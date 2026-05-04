УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11088 відвідувачів онлайн
Новини РФ готується до війни проти Європи
2 148 6

У Естонії назвали можливий рік нової агресії Росії

РФ готується до нападу на Європу

Командувач Сил оборони Естонії Андрус Мерило заявив про ризик нової агресії з боку Росії після завершення війни проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його колонці на суспільному мовнику ERR.

За оцінкою естонського військового керівника, найближчим періодом потенційної загрози може стати 2027 рік.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ризик нової війни: Росія може відновити сили до 2027 року

Мерило наголосив, що завершення війни в Україні не означатиме втрату Росією здатності до нових агресивних дій. Навпаки, за його словами, країна вже працює на посилення свого військового потенціалу.

"Це означає, що Росія відновлюватиме свою боєготовність після того, як вийде з війни проти України. На мою думку, 2027 рік – це той рік, коли Росія може відновити свою боєздатність, і якщо відчує нагоду застосувати силу ще десь – вона це зробить", – зазначив він.

Командувач підкреслив, що російська економіка фактично переведена на військові рейки, а політична система країни стимулює продовження конфліктів.

Також читайте: Естонія підтримала удари України по РФ, але закликала уникати інцидентів у своєму небі

Як реагує Естонія: підготовка до можливих сценаріїв

У своїй колонці Мерило також окреслив підходи до посилення обороноздатності Естонії. Значну увагу приділено урокам, отриманим з досвіду України у протистоянні російській агресії.

Зокрема, в Естонії вже ухвалено рішення щодо спрощення процедур прийняття на озброєння безпілотників, а також створення багаторівневої системи протидії дронам.

Читайте: РФ захопила менше територій у квітні, попри велику кількість штурмів, - DeepState. ФОТО

Автор: 

Балтія (384) Естонія (1813) війна в Україні (8221)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вчора ж Естонія казала - не лякайте нас кацапами
показати весь коментар
04.05.2026 20:16 Відповісти
Самім лякатись можно ))
показати весь коментар
04.05.2026 20:19 Відповісти
мабуть трамп всіх заражає, своїм слабоумієм.

показати весь коментар
04.05.2026 20:21 Відповісти
Ну коли вони всі там додумаються, що простіше пуйло замочити, ніж жити в постійному страсті, що він ось-ось нападе? Чи наважиться хоч якась європейська спецслужба його укокошити?
показати весь коментар
04.05.2026 20:19 Відповісти
Все можливо, путін хоче все що було в рамках срср, тому будь яка країна колишнього срср може стати наступною жертвою, але з Україною він програє в геополітичному плані, тому не факт, що він кудись ще полізе, бо основні цілі як мінімум мають бути змінені. Але маленьку виграшну війну у три дні може влаштувати... ну і війна з Україною не може просто так скінчитися, це війна на виснаження, хтось має впасти.
показати весь коментар
04.05.2026 20:22 Відповісти
Так казали ж вас «зря не лякати»?)))
показати весь коментар
05.05.2026 09:38 Відповісти
 
 