Европа не должна унижаться и умолять Россию о переговорах, — Каллас

Глава европейской дипломатии Кая Каллас

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Кая Каллас заявила, что Россия не хочет участвовать в переговорах, поэтому Европа не должна соглашаться на невыгодные ультиматумы Москвы.

Об этом она сказала во время общения с журналистами 30 апреля, сообщает Цензор.НЕТ.

Возобновление диалога с РФ

Каллас, возглавлявшая правительство Эстонии с 2021 по 2024 год, ответила на вопрос о заявлении эстонского президента Алара Кариса.

По словам дипломата, возможность оценить, "кто что сделал и когда", появится после завершения войны в Украине. Она напомнила, что в 2021 году Россия выдвинула требования к Европе, чтобы НАТО вернулось к границам 1997 года.

"Поэтому говорить такое (об упущенной возможности переговоров. – Ред.) – это явно попадать в эти российские ловушки. И это на самом деле означает говорить, что россияне всегда требуют максимума, просят что-то, что никогда не было их, а затем выдвигают угрозы и ультиматумы. И в конце концов, на Западе всегда найдутся люди, которые им что-то предложат. Поэтому давайте не попадаться в эту ловушку", – сказала она.

Россию нужно принудить к переговорам

Топ-дипломат ЕС прокомментировала риск того, что без диалога Европы с Россией такой разговор с Москвой будут вести другие страны на потенциально невыгодных для Брюсселя или стран Балтии условиях.

"Пока что мы видим, что Россия не хочет участвовать ни в каком диалоге. Мы не должны унижать себя, выступая в роли "просителей": "Пожалуйста, мы умоляем вас поговорить с нами". Но мы должны поставить их в такое положение, чтобы они фактически перешли от притворства, что ведут переговоры, к реальным переговорам", – заявила Каллас.

Что предшествовало

Топ комментарии
не принижайся, айда завтра 5 евро бригад заходят под Покровск? Или только попи.деть вы мастаки?
показать весь комментарий
30.04.2026 19:23 Ответить
Йшов п'ятий рік війни.😳
30.04.2026 19:29 Ответить
Я би подивився на цих "потужних" європейський політиків, якби війна була на їх территорії... В перший же тиждень, стояла б черга на переговори з рф.
30.04.2026 19:30 Ответить
не принижайся, айда завтра 5 евро бригад заходят под Покровск? Или только попи.деть вы мастаки?
30.04.2026 19:23 Ответить
Йшов п'ятий рік війни.😳
30.04.2026 19:29 Ответить
Я би подивився на цих "потужних" європейський політиків, якби війна була на їх территорії... В перший же тиждень, стояла б черга на переговори з рф.
30.04.2026 19:30 Ответить
Скоріше в перший же місяць війна би скінчилась. А ще через місяць скінчилась би і сама рф.
30.04.2026 19:42 Ответить
30.04.2026 20:00 Ответить
Так вже бачили рідну країну пані Каллас - Естонію яку в 1940 році без єдиного пострілу окупували совіти.
30.04.2026 21:22 Ответить
Це ж не європка воює, а Україна, тому можна гратися в ці ігри, хто там тих варварів рахує..
30.04.2026 19:33 Ответить
Точно, ещё не время унижаться. Может быть года через 2-3, ну как пойдет) но пока рано. Нужно держаться мужественно и не прогибаться.)) они наверное даже не понимают как дико это смотрится и звучит если со стороны смотреть. Конечно не понимают. За 5 лет привыкли к новой нормальности.
30.04.2026 19:46 Ответить
Согласен, шо стремно. Известный афоризм, шо "история ничему не учит", все еще актуален.
30.04.2026 20:02 Ответить
Які ми сміливі ,може пані Каллас краще згадати історію її власної країни в 1940 році ,коли Естонію совіти окупували без єдиного пострілу.
30.04.2026 21:20 Ответить
 
 