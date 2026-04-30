Європа не повинна принижуватися та благати Росію про переговори, - Каллас

Глава європейської дипломатії Кая Каллас

Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ Кая Каллас заявила, що Росія не хоче брати участь у переговорах, тому Європа не повинна погоджуватися на невигідні ультиматуми Москви.

Про це вона сказала під час спілкування з журналістами 30 квітня, інформує Цензор.НЕТ.

Відновлення діалогу з РФ

Каллас, яка очолювала уряд Естонії з 2021 по 2024 рік, відповіла на питання про заяву естонського президента  Алара Каріса.

За словами дипломатки, можливість оцінити, "хто що зробив і коли", буде після завершення війни в Україні. Вона нагадала, що у 2021 році Росія висунула вимоги до Європи, щоб НАТО повернулося до кордонів 1997 року.

"Тож говорити таке (про упущену можливість переговорів – ред.) – це явно потрапляти в ці російські пастки. І це насправді означає говорити, що росіяни завжди вимагають максимуму, просять щось, що ніколи не було їхнім, а потім висувають погрози та ультиматуми. І зрештою, на Заході завжди знайдуться люди, які їм щось запропонують. Тож не потрапляймо в цю пастку", – сказала вона.

Росію треба змусити до переговорів

Топдипломатка ЄС прокоментувала ризик того, що без діалогу Європи з Росією таку розмову із Москвою матимуть інші країни на потенційно невигідних для Брюсселя чи країн Балтії умовах.

"Поки що ми бачимо, що Росія не хоче брати участь у жодному діалозі. Ми не повинні принижувати себе, будучи "прохачами": "Будь ласка, ми благаємо вас поговорити з нами". Але ми повинні поставити їх у таке становище, щоб вони фактично перейшли від удавання, що ведуть переговори, до реальних переговорів", – заявила Каллас.

Що передувало

не принижайся, айда завтра 5 евро бригад заходят под Покровск? Или только попи.деть вы мастаки?
30.04.2026 19:23 Відповісти
+2
Йшов п'ятий рік війни.😳
показати весь коментар
30.04.2026 19:29 Відповісти
+2
Я би подивився на цих "потужних" європейський політиків, якби війна була на їх территорії... В перший же тиждень, стояла б черга на переговори з рф.
показати весь коментар
30.04.2026 19:30 Відповісти
не принижайся, айда завтра 5 евро бригад заходят под Покровск? Или только попи.деть вы мастаки?
30.04.2026 19:23 Відповісти
30.04.2026 19:23 Відповісти
Йшов п'ятий рік війни.😳
30.04.2026 19:29 Відповісти
Я би подивився на цих "потужних" європейський політиків, якби війна була на їх территорії... В перший же тиждень, стояла б черга на переговори з рф.
30.04.2026 19:30 Відповісти
Скоріше в перший же місяць війна би скінчилась. А ще через місяць скінчилась би і сама рф.
30.04.2026 19:42 Відповісти
🤣
30.04.2026 20:00 Відповісти
Так вже бачили рідну країну пані Каллас - Естонію яку в 1940 році без єдиного пострілу окупували совіти.
30.04.2026 21:22 Відповісти
Це ж не європка воює, а Україна, тому можна гратися в ці ігри, хто там тих варварів рахує..
30.04.2026 19:33 Відповісти
Точно, ещё не время унижаться. Может быть года через 2-3, ну как пойдет) но пока рано. Нужно держаться мужественно и не прогибаться.)) они наверное даже не понимают как дико это смотрится и звучит если со стороны смотреть. Конечно не понимают. За 5 лет привыкли к новой нормальности.
30.04.2026 19:46 Відповісти
Согласен, шо стремно. Известный афоризм, шо "история ничему не учит", все еще актуален.
30.04.2026 20:02 Відповісти
Які ми сміливі ,може пані Каллас краще згадати історію її власної країни в 1940 році ,коли Естонію совіти окупували без єдиного пострілу.
30.04.2026 21:20 Відповісти
 
 