TikTok має більше можливостей для російської пропаганди, ніж Telegram, - Юрчишин
Настав час криміналізувати відповідальність соціальних платформ за співучасть у здійсненні злочинів.
Про це у випуску на YouTube-каналі Цензор.НЕТ заявив народний депутат і голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.
Що відомо?
Як приклад, Юрчишин навів Францію.
"Французи, коли зрозуміли, що європейське регулювання не дає можливості протидіяти злочинам, які здійснюються за допомогою Telegram, поклали відповідальність на всі соціальні платформи, як Telegram, TikTok. Якщо вони не діляться інформацією про злочини, що зідйснювалися за допомогою цих соціальних платформ", - розповів він.
Нардеп зазначив, що в Україні заклики до вбивств, зокрема військових, це кримінальна караний злочин.
"Якщо таке відбувається в Телеграми, ми як країна можемо цілковито вимагати від Телеграму поділитися, звідки ця інформація йшла. Телеграм не ділиться, Дуров прикривається нібито свободою слова, хоча це до свободи слова не має відношення", - пояснив парламентар.
Юрчишин вважає, що настав час криміналізувати відповідальність соціальних платформ за співучасть у здійсненні злочинів.
Telegram не єдина проблема
За словами нардепа, технологічний рівень TikTok дає можливість бути більш ефективним для просування дезінформації та російської пропаганди, ніж Telegram.
"Рішення має бути спільним для всіх соцмереж", - наголосив він.
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