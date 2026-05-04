У Естонії назвали можливий рік нової агресії Росії

Командувач Сил оборони Естонії Андрус Мерило заявив про ризик нової агресії з боку Росії після завершення війни проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його колонці на суспільному мовнику ERR.

За оцінкою естонського військового керівника, найближчим періодом потенційної загрози може стати 2027 рік.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ризик нової війни: Росія може відновити сили до 2027 року

Мерило наголосив, що завершення війни в Україні не означатиме втрату Росією здатності до нових агресивних дій. Навпаки, за його словами, країна вже працює на посилення свого військового потенціалу.

"Це означає, що Росія відновлюватиме свою боєготовність після того, як вийде з війни проти України. На мою думку, 2027 рік – це той рік, коли Росія може відновити свою боєздатність, і якщо відчує нагоду застосувати силу ще десь – вона це зробить", – зазначив він.

Командувач підкреслив, що російська економіка фактично переведена на військові рейки, а політична система країни стимулює продовження конфліктів.

Також читайте: Естонія підтримала удари України по РФ, але закликала уникати інцидентів у своєму небі

Як реагує Естонія: підготовка до можливих сценаріїв

У своїй колонці Мерило також окреслив підходи до посилення обороноздатності Естонії. Значну увагу приділено урокам, отриманим з досвіду України у протистоянні російській агресії.

Зокрема, в Естонії вже ухвалено рішення щодо спрощення процедур прийняття на озброєння безпілотників, а також створення багаторівневої системи протидії дронам.

У квітні 2026 року естонська розвідка повідомляла, що наразі не фіксує безпосередньої загрози відкриття нового фронту Росією у країнах Балтії.

Читайте: РФ захопила менше територій у квітні, попри велику кількість штурмів, - DeepState. ФОТО