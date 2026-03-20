Україна працює в Росії через Телеграм, але ми доберемося і до МАХ, - Зеленський
Російські спецслужби використовують Телеграм для своєї підривної діяльності в Україні, однак і Україна працює в РФ через цей месенджер.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Телеграм і МАХ
"Ми це знаємо, виявляємо, боремося з цим. Відверто, ми також працюємо через Телеграм у Росії. Зараз з обмеженням телеграму в Росії, безумовно, це буде складніше. Але, тим не менше, у мене була доповідь щодо їхньої нової мережі МАХ. Ми до МАХа також доберемося", - сказав Зеленський.
Крок на 100 років назад
Він зауважив, що обмеження соцмереж і мобільного зв’язку відкидає Росію на 100 років назад.
"Вони, у принципі, можуть скоро переходити на паперову пошту, на телеграф і на коней. Ось така цивілізація. Може, Путіну це і подобається. Можливо, так він відчуває себе знову молодим", - додав президент.
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