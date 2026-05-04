РФ захватила меньше территорий в апреле, несмотря на большое количество штурмов, - DeepState. ФОТО

В апреле 2026 года российские войска захватили меньше территорий, чем в марте, даже несмотря на увеличение числа штурмовых операций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

Что показывает статистика

По данным аналитиков, оккупанты захватили на 11,9% меньше территории, чем в предыдущем месяце, хотя количество атак выросло на 2,2%.

Для продвижения на 1 квадратный километр российским войскам в среднем требуется 36 штурмов.

Это свидетельствует о существенном снижении эффективности наступательных действий.

Где больше всего продвижений

Самая большая активность зафиксирована в Донецкой области – 36% от общего продвижения, что составляет примерно 53 квадратных километра.

В то же время это почти вдвое меньше, чем в марте, и в 6,5 раза меньше, чем в декабре.

На втором месте – Сумская область с показателем около 30% (44 квадратных километра).

Далее следуют Харьковская область – 22% и Запорожское направление – 12%.

Ситуация в Днепропетровской области

В этом регионе площадь оккупированных территорий, напротив, уменьшилась – со 105 до 98 квадратных километров.

Всего за последние три месяца Силы обороны Украины отбили 89 квадратных километров.

Для сравнения, в январе российские войска контролировали там 187 квадратных километров.

Что это означает

Несмотря на интенсивность атак, российские войска сталкиваются с растущими трудностями на фронте.

Снижение темпов продвижения свидетельствует о высокой эффективности обороны украинских сил и сложности для противника достигать значительных результатов.

