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Комітет ВР одноголосно підтримав законопроєкт про регулювання діяльності Telegram в Україні

Регулювання Telegram: Комітет ВР підтримав законопроєкт

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної політики одноголосно підтримав законопроєкт №11115 про регулювання діяльності Telegram в Україні.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, законопроєктом передбачено, що платформи повинні офіційно розкрити, хто їхні власники та як вони фінансуються; вони повинні мати контакт із українською державою через уповноважений орган; у випадках тероризму, шахрайства чи загроз національній безпеці такі платформи зобов’язані оперативно реагувати і співпрацювати.

"Якщо цього не відбувається – передбачені санкції: від фінансових до обмежень у використанні цих платформ державними органами, банками та структурами, що працюють із персональними даними громадян.

Від себе скажу, що тут важливо буде до другого читання подумати про практичні механізми реалізації цих санкцій (тому що з Telegram це складно технічно), але в цілому напрямок думки правильний", - додав парламентар.

Також читайте: Україна працює в Росії через Телеграм, але ми доберемося і до МАХ, - Зеленський

Що передувало?

Читайте: Повністю заблокувати Telergam в Україні неможливо, а от зашкодити його роботі - можна, - експерт

Автор: 

ВР (15186) комітет (384) Telegram (368)
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Топ коментарі
+33
Все у кацапів копірують: міліцію в поліцію, закони деякі як під копірку, ще мабуть скоро інтернет заборонять як на расєє
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25.03.2026 16:18 Відповісти
+23
Україну готують до тоталітарного правління. Копіювати є з кого...
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25.03.2026 16:30 Відповісти
+17
В москалів подібне формулювання.Все на благо наріду.
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25.03.2026 16:23 Відповісти

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