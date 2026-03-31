РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11024 посетителя онлайн
Новости Запрет Telegram
422 13

Прямого запрета Telegram в Украине не будет, - Юрчишин

Запретят ли Telegram в Украине? Юрчишин ответил

Вводить ограничения для частных пользователей Telegram не планируется. В то же время оттуда могут уйти государственные органы.

Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в эфире "Новости Live", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Мессенджер могут покинуть государственные органы, если платформа не выполнит требования относительно прозрачности собственности и сотрудничества с правоохранительными органами.

По его словам, механизм полного запрета будет применяться только по решению СНБО.

Мессенджеры могут попасть под санкции СНБО только в том случае, если будет официально доказано их сотрудничество со страной-агрессором.

"У нас могут быть санкции Совета безопасности в отношении социальных сетей или мессенджеров, принадлежащих стране-агрессору. Такая процедура существует", — пояснил парламентарий.

What preceded?

Автор: 

запрет (1658) Юрчишин Ярослав (179) Telegram (160)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Як я і казав. Ми йдемо в тому ж напрямку що і Сосія тільки з запізненням. Готуйтеся скоро і інтернет заблокують, щоб рашистам не було так скучно і завидно.
показать весь комментарий
31.03.2026 12:10 Ответить
+2
Не "можуть піти", а мають піти.
показать весь комментарий
31.03.2026 12:07 Ответить
+2
Зе наволоч спить і баче Україну мінікацапстан
показать весь комментарий
31.03.2026 12:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Одноглазнікі і вкалтактє закрили, і це закриють. Нічого страшного. Є купа західних соц.мереж
показать весь комментарий
31.03.2026 12:23 Ответить
Закрили? В мене знайома спокійно нишпорить і там і там.
Вірити тому що каже влада - себе намахати.
показать весь комментарий
31.03.2026 12:30 Ответить
Але 90 відсотків точно відсіялось, отже і терактів буде менше в 10 разів при закритті
показать весь комментарий
31.03.2026 12:32 Ответить
Без VPN туди на зайдеш з українських айпі. Ну а знайомій не бажаєте передати свій власний привіт, що сидить на таких сайтах після усього що сталося ?
показать весь комментарий
31.03.2026 12:34 Ответить
Інтернет не заблокують-не шукай зраду. А щодо телеграму-не секрет, що саме через нього найбільше відбуваються вербування агентів кацапськими службами. Більш того-відкрий будь-який український канал в телезі та подивись скільки там радісних смайликів та пільців угору під новинами про чергові обстріли України. Скільки там в коментарях пасеться кацапоскотів та ждунів, тролячих та провокуючих українців. Для отримання новин повно як українських змі, так і західних. А для особистого спілкування достатньо сигналу чи вотсапу, які непідконтрольні владі.
показать весь комментарий
31.03.2026 12:30 Ответить
Максікацапстан.
Зараз для всіх лідОрів у світі є ідеальний ображчик властелина - кім чен ир. На нього йде рівняння
показать весь комментарий
31.03.2026 12:14 Ответить
Як завжди буде крива заборона як і все що зробили пройдисвіти голосу, слуг і іншого непотрібу
показать весь комментарий
31.03.2026 12:13 Ответить
Куди ж вони підуть? - є тільки одна дорога .....
показать весь комментарий
31.03.2026 12:14 Ответить
Отже всім цивільним загрожують теракти, замовлені через телегу, вайбер і тік-ток.
Телегу не закривають бо як же тоді мусорам наркоту продавати? На смерті цивільних пох.
показать весь комментарий
31.03.2026 12:22 Ответить
Буде звичне Шоу про заборону. Бо як Зельоні заборонять свої Телеграм помийки, і доступ до них тих, хто в це лайно вірить, і чекає.
показать весь комментарий
31.03.2026 12:32 Ответить
 
 