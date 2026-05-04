Украина все больше переносит войну на территорию РФ, - Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с верховным представителем Европейского Союза Каей Каллас, в ходе которой они обсудили, в частности, ситуацию на поле боя и путь Украины в ЕС.
Об этом Сибига написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Война и мирные усилия
"В Ереване я встретился с Каей Каллас. Я проинформировал верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности о ситуации на поле боя. Украина держит оборону и все больше переносит войну на территорию государства-агрессора", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны обсудили текущие мирные усилия. Сибига рассказал о последствиях постоянных российских атак дронами и ракетами, направленных против гражданских лиц.
Членство Украины в ЕС
Также Сибига и Каллас сосредоточились на пути вступления Украины в ЕС.
"Обсудили следующие шаги, важность сохранения темпов и продвижения конкретных решений на нашем пути к присоединению к ЕС. Договорились оставаться в тесной координации", - отметил Сибига.
Другие вопросы
Кроме того, стороны обменялись мнениями относительно региональной ситуации на Южном Кавказе и подчеркнули важность проведения саммита Европейского политического сообщества в Ереване как четкого сигнала об укреплении связей Армении с европейским сообществом.
подивимось, чи буде волати сигнал тривоги на маасквє 9 мая!!!!!