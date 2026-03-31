Прямого запрета Telegram в Украине не будет, - Юрчишин
Вводить ограничения для частных пользователей Telegram не планируется. В то же время оттуда могут уйти государственные органы.
Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в эфире "Новости Live", передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Мессенджер могут покинуть государственные органы, если платформа не выполнит требования относительно прозрачности собственности и сотрудничества с правоохранительными органами.
По его словам, механизм полного запрета будет применяться только по решению СНБО.
Мессенджеры могут попасть под санкции СНБО только в том случае, если будет официально доказано их сотрудничество со страной-агрессором.
"У нас могут быть санкции Совета безопасности в отношении социальных сетей или мессенджеров, принадлежащих стране-агрессору. Такая процедура существует", — пояснил парламентарий.
Что предшествовало?
- Ранее в Киберполиции заявили, что Telegram не предоставляет информацию об администраторах каналов.
- Согласно данным опроса, 76% украинцев против блокировки Telegram, но поддерживают более активный контроль со стороны правоохранительных органов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вірити тому що каже влада - себе намахати.
Зараз для всіх лідОрів у світі є ідеальний ображчик властелина - кім чен ир. На нього йде рівняння
Телегу не закривають бо як же тоді мусорам наркоту продавати? На смерті цивільних пох.