РФ захватила меньше территорий в апреле, несмотря на большое количество штурмов, - DeepState. ФОТО
В апреле 2026 года российские войска захватили меньше территорий, чем в марте, даже несмотря на увеличение числа штурмовых операций.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
Что показывает статистика
По данным аналитиков, оккупанты захватили на 11,9% меньше территории, чем в предыдущем месяце, хотя количество атак выросло на 2,2%.
Для продвижения на 1 квадратный километр российским войскам в среднем требуется 36 штурмов.
Это свидетельствует о существенном снижении эффективности наступательных действий.
Где больше всего продвижений
Самая большая активность зафиксирована в Донецкой области – 36% от общего продвижения, что составляет примерно 53 квадратных километра.
В то же время это почти вдвое меньше, чем в марте, и в 6,5 раза меньше, чем в декабре.
На втором месте – Сумская область с показателем около 30% (44 квадратных километра).
Далее следуют Харьковская область – 22% и Запорожское направление – 12%.
Ситуация в Днепропетровской области
В этом регионе площадь оккупированных территорий, напротив, уменьшилась – со 105 до 98 квадратных километров.
Всего за последние три месяца Силы обороны Украины отбили 89 квадратных километров.
Для сравнения, в январе российские войска контролировали там 187 квадратных километров.
Что это означает
Несмотря на интенсивность атак, российские войска сталкиваются с растущими трудностями на фронте.
Снижение темпов продвижения свидетельствует о высокой эффективности обороны украинских сил и сложности для противника достигать значительных результатов.
підари захопили, але менше?
а, ще подобається, коли землі україни та життя українців міряють процентами.
Це замість кави у Криму?