Украина работает в России через Telegram, но мы доберемся и до МАХ, - Зеленский

Российские спецслужбы используют Telegram для своей подрывной деятельности в Украине, однако и Украина ведет работу в РФ через этот мессенджер.

Как спередает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Telegram и МАХ

"Мы это знаем, выявляем, боремся с этим. Откровенно говоря, мы тоже работаем через Telegram в России. Сейчас, с ограничением Telegram в России, безусловно, это будет сложнее. Но, тем не менее, у меня был доклад об их новой сети МАХ. Мы до МАХа также доберемся", — сказал Зеленский.

Шаг на 100 лет назад

Он отметил, что ограничение соцсетей и мобильной связи отбрасывает Россию на 100 лет назад.

"Они, в принципе, могут скоро переходить на бумажную почту, на телеграф и на лошадей. Вот такая цивилизация. Может, Путину это и нравится. Возможно, так он чувствует себя снова молодым", - добавил президент.

