Комитет ВР единогласно поддержал законопроект о регулировании деятельности Telegram в Украине

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной политики единогласно поддержал законопроект № 11115 о регулировании деятельности Telegram в Украине.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Так, законопроектом предусмотрено, что платформы должны официально раскрыть, кто их владельцы и как они финансируются; они должны поддерживать контакт с украинским государством через уполномоченный орган; в случаях терроризма, мошенничества или угроз национальной безопасности такие платформы обязаны оперативно реагировать и сотрудничать.

"Если этого не происходит – предусмотрены санкции: от финансовых до ограничений в использовании этих платформ государственными органами, банками и структурами, работающими с персональными данными граждан.



От себя скажу, что здесь важно будет до второго чтения подумать о практических механизмах реализации этих санкций (потому что с Telegram это сложно технически), но в целом направление мысли правильное", — добавил парламентарий.

Что предшествовало?

Ранее в Киберполиции заявили, что Telegram не предоставляет информацию об администраторах каналов.

Согласно данным опроса, 76% украинцев против блокировки Telegram, но поддерживают более активный контроль со стороны правоохранительных органов.

