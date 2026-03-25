Комитет ВР единогласно поддержал законопроект о регулировании деятельности Telegram в Украине

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной политики единогласно поддержал законопроект № 11115 о регулировании деятельности Telegram в Украине.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Так, законопроектом предусмотрено, что платформы должны официально раскрыть, кто их владельцы и как они финансируются; они должны поддерживать контакт с украинским государством через уполномоченный орган; в случаях терроризма, мошенничества или угроз национальной безопасности такие платформы обязаны оперативно реагировать и сотрудничать.

"Если этого не происходит – предусмотрены санкции: от финансовых до ограничений в использовании этих платформ государственными органами, банками и структурами, работающими с персональными данными граждан.

От себя скажу, что здесь важно будет до второго чтения подумать о практических механизмах реализации этих санкций (потому что с Telegram это сложно технически), но в целом направление мысли правильное", — добавил парламентарий.

Что предшествовало?

Все у кацапів копірують: міліцію в поліцію, закони деякі як під копірку, ще мабуть скоро інтернет заборонять як на расєє
25.03.2026 16:18 Ответить
Так, законопроєктом передбачено, що платформи повинні офіційно розкрити, хто їхні власники та як вони фінансуються; вони повинні мати контакт із українською державою через уповноважений орган; у випадках тероризму, шахрайства чи загроз національній безпеці такі платформи зобов'язані оперативно реагувати і співпрацювати.Джерело: https://censor.net/ua/n3607080

І що тут вас не задовольняє? У чому тут обмеження для звичайного користувача?
25.03.2026 16:21 Ответить
Україну готують до тоталітарного правління. Копіювати є з кого...
25.03.2026 16:30 Ответить
Все у кацапів копірують: міліцію в поліцію, закони деякі як під копірку, ще мабуть скоро інтернет заборонять як на расєє
25.03.2026 16:18 Ответить
Так, законопроєктом передбачено, що платформи повинні офіційно розкрити, хто їхні власники та як вони фінансуються; вони повинні мати контакт із українською державою через уповноважений орган; у випадках тероризму, шахрайства чи загроз національній безпеці такі платформи зобов'язані оперативно реагувати і співпрацювати.Джерело: https://censor.net/ua/n3607080

І що тут вас не задовольняє? У чому тут обмеження для звичайного користувача?
25.03.2026 16:21 Ответить
В москалів подібне формулювання.Все на благо наріду.
25.03.2026 16:23 Ответить
І що в цьому формулюванні не так?
25.03.2026 16:26 Ответить
Все потужно.
25.03.2026 16:27 Ответить
Україну готують до тоталітарного правління. Копіювати є з кого...
25.03.2026 16:30 Ответить
І шо? Правила дорожнього руху теж майже однакові у багатьох країнах.
25.03.2026 16:32 Ответить
тому що це вже не демократія та свобода , європейські цінности за які стояв Майдан та воює ЗСУ а Чебурнет та тотальні диктатура як в кацапстані
25.03.2026 16:25 Ответить
Ви, мабуть, плутаєте демократію з вседозволеністю і безкарністю, які прикриваються анонімністю! Є щось сказати, то говоріть, не ховаючись за вигаданими даними!
25.03.2026 16:31 Ответить
це друзям міндіча розповідай
25.03.2026 16:33 Ответить
То я тобі і розповів!
25.03.2026 16:37 Ответить
ну бл. клоун
25.03.2026 16:38 Ответить
Це зовсім інше.
25.03.2026 16:34 Ответить
Ви мабудь при СРСР були комсомольськім активістом. це в вас в совдепі та зараз в кацапстані щоб щось сказати потрібно питати дозвіл в органах влади . В демократичних країнах кожен має право на свою думку та публічно її озвучувати.
25.03.2026 16:37 Ответить
Так де ви все ж побачили заборону публічно висловлювати думку? І, будь ласка, не робіть припущень про минуле людей, яких не знаєте, бо це дійсно виглядає по-совковому!
25.03.2026 16:40 Ответить
ТІльки ви "забули "написати--в демократичних країнах навчені виконувати Закони (подобаються вони вам чи ні. А іще -невідворонтність ПОКАРАННЯ . А в нас кожний поц кричить,що він має право,а про обовязки він нічого не знає
25.03.2026 16:43 Ответить
В країні війна! Я вважаю, що в цей період і так забагато демократії.
25.03.2026 16:33 Ответить
та та не потрібно ніякої демократіїї , нехай надалі пиз%ять гроши з бюджету а суспільство повинно стулити пельку "бо війна *****"
25.03.2026 16:40 Ответить
вони хай в першу чергу зі своїми депутатами хай розберуться, а то десь бачать а в себе під носом ніхєра не бачать
25.03.2026 16:26 Ответить
Механізмів впливу, окрім заблокувати тєлєгам к хєрам, не має
25.03.2026 16:28 Ответить
так цей закон не про телеграм, а про всі месенжери загалом. До того ж останній теракт був організований через WOT - так що онлайн іграшки також заодно треба заборонити
25.03.2026 16:45 Ответить
Дайте вгадаю, наступні кроки у вигляді "національного месенджера" та "суверенного інтернету" ви також підтримуєте?
25.03.2026 16:44 Ответить
Мимо, спробуйте ще!
25.03.2026 16:46 Ответить
Взагалі-то, в кацапів Телеграм взагалі заблоковано, а тут лише про ідентифікацію каналів. Легальних каналів то ніяк не зачепить, а от всіляких джокерів з петровими-івановими і тому подібну труху то так. І що, нехай далі собі лайно тобі на голову лиють ,а чи може вже досить?
25.03.2026 16:34 Ответить
Якраз їх не зачепить.
25.03.2026 16:35 Ответить
После чего народ начнет устанавливать ВПНы... Как думаете, откуда тогда на подписчиков пойдет основной поток информации?
25.03.2026 16:26 Ответить
З впнами також боротися можна і не всі вміють їх ставити і користуватися.
25.03.2026 16:28 Ответить
Потрібно заборонити телеграм і зробити свій месенджер.По примушувати ставити власний,приблизно як москалі роблять,з тим своїм максом.
25.03.2026 16:25 Ответить
MAXua??
25.03.2026 16:30 Ответить
Назва інша буде.
25.03.2026 16:31 Ответить
Назва вже є. "Дія".
Все невпихуєме туди впихнуть, а потім будуть дивуватися - чому збоїть і не працює 😂
25.03.2026 16:41 Ответить
Може на базі дії зроблять.Але назву потужну візьмуть.
25.03.2026 16:42 Ответить
то накуй ми тоді воюємо з ними, ми ж не такі?... чи може такі самі...?
25.03.2026 16:42 Ответить
чекайте!
порнуху, хоч не заборонять?
бо, іноді лисого поганяти зранку, саме те.....
25.03.2026 16:27 Ответить
25.03.2026 16:44 Ответить
В окопах саме те... В Україні народжуваність в 3 рази менше смертності, а ви голомозого ганяєте)
25.03.2026 16:46 Ответить
телеграм на это не пойдёт. Дуров уже неоднократно говорил это. Так что готовимся к национальному мессенджеру ЄЗЕ. у нас как практика показывает бывшие совки и риги все слтзывают с *********
25.03.2026 16:32 Ответить
Та наче, як запропоноване законопроектом і не виглядає, як якесь обмеження, але коли держава починає щось контролювати, то це ні до чого доброго не доводить, оскільки те, що контролюється державою рано чи пізно починає працювати виключно на правлячу верхівку держави! Якась така в мене думка.
25.03.2026 16:32 Ответить
Це не думка - а факт. Підтверджено самою Дією в оцій статті:

Донька Дубневича та її чоловік перебралися до Аргентини, вже отримали там громадянство, - ЗМІ

************************************
Після того він ще кілька разів скористався застосунком "Дія" з IP-адрес у Нідерландах, Румунії, Польщі та Іспанії", - зазначається в матеріалі. Джерело: https://censor.net/ua/n3606795

Висновок - людей не пускають по вигаданим мотивам, але еліту даже не фіксують.... + дія записує усі заходи з ІР-адрес, можливо, даже таємно передає і геолокацію.
************************************
25.03.2026 16:41 Ответить
25.03.2026 16:38 Ответить
Все точнісінько як у кацапів, по копірці, ну зовсім не палитися
25.03.2026 16:39 Ответить
А нікого не хвилює що йде війна з найкривавішим ворогом і телеграм ворог використовує для вербування бидла для терористичних атак ,спалені автомобілі військових ,знищені трансформатори ,наведення ворожих ракет на місця дислокації ЗСУ ,руйнування інфраструктори залізниць , ітп і все це через непідконтрольний телеграм.
25.03.2026 16:44 Ответить
Це постріл з гармати по комарах
25.03.2026 16:47 Ответить
Ну в общем иноагенты. Ну оно к тому и шло. Дальше замедление интернета, белые списки ну и дальше.
25.03.2026 16:46 Ответить
 
 