Прямої заборони Telegram в Україні не буде, - Юрчишин

Запроваджувати обмеження для приватних користувачів Telegram не планують. Водночас звідти можуть піти державні органи.

Про це повідомив нардеп "Голосу", голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин в ефірі Новини Live, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Месенджер можуть залишити державні органи, якщо платформа не виконає вимоги щодо прозорості власності та співпраці з правоохоронцями.

За його словами, механізм повної заборони застосовуватимуть лише за рішенням РНБО.

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Месенджери можуть потрапити під санкції РНБО лише в тому разі, якщо буде офіційно доведено їхню співпрацю з країною-агресором.

"У нас можуть бути санкції Ради безпеки по соціальних мережах чи месенджерах, які належать країні-агресори. Така процедура є", - пояснив парламентар.

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Що передувало?

Раніше у Кіберполіції заявили, що Telegram не надає інформацію про адміністраторів каналів.

Згідно з даними опитування, 76% українців проти блокування Telegram, але підтримує активніший контроль з боку правоохоронців.

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