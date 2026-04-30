Европа не должна унижаться и умолять Россию о переговорах, — Каллас

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Кая Каллас заявила, что Россия не хочет участвовать в переговорах, поэтому Европа не должна соглашаться на невыгодные ультиматумы Москвы.

Об этом она сказала во время общения с журналистами 30 апреля, сообщает Цензор.НЕТ.

Возобновление диалога с РФ

Каллас, возглавлявшая правительство Эстонии с 2021 по 2024 год, ответила на вопрос о заявлении эстонского президента Алара Кариса.

По словам дипломата, возможность оценить, "кто что сделал и когда", появится после завершения войны в Украине. Она напомнила, что в 2021 году Россия выдвинула требования к Европе, чтобы НАТО вернулось к границам 1997 года.

"Поэтому говорить такое (об упущенной возможности переговоров. – Ред.) – это явно попадать в эти российские ловушки. И это на самом деле означает говорить, что россияне всегда требуют максимума, просят что-то, что никогда не было их, а затем выдвигают угрозы и ультиматумы. И в конце концов, на Западе всегда найдутся люди, которые им что-то предложат. Поэтому давайте не попадаться в эту ловушку", – сказала она.

Россию нужно принудить к переговорам

Топ-дипломат ЕС прокомментировала риск того, что без диалога Европы с Россией такой разговор с Москвой будут вести другие страны на потенциально невыгодных для Брюсселя или стран Балтии условиях.

"Пока что мы видим, что Россия не хочет участвовать ни в каком диалоге. Мы не должны унижать себя, выступая в роли "просителей": "Пожалуйста, мы умоляем вас поговорить с нами". Но мы должны поставить их в такое положение, чтобы они фактически перешли от притворства, что ведут переговоры, к реальным переговорам", – заявила Каллас.

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что Европа совершила ошибку весной 2022 года и упустила лучшую возможность для мирных переговоров между Украиной и Россией.

До этого Алар Карис заявлял, что Европа должна уже сейчас готовиться к возобновлению диалога с Россией после завершения ее войны против Украины. Он предположил, что российско-украинская война может закончиться "завтра или через несколько лет, но в любом случае мы должны быть к этому готовы".

