Прямого запрета Telegram в Украине не будет, - Юрчишин

Вводить ограничения для частных пользователей Telegram не планируется. В то же время оттуда могут уйти государственные органы.

Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в эфире "Новости Live", передает Цензор.НЕТ.

Мессенджер могут покинуть государственные органы, если платформа не выполнит требования относительно прозрачности собственности и сотрудничества с правоохранительными органами.

По его словам, механизм полного запрета будет применяться только по решению СНБО.

Мессенджеры могут попасть под санкции СНБО только в том случае, если будет официально доказано их сотрудничество со страной-агрессором.

"У нас могут быть санкции Совета безопасности в отношении социальных сетей или мессенджеров, принадлежащих стране-агрессору. Такая процедура существует", — пояснил парламентарий.

Что предшествовало?

Ранее в Киберполиции заявили, что Telegram не предоставляет информацию об администраторах каналов.

Согласно данным опроса, 76% украинцев против блокировки Telegram, но поддерживают более активный контроль со стороны правоохранительных органов.

