Украина все больше переносит войну на территорию РФ, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с верховным представителем Европейского Союза Каей Каллас, в ходе которой они обсудили, в частности, ситуацию на поле боя и путь Украины в ЕС.

Об этом Сибига написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Война и мирные усилия

"В Ереване я встретился с Каей Каллас. Я проинформировал верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности о ситуации на поле боя. Украина держит оборону и все больше переносит войну на территорию государства-агрессора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили текущие мирные усилия. Сибига рассказал о последствиях постоянных российских атак дронами и ракетами, направленных против гражданских лиц.

Членство Украины в ЕС

Также Сибига и Каллас сосредоточились на пути вступления Украины в ЕС.

"Обсудили следующие шаги, важность сохранения темпов и продвижения конкретных решений на нашем пути к присоединению к ЕС. Договорились оставаться в тесной координации", - отметил Сибига.

Другие вопросы

Кроме того, стороны обменялись мнениями относительно региональной ситуации на Южном Кавказе и подчеркнули важность проведения саммита Европейского политического сообщества в Ереване как четкого сигнала об укреплении связей Армении с европейским сообществом.

