Украина работает в России через Telegram, но мы доберемся и до МАХ, - Зеленский
Российские спецслужбы используют Telegram для своей подрывной деятельности в Украине, однако и Украина ведет работу в РФ через этот мессенджер.
Как спередает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Telegram и МАХ
"Мы это знаем, выявляем, боремся с этим. Откровенно говоря, мы тоже работаем через Telegram в России. Сейчас, с ограничением Telegram в России, безусловно, это будет сложнее. Но, тем не менее, у меня был доклад об их новой сети МАХ. Мы до МАХа также доберемся", — сказал Зеленский.
Шаг на 100 лет назад
Он отметил, что ограничение соцсетей и мобильной связи отбрасывает Россию на 100 лет назад.
"Они, в принципе, могут скоро переходить на бумажную почту, на телеграф и на лошадей. Вот такая цивилизация. Может, Путину это и нравится. Возможно, так он чувствует себя снова молодым", - добавил президент.
Може ще скажеш прізвища тих хто щось робить?
Це ж твоя партія де найбільше зрадників да?
Це ж ти роздав всім планшети де видно поле бою да?
Це ж з твоєї партії робили фото з полігона на початку війни да?
Це ж ваші шкети виставляли фото розробки ракет так?
Мало хто це зможе витримати...
На тій тєлєгі світ клином зійшовся чи що? Чи потужні бояться втратити телеграмівське плем'я?
Попроси єрмака, щоб він підʼєднав тебе до МАХ!