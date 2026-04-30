Європа не повинна принижуватися та благати Росію про переговори, - Каллас
Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ Кая Каллас заявила, що Росія не хоче брати участь у переговорах, тому Європа не повинна погоджуватися на невигідні ультиматуми Москви.
Про це вона сказала під час спілкування з журналістами 30 квітня, інформує Цензор.НЕТ.
Відновлення діалогу з РФ
Каллас, яка очолювала уряд Естонії з 2021 по 2024 рік, відповіла на питання про заяву естонського президента Алара Каріса.
За словами дипломатки, можливість оцінити, "хто що зробив і коли", буде після завершення війни в Україні. Вона нагадала, що у 2021 році Росія висунула вимоги до Європи, щоб НАТО повернулося до кордонів 1997 року.
"Тож говорити таке (про упущену можливість переговорів – ред.) – це явно потрапляти в ці російські пастки. І це насправді означає говорити, що росіяни завжди вимагають максимуму, просять щось, що ніколи не було їхнім, а потім висувають погрози та ультиматуми. І зрештою, на Заході завжди знайдуться люди, які їм щось запропонують. Тож не потрапляймо в цю пастку", – сказала вона.
Росію треба змусити до переговорів
Топдипломатка ЄС прокоментувала ризик того, що без діалогу Європи з Росією таку розмову із Москвою матимуть інші країни на потенційно невигідних для Брюсселя чи країн Балтії умовах.
"Поки що ми бачимо, що Росія не хоче брати участь у жодному діалозі. Ми не повинні принижувати себе, будучи "прохачами": "Будь ласка, ми благаємо вас поговорити з нами". Але ми повинні поставити їх у таке становище, щоб вони фактично перейшли від удавання, що ведуть переговори, до реальних переговорів", – заявила Каллас.
Що передувало
- Нагадаємо, раніше президент Естонії Алар Каріс заявив, що Європа зробила помилку навесні 2022 року та втратила найкращу можливість для мирних переговорів між Україною та Росією.
- До цього Алар Каріс заявляв, що Європа повинна вже зараз готуватися до відновлення діалогу з Росією після завершення її війни проти України. Він припустив, що російсько-українська війна може закінчитися "завтра чи через кілька років, але у будь-якому разі ми маємо бути до цього готові".
