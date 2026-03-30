TikTok имеет больше возможностей для российской пропаганды, чем Telegram, - Юрчишин

Пришло время ввести уголовную ответственность социальных платформ за соучастие в совершении преступлений.

Об этом в выпуске на YouTube-канале Цензор.НЕТ заявил народный депутат и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

В качестве примера Юрчишин привел Францию.

"Французы, когда поняли, что европейское регулирование не дает возможности противодействовать преступлениям, совершаемым с помощью Telegram, возложили ответственность на все социальные платформы, такие как Telegram, TikTok. Если они не делятся информацией о преступлениях, совершаемых с помощью этих социальных платформ", - рассказал он.

Нардеп отметил, что в Украине призывы к убийствам, в частности - военных, являются уголовно наказуемым преступлением.

"Если такое происходит в Telegram, мы, как страна, можем полностью требовать от Telegram поделиться информацией, откуда она поступила. Telegram не делится, Дуров прикрывается якобы свободой слова, хотя это к свободе слова не имеет отношения", - объяснил парламентарий.

Юрчишин считает, что пришло время криминализировать ответственность социальных платформ за соучастие в совершении преступлений.

Telegram - не единственная проблема

По словам нардепа, технологический уровень TikTok позволяет ему быть более эффективным для распространения дезинформации и российской пропаганды, чем Telegram.

"Решение должно быть общим для всех соцсетей", – подчеркнул он.

