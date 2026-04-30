Каллас про розмову Трампа та Путіна: Завжди залишається багато питань без відповідей

Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що після розмов Дональда Трампа та диктатора Путіна завжди залишається багато питань без відповідей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

За її словами, мирні переговори, схоже, "затягуються", і їй не зрозуміло, чи було досягнуто якогось значного прогресу під час телефонної розмови Трампа з Путіним.

"Коли ми бачимо ці телефонні розмови між президентом Трампом і президентом Путіним, завжди залишається багато питань без відповідей", - зазначила Каллас.

Вона також вказала на парадокс цих переговорів, враховуючи, що "Росія відкрито вихваляє героїчну боротьбу Ірану проти Америки".

Посадовиця також додала, що ЄС хотів би, щоб на РФ чинився більший тиск.

"Ми не побачили цього під час того дзвінка", - підсумувала Каллас.

Що передувало?

Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.

Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.

Зеленський доручив представникам України зв'язатися із командою Дональда Трампа для з'ясування деталей російської пропозиції про короткострокове припинення вогню.

