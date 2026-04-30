1 099 5

Каллас о разговоре Трампа и Путина: Всегда остается много вопросов без ответов

Верховный представитель ЕС Кая Каллас заявила, что после бесед Дональда Трампа и диктатора Путина всегда остается много вопросов без ответов.

По ее словам, мирные переговоры, похоже, "затягиваются", и ей не понятно, был ли достигнут какой-то значительный прогресс во время телефонного разговора Трампа с Путиным. 

Читайте также: Речь Чарльза об Украине - скрытый сигнал США и Трампу, - Politico

"Когда мы видим эти телефонные разговоры между президентом Трампом и президентом Путиным, всегда остается много вопросов без ответов", — отметила Каллас.

Она также указала на парадокс этих переговоров, учитывая, что "Россия открыто восхваляет героическую борьбу Ирана против Америки".

Чиновница также добавила, что ЕС хотел бы, чтобы на РФ оказывалось большее давление.

"Мы не увидели этого во время того звонка", — подытожила Каллас.

Читайте также: ЕС о разговоре Трампа и Путина: Нет никакого доверия ко всему, что говорит и делает Россия

Читайте: Решение о "перемирии" должен принять лично Путин: он еще не определился, - Песков

путин владимир Трамп Дональд Каллас Кая
Які питання і які відповіді якщо розмовляють два дебіла. Один ******** на всю голову в другий *********** людожер.
30.04.2026 16:25 Ответить
Коли ми бачимо ці телефонні розмови між президентом трампом і президентом путіним, завжди залишається питання, де санітари ? Хто випустив цих шизоїдів з психлікарні ?
30.04.2026 16:35 Ответить
Які можуть бути відповіді коли двоє старих ідіота про щось домовляються. У одного імперська моча в голові вже завонялась, а у іншого старчиська деменція, що плутає країни та події.
30.04.2026 16:36 Ответить
30.04.2026 16:39 Ответить
Якщо раша навіть скине ядерну бомбу на США руда маріонетка заявить тільки,що вибух був дуже гарний та гучний!
30.04.2026 17:51 Ответить
 
 