскомнагляд підтвердив обмеження роботи месенджера Telegram на території Росії. У відомстві пояснили, що уповільнення роботи месенджера відбувається "за рішенням уповноважених органів" через невиконання вимог російської влади.

У серпні 2025 року Роскомнагляд анонсував "часткове обмеження" роботи месенджерів Telegram і WhatsApp після того, як російський президент Владімір Путін доручив запровадити додаткові обмеження на використання в Росії "програмного забезпечення (зокрема й комунікаційних сервісів), розробленого в недружніх країнах.

Наприкінці минулого року Роскомнагляд справді почав блокувати доступ до найпопулярнішого у РФ на той час месенджера WhatsApp. До кінця грудня він став фактично недоступним у Росії без використання VPN.

У лютому 2026 року Роскомнагляд почав блокувати відеохостинг YouTube у Росії після півтора року його "уповільнення", прибравши його домен зі списку підконтрольних DNS-серверів.

"Білий список"

У середні березня цього року повідомлялося, що в Росії створюється система "білих списків" дозволених сайтів, яка охопить не лише програми та інтернет-ресурси, а й ключові вузли зв'язку в країні.

Восени минулого року Мінцифри РФ представило "білий список" ресурсів, доступ до яких зберігається під час введення обмежень.

До нього увійшли сайти органів влади та операторів зв'язку, "Держпослуги", соцмережі "ВКонтакте" та "Однокласники", пошта Mail.ru, національний месенджер Max, сервіси "Яндекса", відеохостинг Rutube, портал дистанційного електронного голосування.

Пізніше до "білого списку" включили сайти пропагандистських медіа.

Відключення інтернету

Раніше в доповіді "Майбутнє російської цензури" від RKS Global зазначалося, що найближчими роками доступ в інтернет у Росії може бути обмежений до "білого списку" дозволених владою сайтів, а механізми цифрового контролю можуть посилитися аж до криміналізації будь-якої непідконтрольної силовикам комунікації, тотального введення системи розпізнавання осіб та запуску програмованих грошей, які можна витратити лише на дозволені покупки.

Перед тим речник президента Росії Дмітрій Пєсков заявив, що в Кремлі повністю підтримують заходи щодо обмеження інтернету, які ввели під приводом боротьби з безпілотниками.

До того, в листопаді минулого року, в Ульяновській області Росії закрили доступ до мобільного інтернету, це обмеження діятиме до кінця війни РФ проти України.

Тоді жителям Ульяновської області нагадали про так званий "білий список" інтернет-сервісів, які мають бути доступні під час відключень. Окрім того, людям порадили користуватися громадськими мережами WiFi.

Обмеження у роботі мобільного інтернету у РФ стали регулярними від травня 2025 року, коли їх почали запроваджувати для "захисту від атак безпілотників" напередодні параду до 9 травня. Нині ж відключення пояснюють "гібридною війною", а депутати Держдуми РФ радять громадянам "звикати" до тимчасової втрати цифрових сервісів заради безпеки країни, що значно важливіше "повсякденного комфорту".

Згодом у Держдумі РФ заявили, що росіянам потрібно адаптуватися до нової реальності з регулярними відключеннями мобільного інтернету, зокрема запасатися готівкою, оскільки тепер цей спосіб розрахунку знову використовуватиметься частіше, ніж інші.

Наприкінці липня повідомлялося, що в Росії запропонували створити державний VPN, який відгородив би росіян від "екстремістських матеріалів".

До цього Держдума Росії ухвалила закон про штрафи за умисний пошук і доступ до "екстремістських матеріалів" та оголосила VPN "обтяжливою обставиною" у злочинах.

Із жовтня 2025 року мобільний інтернет у Росії відключають також тим, хто повернувся з-за кордону, і тим, чиї SIM-картки були неактивні протягом трьох діб на території країни. Обмеження вводяться на 24 години. Влада називає це "періодом охолодження" і посилається на "вимоги безпеки".

Зі свого боку російський прем'єр Міхаїл Мішустін підписав ухвалу про "правила централізованого управління мережею зв'язку загального користування". У результаті Роскомнагляд отримав право ізолювати рунет у разі виникнення "загроз стійкості, безпеки та цілісності" функціонування інтернету в країні.