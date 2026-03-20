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Україна працює в Росії через Телеграм, але ми доберемося і до МАХ, - Зеленський

Зеленський про Телеграм

Російські спецслужби використовують Телеграм для своєї підривної діяльності в Україні, однак і Україна працює в РФ через цей месенджер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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Телеграм і МАХ

"Ми це знаємо, виявляємо, боремося з цим. Відверто, ми також працюємо через Телеграм у Росії. Зараз з обмеженням телеграму в Росії, безумовно, це буде складніше. Але, тим не менше, у мене була доповідь щодо їхньої нової мережі МАХ. Ми до МАХа також доберемося", - сказав Зеленський.

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Крок на 100 років назад

Він зауважив, що обмеження соцмереж і мобільного зв’язку відкидає Росію на 100 років назад.

"Вони, у принципі, можуть скоро переходити на паперову пошту, на телеграф і на коней. Ось така цивілізація. Може, Путіну це і подобається. Можливо, так він відчуває себе знову молодим", - додав президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28174) росія (70608) Telegram (368)
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Топ коментарі
+8
Буде свої гундосики в Мах викладати.
Мало хто це зможе витримати...
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20.03.2026 16:31 Відповісти
+7
ОТ НАШО ТИ ЦЕ МЕЛЕШ?

Може ще скажеш прізвища тих хто щось робить?

Це ж твоя партія де найбільше зрадників да?

Це ж ти роздав всім планшети де видно поле бою да?

Це ж з твоєї партії робили фото з полігона на початку війни да?

Це ж ваші шкети виставляли фото розробки ракет так?
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20.03.2026 16:28 Відповісти
+6
Доберемось і до "оману",куди з Карпат таємно затягнув козир,де нібито виїхав на відпочинок перед Різдвом.
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20.03.2026 16:53 Відповісти

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