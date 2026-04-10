Telegram в Росії заблокували майже на 100%: сильніше, ніж WhatsApp і Signal
Рівень аномалій при заході в Telegram у п’ятницю вранці сягнув 95 %. Це максимальна частка аномалій з початку нового посилення обмеження роботи месенджера в Росії 20 березня. Ці показники можуть свідчити про те, що месенджер Павла Дурова вже блокується сильніше, ніж WhatsApp і Signal.
Про це повідомляє російське медіа "Агентство" з посиланням на досліджені міжнародного проєкту OONI.
Посилення блокування Telegram, за традицією, відбулося в п’ятницю (саме в кінці тижня відбувалися попередні хвилі блокувань). Ще в четвер частка аномалій становила 79 % ‒ звичайний для останніх днів рівень.
Для порівняння, в офіційно заблокованого Signal і фактично заблокованого WhatsApp у п’ятницю вранці частка аномалій становила 89 %.
Кількість скарг користувачів на роботу Telegram у Росії різко зросла вночі з четверга на п’ятницю, свідчать дані Downdetector. За останні добу користувачі сервісу залишили 2,6 тис. скарг на роботу месенджера, більшість ‒ з Ханти-Мансійського автономного округу, Санкт-Петербурга, Москви та Ростовської області.
Проблеми, ймовірно, відчувають також ті, хто користується VPN-сервісами: у топі за кількістю скарг опинилися Нідерланди.
Водночас в Україні обмеження для приватних користувачів Telegram запроваджувати не планують. Державні органи можуть залишити Telegram, якщо платформа не виконає вимоги щодо прозорості власності та співпраці з правоохоронцями.
Нагадаємо, що згідно з опитуваннями, 76% українців проти блокування Telegram, але підтримує активніший контроль з боку правоохоронних органах.
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