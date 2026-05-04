РФ захопила менше територій у квітні, попри велику кількість штурмів, - DeepState. ФОТО

У квітні 2026 року російські війська захопили менше територій, ніж у березні, навіть попри збільшення кількості штурмових дій.

Що показує статистика

За даними аналітиків, окупанти захопили на 11,9% менше території, ніж у попередньому місяці, хоча кількість атак зросла на 2,2%.

Для просування на 1 квадратний кілометр російським військам у середньому потрібно 36 штурмів.

Це свідчить про суттєве зниження ефективності наступальних дій.

Де найбільше просувань

Найбільша активність зафіксована на Донеччині – 36% від загального просування, що становить приблизно 53 квадратних кілометри.

Водночас це майже вдвічі менше, ніж у березні, і у 6,5 раза менше, ніж у грудні.

На другому місці – Сумська область із показником близько 30% (44 квадратних кілометри).

Далі йдуть Харківщина – 22% та Запорізький напрямок – 12%.

Ситуація на Дніпропетровщині

У цьому регіоні площа окупованих територій навпаки зменшилася – зі 105 до 98 квадратних кілометрів.

Загалом за останні три місяці Сили оборони України відбили 89 квадратних кілометрів.

Для порівняння, у січні російські війська контролювали там 187 квадратних кілометрів.

Що це означає

Попри інтенсивність атак, російські війська стикаються зі зростаючими труднощами на фронті.

Зниження темпів просування свідчить про високу ефективність оборони українських сил і складність для противника досягати значних результатів.

тобто?
підари захопили, але менше?
а, ще подобається, коли землі україни та життя українців міряють процентами.

04.05.2026 14:39 Відповісти
Чтоби нє мєрять украінскіє зємлі і жізні украінцєв процєнтамі, нужно просто виполнять всє трєбованія россіі. Зрі в корєнь, равняйся на бацьку.
04.05.2026 15:31 Відповісти
Ключове слово все ще «захопила».
04.05.2026 14:58 Відповісти
Динаміка така ,що орки захоплюють. Менше,більше ,але захоплюють. Зеленський кричить що згоден на лінії фронту. В минулому році це була одна лінія,зараз інша. Коли 18 відсотків донецької області перекриється??????
04.05.2026 15:06 Відповісти
Це замість кави у Криму?
04.05.2026 15:34 Відповісти
Так втрати перевищують набір але ще щось відбивають! Як так? Хто киздить?
04.05.2026 16:03 Відповісти
Блд, я коли таке читаю, мене аж трясьот! Може нам знов курщину захопити треба?
04.05.2026 16:18 Відповісти
 
 