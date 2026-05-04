Новости
Украина все больше переносит войну на территорию РФ, - Сибига

Сибига поговорил с Каллас о войне и вступлении Украины в ЕС

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с верховным представителем Европейского Союза Каей Каллас, в ходе которой они обсудили, в частности, ситуацию на поле боя и путь Украины в ЕС.

Об этом Сибига написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Война и мирные усилия

"В Ереване я встретился с Каей Каллас. Я проинформировал верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности о ситуации на поле боя. Украина держит оборону и все больше переносит войну на территорию государства-агрессора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили текущие мирные усилия. Сибига рассказал о последствиях постоянных российских атак дронами и ракетами, направленных против гражданских лиц.

Членство Украины в ЕС

Также Сибига и Каллас сосредоточились на пути вступления Украины в ЕС.

"Обсудили следующие шаги, важность сохранения темпов и продвижения конкретных решений на нашем пути к присоединению к ЕС. Договорились оставаться в тесной координации", - отметил Сибига.

Другие вопросы

Кроме того, стороны обменялись мнениями относительно региональной ситуации на Южном Кавказе и подчеркнули важность проведения саммита Европейского политического сообщества в Ереване как четкого сигнала об укреплении связей Армении с европейским сообществом.

. Україна тримає оборону і дедалі більше переносить війну на територію держави-агресора", - йдеться в повідомленні. (((шта.знову розпочалася "курська операція"операція ")))???
04.05.2026 13:56 Ответить
Інфошум з потужних перемог - локшина на вуха українцям і європейцям.
04.05.2026 13:59 Ответить
Ну якщо Сибіга вважає окуповані рашкою території України рашисткими, то якийсь сенс у цьому є..
04.05.2026 14:06 Ответить
тобто, покровськ, часів яр, куп'янськ, мала токмачка, сибіга вважає територію рф?

подивимось, чи буде волати сигнал тривоги на маасквє 9 мая!!!!!
04.05.2026 14:07 Ответить
Особливо видно заслуги в цьому Сибіги. Як же добре язиком чесати під чужу роботу.
04.05.2026 14:30 Ответить
По линии фронта это особенно заметно.
04.05.2026 15:35 Ответить
 
 