Комитет ВР единогласно поддержал законопроект о регулировании деятельности Telegram в Украине
Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной политики единогласно поддержал законопроект № 11115 о регулировании деятельности Telegram в Украине.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Так, законопроектом предусмотрено, что платформы должны официально раскрыть, кто их владельцы и как они финансируются; они должны поддерживать контакт с украинским государством через уполномоченный орган; в случаях терроризма, мошенничества или угроз национальной безопасности такие платформы обязаны оперативно реагировать и сотрудничать.
"Если этого не происходит – предусмотрены санкции: от финансовых до ограничений в использовании этих платформ государственными органами, банками и структурами, работающими с персональными данными граждан.
От себя скажу, что здесь важно будет до второго чтения подумать о практических механизмах реализации этих санкций (потому что с Telegram это сложно технически), но в целом направление мысли правильное", — добавил парламентарий.
Что предшествовало?
- Ранее в Киберполиции заявили, что Telegram не предоставляет информацию об администраторах каналов.
- Согласно данным опроса, 76% украинцев против блокировки Telegram, но поддерживают более активный контроль со стороны правоохранительных органов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І що тут вас не задовольняє? У чому тут обмеження для звичайного користувача?
Все невпихуєме туди впихнуть, а потім будуть дивуватися - чому збоїть і не працює 😂
порнуху, хоч не заборонять?
бо, іноді лисого поганяти зранку, саме те.....
************************************
Після того він ще кілька разів скористався застосунком "Дія" з IP-адрес у Нідерландах, Румунії, Польщі та Іспанії", - зазначається в матеріалі. Джерело: https://censor.net/ua/n3606795
Висновок - людей не пускають по вигаданим мотивам, але еліту даже не фіксують.... + дія записує усі заходи з ІР-адрес, можливо, даже таємно передає і геолокацію.
************************************