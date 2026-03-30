TikTok имеет больше возможностей для российской пропаганды, чем Telegram, - Юрчишин

Пропаганда в соцсетях: что заявил Юрчишин?

Пришло время ввести уголовную ответственность социальных платформ за соучастие в совершении преступлений.

Об этом в выпуске на YouTube-канале Цензор.НЕТ заявил народный депутат и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

Что известно?

В качестве примера Юрчишин привел Францию.

"Французы, когда поняли, что европейское регулирование не дает возможности противодействовать преступлениям, совершаемым с помощью Telegram, возложили ответственность на все социальные платформы, такие как Telegram, TikTok. Если они не делятся информацией о преступлениях, совершаемых с помощью этих социальных платформ", - рассказал он.

Нардеп отметил, что в Украине призывы к убийствам, в частности - военных, являются уголовно наказуемым преступлением.

"Если такое происходит в Telegram, мы, как страна, можем полностью требовать от Telegram поделиться информацией, откуда она поступила. Telegram не делится, Дуров прикрывается якобы свободой слова, хотя это к свободе слова не имеет отношения", - объяснил парламентарий.

Юрчишин считает, что пришло время криминализировать ответственность социальных платформ за соучастие в совершении преступлений. 

Telegram - не единственная проблема

По словам нардепа, технологический уровень TikTok позволяет ему быть более эффективным для распространения дезинформации и российской пропаганды, чем Telegram.

"Решение должно быть общим для всех соцсетей", – подчеркнул он.

От Тік-ток 100% заборонити варто! Це соцмережа для дебілів!
30.03.2026 09:29 Ответить
А спичи Юрчишина, для интеллектуалов?
30.03.2026 09:36 Ответить
Ну, ідіотський серіал "Слуга народу" не було можливості заборонити,як не крути.🤷
30.03.2026 09:45 Ответить
30.03.2026 09:29 Ответить
А спичи Юрчишина, для интеллектуалов?
30.03.2026 09:36 Ответить
А что не так со спичем Юрчишина?
30.03.2026 09:43 Ответить
Как вам сказать, когда одного хают приводя в пример другого ( хотя оба негодяи) "Закрадываются смутные сомнения". с
30.03.2026 09:46 Ответить
Всё что я увидел в тексте,это то что Дуров "включает дурака" про свободу слова,а Франция сделала для своей безопасности то, что посчитала нужным. В чём проблема, я не понимаю? Кто второй негодяй?
30.03.2026 09:56 Ответить
а що в ньому так??
30.03.2026 09:51 Ответить
Все так? Якісь питання? ********** ТікТок?
30.03.2026 09:57 Ответить
просте питання для такої дуже ,,простої,, людини-а яка твоя справа до того що я ******** чи ні?ти хто таке щоб вказувати що і кому робити??сам ти можеш робити все,навіть срати незнімаючи штанів!!!
30.03.2026 10:10 Ответить
заборонили вконтакте і мудрий нарід вибрав потужного і боневтіклого. дурак завжди знайде джерело натхнення💩
30.03.2026 09:42 Ответить
30.03.2026 09:45 Ответить
Єдиний канал також задурює мізки громадянам України ...давай заборонимо його !
30.03.2026 10:02 Ответить
Народ вважав що головний герой серіалу в реалі буде діяти як в кіні. А воно он як вийшло. Рештки народу чекають на новий серіал
30.03.2026 10:03 Ответить
 
 