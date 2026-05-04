Эстония поддержала удары Украины по РФ, но призвала избегать инцидентов в своем воздушном пространстве
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал одобрил удары Украины по российской инфраструктуре, при этом призвал не допускать попадания дронов в воздушное пространство страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.
Михал возложил ответственность за ситуацию на Кремль, отметив, что Россия атакует украинские гражданские объекты, которые не являются военными целями.
"Для нас совершенно понятно, что Украина защищает себя и уничтожает российскую машину для зарабатывания денег, включая различные портовые объекты, в целях самообороны", — заявил он.
Призыв избегать последствий войны в воздушном пространстве
В то же время премьер Эстонии подчеркнул, что "обломки войны" не должны попадать в воздушное пространство страны, признав сложность контроля за ситуацией.
Он также отметил, что государства, граничащие с Россией и Украиной, сталкиваются с технологическими вызовами в обнаружении и перехвате беспилотников, пересекающих границы.
По словам Михала, Эстония уже инвестирует в укрепление оборонных возможностей: закупает новые радиолокационные системы и имеет на вооружении системы противовоздушной обороны.
Что предшествовало?
Утром 3 мая жителей нескольких регионов Латвии и Эстонии предупреждали о возможной угрозе беспилотников из-за российской агрессии против Украины.
В тот же день неизвестный беспилотник нарушил воздушное пространство Финляндии вблизи границы с Россией. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о недопустимости нарушения воздушного пространства страны беспилотниками.
А естонію та інших балтійців зневажаю за їх позицію - "нехай українці вмирають, ніякого миру інакше рашка прийде по нас".
Но справедливости ради скажу
Финансовая помощь Эстонии нам
Самая большая в процентном отношении к ВВП страны / 3,54%/
Украинцы в Эстонии получают временное жилье
Помощь социальную
А можете привести пример такой же помощи от Украины
Какой- либо воюющей стране
Ну очень интересно !!!!
Мы даже беженцев из воюющих стран никогда не принимали в таком количестве
Мы своих людей из разрушенных Бахмута и десятков городов
Не обеспечили всем необходимым
Зато критиковать других мы умеем великолепно
А еще умеем плевать в колодец ,из которого пьем
В этом нам вообще равных нет
В Эстонии - я уверена - полицейские не кинут раненых на улице
А воевать за нас никто из эстонцев не должен
Они не заключали с нами подобного соглашения
Все ,что они делают - это их добрая воля
Научитесь это ценить
Научитесь говорить : СПАСИБО
Вести себя как наш неблагодарный гопник Зеленский -- это дело последнее
А Україна без українців мені не треба, бо це вже не Україна.