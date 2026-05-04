РФ захопила менше територій у квітні, попри велику кількість штурмів, - DeepState. ФОТО
У квітні 2026 року російські війська захопили менше територій, ніж у березні, навіть попри збільшення кількості штурмових дій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
Що показує статистика
За даними аналітиків, окупанти захопили на 11,9% менше території, ніж у попередньому місяці, хоча кількість атак зросла на 2,2%.
Для просування на 1 квадратний кілометр російським військам у середньому потрібно 36 штурмів.
Це свідчить про суттєве зниження ефективності наступальних дій.
Де найбільше просувань
Найбільша активність зафіксована на Донеччині – 36% від загального просування, що становить приблизно 53 квадратних кілометри.
Водночас це майже вдвічі менше, ніж у березні, і у 6,5 раза менше, ніж у грудні.
На другому місці – Сумська область із показником близько 30% (44 квадратних кілометри).
Далі йдуть Харківщина – 22% та Запорізький напрямок – 12%.
Ситуація на Дніпропетровщині
У цьому регіоні площа окупованих територій навпаки зменшилася – зі 105 до 98 квадратних кілометрів.
Загалом за останні три місяці Сили оборони України відбили 89 квадратних кілометрів.
Для порівняння, у січні російські війська контролювали там 187 квадратних кілометрів.
Що це означає
Попри інтенсивність атак, російські війська стикаються зі зростаючими труднощами на фронті.
Зниження темпів просування свідчить про високу ефективність оборони українських сил і складність для противника досягати значних результатів.
підари захопили, але менше?
а, ще подобається, коли землі україни та життя українців міряють процентами.
Це замість кави у Криму?