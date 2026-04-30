Європа не повинна принижуватися та благати Росію про переговори, - Каллас

Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ Кая Каллас заявила, що Росія не хоче брати участь у переговорах, тому Європа не повинна погоджуватися на невигідні ультиматуми Москви.

Про це вона сказала під час спілкування з журналістами 30 квітня, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Відновлення діалогу з РФ

Каллас, яка очолювала уряд Естонії з 2021 по 2024 рік, відповіла на питання про заяву естонського президента Алара Каріса.

За словами дипломатки, можливість оцінити, "хто що зробив і коли", буде після завершення війни в Україні. Вона нагадала, що у 2021 році Росія висунула вимоги до Європи, щоб НАТО повернулося до кордонів 1997 року.

"Тож говорити таке (про упущену можливість переговорів – ред.) – це явно потрапляти в ці російські пастки. І це насправді означає говорити, що росіяни завжди вимагають максимуму, просять щось, що ніколи не було їхнім, а потім висувають погрози та ультиматуми. І зрештою, на Заході завжди знайдуться люди, які їм щось запропонують. Тож не потрапляймо в цю пастку", – сказала вона.

Росію треба змусити до переговорів

Топдипломатка ЄС прокоментувала ризик того, що без діалогу Європи з Росією таку розмову із Москвою матимуть інші країни на потенційно невигідних для Брюсселя чи країн Балтії умовах.

"Поки що ми бачимо, що Росія не хоче брати участь у жодному діалозі. Ми не повинні принижувати себе, будучи "прохачами": "Будь ласка, ми благаємо вас поговорити з нами". Але ми повинні поставити їх у таке становище, щоб вони фактично перейшли від удавання, що ведуть переговори, до реальних переговорів", – заявила Каллас.

Що передувало

Нагадаємо, раніше президент Естонії Алар Каріс заявив, що Європа зробила помилку навесні 2022 року та втратила найкращу можливість для мирних переговорів між Україною та Росією.

До цього Алар Каріс заявляв, що Європа повинна вже зараз готуватися до відновлення діалогу з Росією після завершення її війни проти України. Він припустив, що російсько-українська війна може закінчитися "завтра чи через кілька років, але у будь-якому разі ми маємо бути до цього готові".

