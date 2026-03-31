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Прямої заборони Telegram в Україні не буде, - Юрчишин

Чи заборонять Telegram в Україні? Юрчишин відповів

Запроваджувати обмеження для приватних користувачів Telegram не планують. Водночас звідти можуть піти державні органи.

Про це повідомив нардеп "Голосу", голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин в ефірі Новини Live, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Месенджер можуть залишити державні органи, якщо платформа не виконає вимоги щодо прозорості власності та співпраці з правоохоронцями.

За його словами, механізм повної заборони застосовуватимуть лише за рішенням РНБО.

Також читайте: Є тисячі випадків передачі українцями даних ФСБ через Telegram, але влада продовжує ігнорувати цю "чорну діру", - Юрчишин

Месенджери можуть потрапити під санкції РНБО лише в тому разі, якщо буде офіційно доведено їхню співпрацю з країною-агресором.

"У нас можуть бути санкції Ради безпеки по соціальних мережах чи месенджерах, які належать країні-агресори. Така процедура є", - пояснив парламентар.

Читайте: Комітет ВР одноголосно підтримав законопроєкт про регулювання діяльності Telegram в Україні

Що передувало?

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Автор: 

заборона (1503) Юрчишин Ярослав (183) Telegram (368)
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Топ коментарі
+12
Як я і казав. Ми йдемо в тому ж напрямку що і Сосія тільки з запізненням. Готуйтеся скоро і інтернет заблокують, щоб рашистам не було так скучно і завидно.
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31.03.2026 12:10 Відповісти
+8
Зе наволоч спить і баче Україну мінікацапстан
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31.03.2026 12:12 Відповісти
+7
Одноглазнікі і вкалтактє закрили, і це закриють. Нічого страшного. Є купа західних соц.мереж
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31.03.2026 12:23 Відповісти

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