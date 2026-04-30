Каллас о разговоре Трампа и Путина: Всегда остается много вопросов без ответов

Верховный представитель ЕС Кая Каллас заявила, что после бесед Дональда Трампа и диктатора Путина всегда остается много вопросов без ответов.

По ее словам, мирные переговоры, похоже, "затягиваются", и ей не понятно, был ли достигнут какой-то значительный прогресс во время телефонного разговора Трампа с Путиным.

"Когда мы видим эти телефонные разговоры между президентом Трампом и президентом Путиным, всегда остается много вопросов без ответов", — отметила Каллас.

Она также указала на парадокс этих переговоров, учитывая, что "Россия открыто восхваляет героическую борьбу Ирана против Америки".

Чиновница также добавила, что ЕС хотел бы, чтобы на РФ оказывалось большее давление.

"Мы не увидели этого во время того звонка", — подытожила Каллас.

Что предшествовало?

Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.

Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.

Зеленский поручил представителям Украины связаться с командой Дональда Трампа для выяснения деталей российского предложения о краткосрочном прекращении огня.

