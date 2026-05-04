РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12059 посетителей онлайн
Новости Падение дрона в Эстонии
566 12

Эстония поддержала удары Украины по РФ, но призвала избегать инцидентов в своем воздушном пространстве

Эстония поддержала удары Украины по российским объектам

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал одобрил удары Украины по российской инфраструктуре, при этом призвал не допускать попадания дронов в воздушное пространство страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Михал возложил ответственность за ситуацию на Кремль, отметив, что Россия атакует украинские гражданские объекты, которые не являются военными целями.

"Для нас совершенно понятно, что Украина защищает себя и уничтожает российскую машину для зарабатывания денег, включая различные портовые объекты, в целях самообороны", — заявил он.

Призыв избегать последствий войны в воздушном пространстве

В то же время премьер Эстонии подчеркнул, что "обломки войны" не должны попадать в воздушное пространство страны, признав сложность контроля за ситуацией.

Он также отметил, что государства, граничащие с Россией и Украиной, сталкиваются с технологическими вызовами в обнаружении и перехвате беспилотников, пересекающих границы.

По словам Михала, Эстония уже инвестирует в укрепление оборонных возможностей: закупает новые радиолокационные системы и имеет на вооружении системы противовоздушной обороны.

Что предшествовало?

Утром 3 мая жителей нескольких регионов Латвии и Эстонии предупреждали о возможной угрозе беспилотников из-за российской агрессии против Украины.

В тот же день неизвестный беспилотник нарушил воздушное пространство Финляндии вблизи границы с Россией. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о недопустимости нарушения воздушного пространства страны беспилотниками.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа готовится к возможному нападению РФ в течение 2 лет, - Politico

Автор: 

беспилотник (5134) россия (97374) Украина (44338) Эстония (1625)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Имеете право
Но справедливости ради скажу
Финансовая помощь Эстонии нам
Самая большая в процентном отношении к ВВП страны / 3,54%/
Украинцы в Эстонии получают временное жилье
Помощь социальную
А можете привести пример такой же помощи от Украины
Какой- либо воюющей стране
Ну очень интересно !!!!
Мы даже беженцев из воюющих стран никогда не принимали в таком количестве
Мы своих людей из разрушенных Бахмута и десятков городов
Не обеспечили всем необходимым
Зато критиковать других мы умеем великолепно
А еще умеем плевать в колодец ,из которого пьем
В этом нам вообще равных нет
В Эстонии - я уверена - полицейские не кинут раненых на улице
А воевать за нас никто из эстонцев не должен
Они не заключали с нами подобного соглашения
Все ,что они делают - это их добрая воля
Научитесь это ценить
Научитесь говорить : СПАСИБО
Вести себя как наш неблагодарный гопник Зеленский -- это дело последнее

показать весь комментарий
04.05.2026 14:02 Ответить
+1
Ну ніяк не вийде просто дивитися...
показать весь комментарий
04.05.2026 13:40 Ответить
+1
А я Україну.
А естонію та інших балтійців зневажаю за їх позицію - "нехай українці вмирають, ніякого миру інакше рашка прийде по нас".
показать весь комментарий
04.05.2026 13:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Люблю Эстонию!!!!!
показать весь комментарий
04.05.2026 13:28 Ответить
А я Україну.
А естонію та інших балтійців зневажаю за їх позицію - "нехай українці вмирають, ніякого миру інакше рашка прийде по нас".
показать весь комментарий
04.05.2026 13:46 Ответить
Имеете право
Но справедливости ради скажу
Финансовая помощь Эстонии нам
Самая большая в процентном отношении к ВВП страны / 3,54%/
Украинцы в Эстонии получают временное жилье
Помощь социальную
А можете привести пример такой же помощи от Украины
Какой- либо воюющей стране
Ну очень интересно !!!!
Мы даже беженцев из воюющих стран никогда не принимали в таком количестве
Мы своих людей из разрушенных Бахмута и десятков городов
Не обеспечили всем необходимым
Зато критиковать других мы умеем великолепно
А еще умеем плевать в колодец ,из которого пьем
В этом нам вообще равных нет
В Эстонии - я уверена - полицейские не кинут раненых на улице
А воевать за нас никто из эстонцев не должен
Они не заключали с нами подобного соглашения
Все ,что они делают - это их добрая воля
Научитесь это ценить
Научитесь говорить : СПАСИБО
Вести себя как наш неблагодарный гопник Зеленский -- это дело последнее

показать весь комментарий
04.05.2026 14:02 Ответить
Плювати на фінансову та іншу допомогу, за гроші людей не воскресиш...
А Україна без українців мені не треба, бо це вже не Україна.
показать весь комментарий
04.05.2026 14:31 Ответить
Ну вот те украинцы которые получают там соц. помощь пусть и говорят спасибо.
показать весь комментарий
04.05.2026 15:24 Ответить
Спасибо за добрые и справедливые слова. Согласен с Вами
показать весь комментарий
04.05.2026 16:51 Ответить
а, на дєнь шашлика і ділдов на палкє, можна?
показать весь комментарий
04.05.2026 13:32 Ответить
такі вимоги для того щоб пдр курвославні в Кремлі менше пзд-и про те що Балтія дає добро на проліт територіями своїми
показать весь комментарий
04.05.2026 13:32 Ответить
Ну ніяк не вийде просто дивитися...
показать весь комментарий
04.05.2026 13:40 Ответить
Якщо Україна почне помилятися координатами то у росії виникне велика спокуса провести операцію під чужим прапором у небі Естонії, та и взагали зі всіх стратегічних цілі на усих болотах до уралу вибирати на кордоні з Естонією трохи дивно.
показать весь комментарий
04.05.2026 15:18 Ответить
 
 