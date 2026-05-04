148 боевых столкновений на фронте: самые горячие - Покровское, Константиновское и Гуляйпольское направления, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 3 мая 2026 года, на фронте было зафиксировано 148 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы

Вчера противник нанес один ракетный удар, применив две ракеты, совершил 86 авиационных ударов, сбросил 312 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10394 дрона-камикадзе и осуществил 3384 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 37 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Вольная Слобода Сумской области; Просяна Днепропетровской области; Воздвижовка, Верхняя Терса, Новониколаевка, Малин, Гуляйпольское, Лесное, Копани, Омельник, Егоровка, Рождественка, Барвиновка, Ровное, Орехов, Омельник, Листовка, Таврическое, Григоровка, Одаровка, Заречное, Камышеваха, Цветковое, Любицкое, Широкое, Новоселовка, Новорозовка Запорожской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава оккупантов и два орудия.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1120 человек. Также украинские воины уничтожили шесть танков, четыре боевые бронированные машины, 113 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 11 наземных роботизированных комплексов, 2249 беспилотных летательных аппаратов, 5 ракет, 268 единиц автомобильной и 17 единиц специальной техники.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло одно боестолкновение, противник осуществил 73 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, три из которых - с применением реактивных систем залпового огня, нанес три авиационных удара, применив семь управляемых бомб.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в сторону Старицы, Лимана и Митрофановки.

На Купянском направлении агрессор дважды атаковал в сторону Куриловки и Ковшаровки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении украинские воины отразили пять попыток захватчиков продвинуться в сторону Лимана, Нового Мира, Дробыишево и Озерного.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили три попытки оккупантов продвинуться вперед в направлении Рай-Александровки, Калеников и Разниковки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки наши воины отразили атаку противника в районе Орехово-Васильевки.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг совершил 23 атаки в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещиевка, Иванополье, Ильиновка, Степановка, Русин Яр и Софиевка.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Родинское, Сергиевка, Новоалександровка, Покровск, Гришино, Муравка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новопавловка", - говорится в сообщении.

Обстановка на юге

Также Генштаб сообщает, что на Александровском направлении противник шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Вороне, Александроград, Злагода, Егоровка, Красногорское и Березовое.

На Гуляйпольском направлении произошло 23 атаки оккупантов в направлениях Зализнычного, Еленоконстантиновки, Прилук, Цветкового, Святопетровки, Верхней Терсы, Горького, Чаривного и Гуляйпольского.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну вражескую попытку продвинуться в районе Щербаков.

На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили две вражеские атаки в сторону Антоновки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.