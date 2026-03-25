Комітет ВР одноголосно підтримав законопроєкт про регулювання діяльності Telegram в Україні

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної політики одноголосно підтримав законопроєкт №11115 про регулювання діяльності Telegram в Україні.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, законопроєктом передбачено, що платформи повинні офіційно розкрити, хто їхні власники та як вони фінансуються; вони повинні мати контакт із українською державою через уповноважений орган; у випадках тероризму, шахрайства чи загроз національній безпеці такі платформи зобов’язані оперативно реагувати і співпрацювати.

"Якщо цього не відбувається – передбачені санкції: від фінансових до обмежень у використанні цих платформ державними органами, банками та структурами, що працюють із персональними даними громадян.



Від себе скажу, що тут важливо буде до другого читання подумати про практичні механізми реалізації цих санкцій (тому що з Telegram це складно технічно), але в цілому напрямок думки правильний", - додав парламентар.

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Що передувало?

Раніше у Кіберполіції заявили, що Telegram не надає інформацію про адміністраторів каналів.

Згідно з даними опитування, 76% українців проти блокування Telegram, але підтримує активніший контроль з боку правоохоронців.

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