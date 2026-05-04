Україна дедалі більше переносить війну на територію РФ, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із високою представницею Європейського Союзу Каєю Каллас, під час якої вони обговорили, зокрема, ситуацію на полію бою та шлях України до ЄС.

Про це Сибіга написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Війна та мирні зусилля

"У Єревані я зустрівся з Каєю Каллас. Я поінформував високу представницю ЄС із закордонних справ та безпекової політики про ситуацію на полі бою. Україна тримає оборону і дедалі більше переносить війну на територію держави-агресора", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сторони обговорили поточні мирні зусилля. Сибіга розповів про наслідки постійних російських атак дронами та ракетами, спрямованих проти цивільних осіб.

Також читайте: Каллас про парад у Росії без важкої техніки: Це багато говорить про перебіг війни

Членство України в ЄС

Також Сибіга і Каллас зосередилися на шляху вступу України до ЄС.

"Обговорили наступні кроки, важливість збереження темпів та просування конкретних рішень на нашому шляху до приєднання до ЄС. Домовилися залишатися в тісній координації", - зазначив Сибіга.

Читайте: Сибіга про "перемир’я" на 9 травня: Піар-акція і намагання Росії сподобатися американцям

Інші питання

Крім того, сторони обмінялися думками щодо регіональної ситуації на Південному Кавказі та наголосили на важливості проведення саміту Європейської політичної спільноти в Єревані як чіткого сигналу про зміцнення зв’язків Вірменії з європейською спільнотою.

Читайте: Європа не повинна принижуватися та благати Росію про переговори, - Каллас