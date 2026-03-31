Прямої заборони Telegram в Україні не буде, - Юрчишин
Запроваджувати обмеження для приватних користувачів Telegram не планують. Водночас звідти можуть піти державні органи.
Про це повідомив нардеп "Голосу", голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин в ефірі Новини Live, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Месенджер можуть залишити державні органи, якщо платформа не виконає вимоги щодо прозорості власності та співпраці з правоохоронцями.
За його словами, механізм повної заборони застосовуватимуть лише за рішенням РНБО.
Месенджери можуть потрапити під санкції РНБО лише в тому разі, якщо буде офіційно доведено їхню співпрацю з країною-агресором.
"У нас можуть бути санкції Ради безпеки по соціальних мережах чи месенджерах, які належать країні-агресори. Така процедура є", - пояснив парламентар.
Що передувало?
- Раніше у Кіберполіції заявили, що Telegram не надає інформацію про адміністраторів каналів.
- Згідно з даними опитування, 76% українців проти блокування Telegram, але підтримує активніший контроль з боку правоохоронців.
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