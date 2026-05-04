Эстония поддержала удары Украины по РФ, но призвала избегать инцидентов в своем воздушном пространстве

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал одобрил удары Украины по российской инфраструктуре, при этом призвал не допускать попадания дронов в воздушное пространство страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Михал возложил ответственность за ситуацию на Кремль, отметив, что Россия атакует украинские гражданские объекты, которые не являются военными целями.

"Для нас совершенно понятно, что Украина защищает себя и уничтожает российскую машину для зарабатывания денег, включая различные портовые объекты, в целях самообороны", — заявил он.

Призыв избегать последствий войны в воздушном пространстве

В то же время премьер Эстонии подчеркнул, что "обломки войны" не должны попадать в воздушное пространство страны, признав сложность контроля за ситуацией.

Он также отметил, что государства, граничащие с Россией и Украиной, сталкиваются с технологическими вызовами в обнаружении и перехвате беспилотников, пересекающих границы.

По словам Михала, Эстония уже инвестирует в укрепление оборонных возможностей: закупает новые радиолокационные системы и имеет на вооружении системы противовоздушной обороны.

Что предшествовало?

Утром 3 мая жителей нескольких регионов Латвии и Эстонии предупреждали о возможной угрозе беспилотников из-за российской агрессии против Украины.

В тот же день неизвестный беспилотник нарушил воздушное пространство Финляндии вблизи границы с Россией. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о недопустимости нарушения воздушного пространства страны беспилотниками.

