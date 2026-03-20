РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9771 посетитель онлайн
Новости Запрет соцсетей
1 079 10

Украина работает в России через Telegram, но мы доберемся и до МАХ, - Зеленский

Зеленский о Telegram

Российские спецслужбы используют Telegram для своей подрывной деятельности в Украине, однако и Украина ведет работу в РФ через этот мессенджер.

Как спередает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Telegram и МАХ

"Мы это знаем, выявляем, боремся с этим. Откровенно говоря, мы тоже работаем через Telegram в России. Сейчас, с ограничением Telegram в России, безусловно, это будет сложнее. Но, тем не менее, у меня был доклад об их новой сети МАХ. Мы до МАХа также доберемся", — сказал Зеленский.

Читайте также: Российские элиты массово покупают отдельные смартфоны для мессенджера Max из-за страха слежения, - разведка

Шаг на 100 лет назад

Он отметил, что ограничение соцсетей и мобильной связи отбрасывает Россию на 100 лет назад.

"Они, в принципе, могут скоро переходить на бумажную почту, на телеграф и на лошадей. Вот такая цивилизация. Может, Путину это и нравится. Возможно, так он чувствует себя снова молодым", - добавил президент.

Читайте также: В России полностью заблокируют Telegram в начале апреля, – росСМИ

Автор: 

Зеленский Владимир (23718) россия (96905) Telegram (153)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ОТ НАШО ТИ ЦЕ МЕЛЕШ?

Може ще скажеш прізвища тих хто щось робить?

Це ж твоя партія де найбільше зрадників да?

Це ж ти роздав всім планшети де видно поле бою да?

Це ж з твоєї партії робили фото з полігона на початку війни да?

Це ж ваші шкети виставляли фото розробки ракет так?
показать весь комментарий
20.03.2026 16:28 Ответить
Бо дурне___Черчілль: чекати, що дурні порозумнішають, - найнебезпечніша форма оптимізму.
показать весь комментарий
20.03.2026 17:59 Ответить
От він тупий
показать весь комментарий
20.03.2026 18:01 Ответить
Буде свої гундосики в Мах викладати.
Мало хто це зможе витримати...
показать весь комментарий
20.03.2026 16:31 Ответить
Доберемось і до "оману",куди з Карпат таємно затягнув козир,де нібито виїхав на відпочинок перед Різдвом.
показать весь комментарий
20.03.2026 16:53 Ответить
Мы пахали, я и трактор...
показать весь комментарий
20.03.2026 17:02 Ответить
То чому той телеграм не заборонити, як вконтактє, однокласники, россайти?
На тій тєлєгі світ клином зійшовся чи що? Чи потужні бояться втратити телеграмівське плем'я?
показать весь комментарий
20.03.2026 17:03 Ответить
Що кацапи дивляться твої відосікі в Телеграмі ,це що така "підривна робота 2 ?
показать весь комментарий
20.03.2026 17:09 Ответить
у довбня ні дня без перемоги
показать весь комментарий
20.03.2026 17:38 Ответить
Ось воно виявляється для чого у телеграмі мають канали офіційні установи!
Попроси єрмака, щоб він підʼєднав тебе до МАХ!
показать весь комментарий
20.03.2026 17:47 Ответить
 
 